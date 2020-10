Dieser Obwaldner zeigt seinen Körper vor Kampfrichtern – mit Erfolg Urs Zumstein trainiert fünf Mal in der Woche, um den perfekten Körper zu formen. Der 43-Jährige gewann in der Schweiz schon einige Wettkämpfe, bei Weltmeisterschaften war die Konkurrenz bisher zu stark. Florian Pfister 15.10.2020, 05.00 Uhr

166 Zentimeter gross, knapp 70 Kilogramm schwer. Das sind die Werte von Urs Zumstein. Ein Waschbrettbauch wie aus dem Lehrbuch, seine Muskeln gewaltig – und das ohne unerlaubte Stoffe. Der Obwaldner Bodybuilder tritt in Wettkämpfen gegen andere an und ist in der Schweiz erfolgreich – so auch bei der Herbstmeisterschaft des Schweizerischen Bodybuilding- und Fitnessverbandes SBFV in Sempach. In der Kategorie Master (über 40-Jährige) holte er den Sieg.

Urs Zumstein präsentiert sich der Fachjury. Bild: PD

Mit Peter Wälti erreichte ein weiterer Obwaldner einen Podestplatz. Er erreichte in der Kategorie Men's Physique den dritten Rang. Gegenüber seinem letzten Wettkampf konnte er seine Form verbessern.

Die Teilnehmer präsentieren sich auf der Bühne. Die Fachjury bewertet Athleten in den Punkten Muskelmasse, Symmetrie, Präsentation und sportliche Erscheinung. Nach dem Vergleich setzt sich jeder Athlet mit eigener Musik eine Minute lang mit Show-, Akrobatik- und Tanzelementen in Szene.

Nachteil an Schweizer Wettbewerben

Aufgrund des Coronavirus fand dieser Wettbewerb ohne Zuschauer statt. Für Urs Zumstein nicht dasselbe: «Es fehlt etwas. Auch der Stellenwert ist geringer, da es viele Athleten gibt, die momentan nicht teilnehmen», sagt der 43-Jährige. Er nahm auch in der Kategorie Classic Bodybuilding teil und holte dort den dritten Schlussrang. «Ich bin noch nicht in Bestform», sagt er. Eine Verletzung hatte den Sportler im Sommer zurückgeworfen.

Zudem hat er in der Schweiz einen Nachteil aufgrund seiner Grösse. In dieser Kategorie dürfen Bodybuilder bis 1,80 Meter teilnehmen, international gibt es eine zusätzliche Kategorie für Athleten bis 1,70 Meter. So präsentieren sich die preisgekrönten Bodybuilder beim Swiss Cup 2020:

Der mehrfache Schweizer Meister startet auch gerne international. Ihm gelangen an Weltmeisterschaften bereits einige Finalteilnahmen.

«Das Niveau ist viel höher als in der Schweiz. Nur schon, um in den Final zu kommen, braucht es die Bestform.»

Seinen ersten internationalen Wettbewerb bestritt Zumstein 2003 in der Türkei.

«Das Wettkampffieber ging nie verloren»

Im Alter von acht begann Urs Zumstein mit Kunstturnen. Mit 23 Jahren wechselte er zu Fitness-Wettkämpfen. «Es dauert Jahre, bis man konkurrenzfähig auf der Bühne stehen kann», sagt er. «Ich hatte den Vorteil, dass mein Körper schon vom Kunstturnen trainiert war. Wenn man von Null startet, braucht man mindestens fünf Jahre, um konkurrenzfähig zu werden. Die Genetik spielt dabei natürlich eine Rolle.» Seine Vergangenheit als Kunstturner hat einen weiteren Vorteil.

«Viele Athleten haben zwar tolle Oberkörper, aber Schwächen in den Beinen. Das ist nicht harmonisch.»

Der Durchbruch beim Kunstturnen gelang ihm nie. «Das Wettkampffieber ging aber nie verloren. Mit Fitness-Wettkämpfen fand ich eine Plattform, die mir liegt. Es macht Spass, sich immer weiter zu verbessern.» Zumstein nimmt an etwa drei Wettkämpfen im Jahr teil.

Der Sportler konnte sein Hobby zum Beruf machen. Er arbeitet als Fitness-Instruktor im Panthera Ladys Gym in Stans. Zugleich trainiert er in der Woche fünfmal, jeweils 50 Minuten lang. Zur Wettkampfvorbereitung kommt noch mehr Ausdauertraining hinzu. «Es ist kurz, aber intensiv. Je älter ich werde, desto kürzer trainiere ich und desto länger muss ich mich erholen. Früher trainierte ich fast zu viel. Man weiss mit der Zeit, was das Richtige für den Körper ist.» Mit seinem Hobby verdient er dank seinen Sponsoren einen kleinen Nebenverdienst.

DNA-Test für die perfekte Ernährung

Neben dem Training spielt auch die Ernährung eine wichtige Rolle. Dafür hat Zumstein einen DNA-Test machen lassen. «Daraus lernte ich, welche Nahrungsmittel am besten für mich sind.» Grundsätzlich gilt für ihn: Kalorien nur leicht reduzieren, kaum Zucker und Zusatzstoffe, und regelmässig Früchte, Salat und Gemüse. Er sagt:

«Ich bin aber kein Vegetarier. Fleisch und Fisch gehören auch dazu.»

Die aktuelle Saison hat Zumstein beendet, obwohl noch die Schweizer Meisterschaften und die Weltmeisterschaft vor der Tür stehen. Sein Ziel für die Zukunft ist, dass er sich weiter verbessern kann.