Serie Frauen am Herd: Die Suppenkönigin von Sarnen liebt es zu tüfteln Agi Bucher lockt mit einer kleinen, feinen Auswahl ins Café & Restaurant Gschaffig. Bei ihrer Kochkunst setzt sie auf Biogemüse sowie nordafrikanische und indische Gewürze. Herbert Huber 13.07.2021, 17.45 Uhr

Im Dorfkern von Sarnen besuche ich das Café & Restaurant Gschaffig. Wie ich mich umgehört habe, schätzen Mann und Frau, dass das einfache, sehr sauber und modern gestaltete «Gschaffig» bereits morgens ab sechs Uhr geöffnet ist. Für die Frühaufsteher, welche sich ein Zmorge-Kafi mit Gipfel gönnen und Zeitung lesen wollen. Deren 20 liegen auf.

Probieren geht über studieren: Agi Bucher kocht im «Gschaffig». Bild: Herbert Huber (Sarnen, 11. Mai 2021)

Schon kommen die «Frühstücker», welche sich das originell präsentierte Zmorge gönnen. Alles frisch und hausgemacht. Adrett und lustvoll angerichtet. Bald ist Mittag und Agi Bucher, die in Stans geborene Gastgeberin mit ihrem fleissigen Team parat für die Gäste.

Eine feine kleine Auswahl. Keine Qual der Wahl und damit verbundene Wartezeiten. Ein Fleischmenu «Hackfleisch mit Kokosmilch und Mango» ist bei unserem Besuch aktuell:

Exotisches Hackfleisch mit Mango à la Agi Das gemischte Hackfleisch wird heiss angebraten und auf die Seite gegeben. Marokkanisches Gewürz wie «Ras el Hanout» oder die indische Mischung «Garam masala», Knoblauch und Zwiebeln, Pfeffer und Salz verleihen dem Gericht eine anregende Note. Ein aufgeschnittener Zitronengras-Stängel darf auf keinen Fall fehlen. Mit einer kräftigen Fleischbouillon und Kokosmilch wird der Bratensatz aufgelöst und mit wenig Maisstärke zu einer sämigen Sauce geköchelt. Kurz vor dem Finale werden kleine Mango-Würfeli mit dem würzigen Hackfleisch in die schmackhafte Sauce gegeben. Mit gezupftem Kerbel und Mango-­Stückli schön dekoriert, begleitet mit einem Parfümreis, ist das heissgeliebte und leicht aphrodisierende Fleischgericht vollendet. (HH)

Auch ein Angebot für Vegetarier gibt es. Und Suppen! Ich wähle eine Kohlrabi-Kurkuma-Heirat. Diese wird im vorgewärmten Krug am Tisch in eine Bowle gegossen. Langsam, gefühlvoll, andächtig fast. Ich bestelle noch eine kleinere Degustationsportion mit Rüebli und Orangen parfümiert. Würzig, harmonisch, leicht und gehaltvoll. So kröne ich nach einer halben Stunde die Agi Bucher definitiv zur Suppenkönigin von Sarnen. Und die Gastgeberin meint:

«Ich liebte es schon immer, mit Suppen zu tüfteln und dabei auch nordafrikanische und indische Gewürze zu verwenden.»

Dann geht es ab in die Küche zum Fototermin. Klein ist Buchers Reich, aber zweckmässig eingerichtet. Das Apfel/Sellerie-Süppchen für den kommenden Tag gibt Bucher Ihrem Partner Richi Voegeli zum Versuchen. Er hilft, wann immer er Zeit hat, im Betrieb und eben auch als kritischer Vorkoster.

Horizonterweiterung im Asylzentrum

Wo kommen die Lebensmittel her? «Biogemüse vom Hof der Familie Michel auf dem Ramersberg oder von der Rüttimatt Gärtnerei. Wenn «Fleischigs» auf den Tisch kommt, ist die Metzgerei Stutzer & Flüeler Hoflieferant. Und für Pasta stehen die Kernser Pasta Röthlin und die Jungunternehmer «Pastarazzi» gerade», erklärt Agi Bucher. Am Nachmittag sind Kaffee und Kuchen angesagt. Torten und hausgemachte Ofenchrapfen und Nussgipfel. Ab 18 Uhr ist in der Regel auch für die Gäste Feierabend.

Agi Bucher und Partner Richi Voegeli beim Degustieren. Bild: Herbert Huber (Sarnen, 11. Mai 2021)

Noch etwas mehr möchte ich über Agi Bucher erfahren. Die Kochlehre hat sie 1986 in der «Metzgern» in Sarnen erfolgreich abgeschlossen und sich dann in verschiedenen sehr guten Restaurants weitergebildet. Eine unvergessliche Aufgabe war die der Küchenchefin im Asylcenter Glaubenberg, wo oft über 400 Mahlzeiten pro Tag gekocht wurden. Dabei lernte sie auch die Küchen der verschiedenen Ethnien kennen.

Kennen gelernt habe ich Agi damals im «Felsenheim» Sachseln, als ich als Experte für Prüfungen amtete. Von 1994 bis 2015 war Agi Küchenchefin. Bestens weitergebildet an verschiedensten Seminaren für diese anspruchsvolle Aufgabe, beglückte die begnadete Köchin die Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrer Frischküche.

Agi Bucher freut sich, Besucher im «Gschaffig» in Sarnen zu empfangen. Bild: Herbert Huber (Sarnen, 11. Mai 2021)

Im Jahr 2000 wurde Agi Bucher Koch-Prüfungsexpertin für Obwalden und Nidwalden. Die einzige Frau im Team. 2010 wurde sie zur Chefexpertin gewählt. Ihre Aufgabe ist es auch, Betriebsexpertisen durchzuführen, also zu prüfen, ob ein Restaurant für die Lehrlingsausbildung geeignet ist. Als gebürtige Stanserin pflegt Agi Bucher nach wie vor viele Kontakte in Nidwalden. Und prüft auch hier Lehrlinge. «Mit so viel Wissen rund um die Gastronomie, ist das für mich eine erfüllende Aufgabe», sagt sie. Dann bewaffnet sie sich mit Putzutensilien, damit das «Gschaffig» morgen früh für Ihre Gäste wieder blitzblank sauber ist.