Die Skisaison auf dem Titlis-Gletscher startet am Wochenende

Ab Samstag, 12. Oktober, sind die Skipisten auf dem Titlis-Gletscher bei guter Witterung täglich geöffnet. Die Sesselbahn Ice-Flyer sowie der Gletscherskilift stehen den Wintersportlern zur Verfügung. Am Sonntag wird ein alter Sessellift verabschiedet.

Die Ice-Flyer-Piste wird startklar gemacht. (Bild: PD) Pistenbully auf der Ice-Flyer-Piste (Bild: PD) Die Gletscherpiste (Bild: PD) Das Pistenfahrzeug räumt auch bei schlechtem Wetter den Schnee aus dem Weg. (Bild: PD) Blick auf die Gletscherpiste (Bild: PD)

(fmü) Skifans können sich freuen: Ab Samstag sind die Pisten bei gutem Wetter auf dem Titlis-Gletscher geöffnet. Dies gilt für die Pisten bei der Sesselbahn Ice-Flyer und beim Gletscherskilift, wie es in einer Mitteilung des Skigebietes heisst.

Angebrochen sind hingegen die letzten Tage des Zweier-Sessellifts Engstlenalp-Jochpass. Dieser ist noch bis am 20. Oktober geöffnet. Nach 46 Jahren weicht er dann der neuen Sechser-Sesselbahn, die Mitte Dezember eröffnet.

Sesselchilbi Engstlen am Sonntag

Daher wird am 13. Oktober mit Ländlermusik und einer Kaffeestube gefeiert. Im Bärghuis Jochpass gibt es zum Spezialpreis von 10 Franken Älplermagronen, die Sessellifte Jochpass und Engstlenalp können an diesem Tag gratis benutzt werden. Die Formation «Planggä Bärghaier» spielt von 10.30-13.30 Uhr im Bärghuis Jochpass und von 14-16 Uhr in der Talstation Engstlenalp. Es besteht laut Mitteilung zudem die Möglichkeit, die Baustelle der neuen Sechser-Sesselbahn zu besichtigen.