Emmetter Dorfmärcht lädt wieder zum Flanieren ein

Dorfmärcht und Alpabzug Emmetten lädt wieder zum Flanieren ein Echt, originell und urchig: Seit 23 Jahren ist der Emmetter Dorfmärcht seinen Grundzügen treu geblieben und erfreut Jung und Alt gleichermassen. 17.09.2022, 05.00 Uhr

Am Samstag, 24. September, ist es wieder so weit. Dann werden die Marktfahrer am Emmetter Dorfmärcht wieder einen gelungenen Mix verschiedenster Artikel präsentieren. Darunter werden feine Spezialitäten aus der Region, kunsthandwerkliche Produkte wie auch Kleider oder originelle Dekorationen zu finden sein. In der Märchtbeiz werden die Besucherinnen und Besucher zudem mit feinen Köstlichkeiten verwöhnt, während die Musikgesellschaft Emmetten mit kleinen Intermezzos ihr Können unter Beweis stellen wird. Gemäss einer Medienmitteilung der Organisatoren lädt die Hip-Hop-Gruppe des Turnvereins Emmetten um 14 Uhr zu einer Showeinlage. Am Dorfmärcht gibt es zudem die Möglichkeit, einen Helikopterrundflug mit der Firma Alpinlift zu machen. Bungee-Trampolin und Ponyreiten runden das Unterhaltungsangebot ab.