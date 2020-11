Die SVP Sarnen stimmt der Steuersenkung und dem Budget 2021 der Gemeinde zu Die SVP ermahnt die Gemeinde Sarnen, die Ausgabendisziplin aufrechtzuerhalten und ihre Staatsaufgaben wiederholt auf Notwendigkeit zu prüfen. 13.11.2020, 13.03 Uhr

(cod) Die finanzielle Situation der Gemeinde Sarnen ist gut, deshalb gewährt der Gemeinderat nach letztem Jahr für das Budget 2021 erneut einen Steuerrabatt von 0,30 Einheiten. Noch vor wenigen Jahren musste die Rechnung der Gemeinde mit einem Bilanzfehltrag abgeschlossen werden, doch dank der erfolgreichen Steuerstrategie konnte sich die Finanzlage markant verbessern. Deshalb stimmt die SVP Sarnen dem Budget 2021 und der Senkung des Steuerfusses der Gemeinde Sarnen zu.

Weiter schreibt die Partei in einer Medienmitteilung, die Ausgabendisziplin der Gemeinde müsse aufrechterhalten werden, auch wenn die Steuereinnahmen in den letzten Jahren stetig gestiegen seien. Ohne diese Disziplin würden in der Sarnen laufend neue Begehrlichkeiten geweckt werden, welche längerfristige höhere einmalige und wiederkehrende Kosten zur Folge hätten.

Gemeinde soll sich auf ihre Staatsaufgaben konzentrieren

Aufgrund der guten Finanzlage könne viel Geld in sinnvolle, nutzbringende Projekte investiert werden. Jedoch sieht die SVP Sarnen bei zu reichlich vorhandenen finanziellen Ressourcen die Gefahr, dass Wünschbares nicht mehr von Nötigem unterschieden werden könne. Als Beispiel nennt die Partei die Idee, die Gemeinde Sarnen solle sich am Gebäudepark des Benediktinerklosters beteiligen. Mit den verteuernden Vorgaben des Denkmalschutzes sei eine derartige Investition ein «Fass ohne Boden», so die Partei weiter.

Die SVP Sarnen fordert, dass sich die Gemeinde auf ihre eigentlichen Staatsaufgaben konzentrieren soll, was mit einer definitiven Steuersenkung um 0,30 Einheiten problemlos möglich sei. Die Steuergelder sollen zu jeder Zeit effizient eingesetzt werden und die Staatsaufgaben seien wiederholt auf ihre Notwendigkeit und Wirkung zu prüfen.