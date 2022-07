Obwalden Die Sachslerin Viola Calligaris zieht Bilanz zu ihrer zweiten Fussball-EM: «Es haben ein paar Sachen gefehlt» Der Besuch der Obwaldner Delegation im Stadion in England hat das junge Fussballtalent tief berührt. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Viola Calligaris beim Aufwärmen. Bild: Steffen Prössdorf/Wikipedia (Erfurt, 24. Juni 2022)

Gerade noch ist sie daheim und geniesst in Sachseln ihre Heimat. «Ja, hier sind einfach meine Eltern und meine Familie, das bedeutet mir alles», sagt Viola Monica Calligaris. Noch ganz frisch sind die Eindrücke von der EM, der zweiten in ihrem Leben. 2017 war sie in Holland als Ergänzungsspielerin dabei. «Es ist aber eine ganz andere Sache, wenn man auf dem Platz für den Teamerfolg mit zuständig ist», sagt sie im Hinblick auf die diesjährige EM. Man könne sich einfach mit den besten Spielern auf dem international höchsten Level messen.

Ein bitterer Nachgeschmack bleibt

Zu schade, sind die Schweizer Frauen bereits in der Vorrunde ausgeschieden. «Wir haben gewusst, dass wir mit Holland und Schweden in einer schwierigen Gruppe sind. Wir haben uns zwar gut präsentiert, aber es haben doch ein paar Sachen gefehlt», lautet die persönliche Bilanz der 26-Jährigen. «Wenn man so nah dran ist, bleibt da doch ein bitterer Nachgeschmack», findet sie.

Viola Calligaris. PD

Gefreut habe sie persönlich aber, wie für diese EM eine Riesenwerbung gemacht worden sei. Der ganze Frauenfussball habe dadurch eine Aufwertung und einen höheren Stellenwert erfahren. Sicher habe der Frauenfussball in verschiedenen Ländern ein unterschiedliches Ansehen. In der Schweiz sei da noch Nachholbedarf, findet Viola Calligaris. Das EM-Gastgeberland England und auch Spanien, wo sie bei UD Levante spielt, messen dem Frauenfussball dagegen deutlich mehr Bedeutung bei. Schön sei für sie gewesen, dass ganz viele Schweizer an die EM gereist seien, erzählt sie:

«Es hat wirklich Spass gemacht, mit den Schweizer Fans die EM zu bestreiten.»

«Im Stadion war eine Riesenfeier»

Und nicht nur Schweizer fuhren nach England. Auch eine Delegation von etwa 20 Obwaldnern und Zentralschweizern kam mit, um Viola spielen zu sehen. «Das hat mich besonders berührt, dass Leute von Obwalden nach England reisten, um mich zu unterstützen.» Die unglaubliche Stimmung mit 22'000 Fans schildert sie so:

«Egal, ob fürs eigene Land oder für den Gegner: Im Stadion war eine Riesenfeier.»

Die Eltern müssen doch sicher sehr stolz sein auf ihre Karriere? Viola Calligaris ist die erste aus Obwalden, die sich national und später auch international im Frauenfussball an die Spitze spielte. Heute spielt sie bei UD Levante. «Sie haben sicher Freude an dem, was ich mache, ob das jetzt Fussball ist oder etwas anderes. Mein Bruder und ich durften machen, was wir wollten.»

Daheim noch immer das Mädchen von nebenan

In Sachseln und Obwalden ist die sympathische junge Frau immer noch das Mädchen von nebenan. Sicher spreche sie jetzt daheim immer mal wieder jemand auf die EM an. Aber vor unangenehmen Starkult bleibt Viola daheim verschont. Lieblingsorte habe sie hier keine speziellen: «Ich bin einfach sehr gern daheim», sagt sie schlicht, «ich liebe die Berge rund um Obwalden und den Sarnersee.»

Viola Calligaris. PD

Einen Kreuzbandriss vor eineinhalb Jahren konnte sie in erstaunlich kurzer Zeit auskurieren. Bereits acht Monate vor der EM stand sie wieder auf dem Platz. Und wie das so nach grossen Ereignissen im Fussball ist: Der nächste Event steht bereits an: Ende August gilt es, sich mit der Nationalmannschaft für die WM im kommenden Jahr zu qualifizieren. «Und in Spanien bei UD Levante werden wir jetzt die Saison vorbereiten.»

