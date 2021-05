DIGITALISIERUNG Engelberger Schule bietet Nachhilfe nun auch online an Schülerinnen und Schüler der Stiftsschule Engelberg haben die Möglichkeit einer digitalen Nachhilfe. Das Angebot ist dann hilfreich, wenn keine Fachlehrperson vor Ort verfügbar ist. Sie ist die erste Schule, welche die Online-Plattform atutor.ch nutzt. Florian Pfister 19.05.2021, 05.00 Uhr

Die Stiftsschule Engelberg erweitert ihr Nachhilfeangebot. Neben der herkömmlichen Nachhilfe setzt sie auf ein Online-Angebot und nutzt dazu die Plattform atutor.ch. In Engelberg selbst findet sich nicht immer eine passende Nachhilfe-Lehrperson für einen Präsenzunterricht. «Es macht keinen Sinn, wenn wir jemanden von Luzern einfliegen müssen», sagt Pater Andri Tuor, Rektor der Stiftsschule. Sollte also keine Lehrperson vor Ort zur Verfügung stehen, greift die Stiftsschule nun auf die Online-Nachhilfe zurück.

Für die Stiftsschule im Kloster Engelberg ist die Online-Nachhilfe eine ideale Ergänzung zur herkömmlichen Nachhilfe. Bild: Beat Christen (9. April 2020)

Atutor wählt die Fachkräfte selbst aus und bietet die Nachhilfe direkt an. Es handelt sich also nicht um ein Vermittlungsunternehmen. Der grosse Mehrwert sei dabei, dass sich die Fachlehrpersonen der Stiftsschule mit denjenigen der Plattform austauschen. «Sie können gemeinsam Lösungen formulieren», sagt Andri Tuor. Die Stiftsschule Engelberg ist die erste Schule, welche die Plattform einführt. Normalerweise ist das Angebot an einzelne Schüler gerichtet. Die Zusammenarbeit hat den grossen Vorteil, dass die Schule den Fachlehrpersonen von atutor.ch die Schulbücher und die Unterrichtsunterlagen zur Verfügung stellen kann. Andri Tuor ergänzt:

«Das macht die Nachhilfe sehr effizient.»

Online-Nachhilfe dient lediglich als Ergänzung

Im Start-up-Unternehmen arbeiten einige ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Stiftsschule. Sie haben die Schule kontaktiert. «Wir waren ohnehin auf der Suche nach Lösungen, wie wir die Nachhilfe in Engelberg am besten organisieren können», erklärt Andri Tuor. Seit dem 1. März können die Schülerinnen und Schüler der Stiftsschule das neue Angebot nutzen. Die Kosten übernehmen die Schülerinnen und Schüler respektive deren Eltern wie bei der herkömmlichen Nachhilfe selbst.

Pater Andri Tuor. Bild: PD

«Wenn man sich gegenübersitzt, hat das nochmals eine andere Qualität», betont Andri Tuor. «Wir wollen die herkömmliche Nachhilfe nicht konkurrenzieren. Als Ergänzung ist der Online-Unterricht aber ideal.»

Ebenfalls eignet es sich für international studierende Jugendliche, da sie das Angebot von überall auf der Welt nutzen können. Tuor erklärt:

«Es ist flexibler, wenn sich jemand am Wochenende oder am späteren Abend Nachhilfe wünscht. Zu diesen Zeiten können wir keine Fachpersonen organisieren.»

Mit diesem Angebot investiert die Stiftsschule in die Digitalisierung. Inwiefern lässt sich diese mit den benediktinischen Grundwerten kombinieren? «Ausgezeichnet», sagt Andri Tuor. «Das Mönchtum zeichnet sich dadurch aus, dass es immer mit der Zeit ging. Man hat immer im Blick, was ansteht. Wir sind offen dafür. Es bleibt uns auch nichts anderes übrig.»

Schüler und Lehrpersonen sind flexibler

Die Online-Plattform atutor.ch wurde im Jahr 2019 gegründet. Sie bietet Nachhilfe für alle Altersklassen an. Viele der Lehrpersonen sind Studierende, es gibt aber auch Doktoranden oder Lehrpersonen an Gymnasien. Wer Nachhilfe geben will, muss sich in einem ordentlichen Bewerbungsverfahren bewähren und den Voraussetzungen von Atutor entsprechen.

Zum Team gehört Simon Baumgartner. Der Mitgründer und Wirtschaftsstudent ist ein ehemaliger Schüler von Engelberg und kennt die Situation. Baumgartner erklärt:

«Viele bei uns haben früher selber einmal Nachhilfe genommen und später gegeben.»

Und er fährt fort: «Dabei hatten wir jeweils einen längeren Anfahrtsweg. Die Online-Nachhilfe hat den Vorteil, dass nicht nur die Schülerinnen und die Schüler von zu Hause aus büffeln können, auch die Lehrpersonen sind flexibler.»

Die Plattform ist nicht nur für jene hilfreich, die im Unterricht nicht nachkommen. Wer unterfordert ist, kann mit seinen Online-Lehrpersonen zusätzlichen Stoff durchgehen. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler hat sich auch während der Pandemie vergrössert. Die Zahlen seien aber nicht völlig explodiert, so, wie man es vielleicht erwarten könnte, sagt Simon Baumgartner. Jedoch konnte atutor.ch ehemalige Lehrpersonen anstellen, die aufgrund der Coronamassnahmen auf ihrem momentanen Job nicht mehr vollumfänglich arbeiten können. So freut er sich darüber, dass das Unternehmen beispielsweise einen Opernsänger oder eine Stewardess beschäftigen kann.