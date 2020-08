Dramatischer Einbruch im Tourismus: Obwalden leidet stark, Uri erholt sich schnell Die Halbjahreszahlen des Bundesamts für Statistik zeigen den Einbruch im Tourismus eindrücklich. Regional gibt es allerdings grosse Unterschiede. Und: Es gibt auch positive Entwicklungen. Christian Glaus 06.08.2020, 05.00 Uhr

Die Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen den massiven Einbruch in der Hotellerie. Im ersten Halbjahr 2020 ist die Zahl der Übernachtungen in den Kantonen Uri, Ob- und Nidwalden um 28 Prozent (Uri) bis 57 Prozent (Nidwalden) gesunken.

Zum Vergleich: Schweizweit sank die Zahl der Logiernächte um 47 Prozent von 18,8 auf 9,9 Millionen.

Uri verzeichnet noch ein Minus von 35 Prozent

Der Einbruch ab März ist wegen des Lockdowns am 16. März zwar nicht überraschend. Interessant ist aber, dass dieser im Kanton Uri deutlich weniger stark ausgefallen ist als in Ob- und Nidwalden. Und Uri hat sich schneller erholt. Im Vergleich zum Vorjahr lagen die Logiernächte in Uri im Juni mit 27'500 um 35 Prozent unter dem Niveau von 2019. Thomas Christen, Tourismusdirektor von Andermatt-Urserntal Tourismus, spricht von einem guten Gästemix. Im Oberland machen die Schweizer rund 65 Prozent auf, Europäer 30 und Asiaten 5 Prozent. Im Unterland entfallen fast 90 Prozent der Logiernächte auf Schweizer. «Deshalb sind wir nicht so anfällig wie Interlaken, Engelberg oder Luzern.»

Christen ist mit der Entwicklung ab Mai zufrieden. Es waren viele Leute in den Bergen oder sonst wo im Kanton Uri. «Was man in der Statistik deutlich sieht, ist, dass nach wie vor nur wenige Events und Firmenanlässe durchgeführt werden.» Thomas Christen vermutet, dass sich der Tourismus im Kanton Uri aufgrund dessen zentraler Lage besser entwickelt hat als in anderen Kantonen.

«Basler, Aargauer, Zürcher, Tessiner, die Schweizer generell sind schnell hier. Das waren schon früher zuverlässige Partner und sie sind rasch wieder zurückgekehrt.»

Obwalden Tourismus: Enttäuschende Entwicklung im Juni

Für Daniel Scardino, Geschäftsführer von Obwalden Tourismus, entspricht der Rückgang der Logiernächte den Erwartungen. Etwas enttäuscht ist er aber, dass sich diese im Juni nicht besser entwickelt haben. Rund 12'500 Übernachtungen wurden im Sarneraatal gezählt, 2019 waren es rund 29'500. «Ich hätte aufgrund der Rückmeldungen der Hoteliers erwartet, dass wir die 2019er-Zahlen annähernd erreichen können.» Die Wochenenden seien gut gelaufen, auch die Zahl der Kurzaufenthalter sei gestiegen.

«Die Lockerungen kamen für wochenlange Ferien im Juni aber wohl zu kurzfristig. Ich erwarte, dass nun der Juli wieder deutlich besser abschneidet.»

Zahlen dazu liegen allerdings noch nicht vor. Die Obwaldner Statistik in die Tiefe zieht die Gemeinde Engelberg. Dort verläuft der Tourismus im Frühling entgegen dem Trend: Während andere Regionen in der Zwischensaison sind, herrscht in Engelberg vor allem dank indischer Reisegruppen Hochbetrieb. Doch diese fehlen nun gänzlich. Deshalb steht Obwalden beispielsweise im Juni mit einem Rückgang der Logiernächte von 76 Prozent gegenüber 2019 deutlich schlechter da als andere Kantone. In absoluten Zahlen verzeichnete Obwalden aber mit 16'900 Logiernächten fast gleich viele wie Uri (17'800) und mehr als Nidwalden (12'200). Andres Lietha, Direktor von Engelberg-Titlis Tourismus, sagt:

«Die kleinen Hotels laufen schon wieder gut, den grossen fehlen aber die Reisegruppen. Diese können auch nicht mit Schweizer Gästen kompensiert werden.»

Hinzu komme, dass auch die Seminare wegen Corona weggefallen sind. «Das ist ein zweites wichtiges Standbein in Engelberg, das wohl noch längere Zeit fehlen wird.»

Nidwalden will längerfristig sogar profitieren

Im Kanton Nidwalden spürt man laut Josef Lussi-Waser, dass die Übernachtungszahlen wieder steigen – auch bei den Transitgästen, die traditionell für viele Übernachtungen verantwortlich sind. Der Präsident von Nidwalden Tourismus hofft, längerfristig von Corona profitieren zu können. Viele Schweizer hätten die vielfältigen Ausflugsmöglichkeiten im Kanton entdeckt, die Anfragen würden steigen. «Wir haben das Glück, dass wir in den letzten Jahren gute Angebote generiert haben. Genau diese werden nun nachgefragt.» Kulinarik, Wandervorschläge, Feuerstellen und Bergbahnen, allen voran Kleinseilbahnen, seien im Moment hoch im Kurs. Lussi freut sich über das rege Interesse am Kanton Nidwalden.

«Der Tagestourismus wird vermutlich eher etwas gestärkt.»

Wegen Corona verbringen derzeit mehr Schweizer ihre Ferien im eigenen Land, die fehlenden ausländischen Touristen können sie aber nicht kompensieren. Mit einer Ausnahme: Uri. Hier wurden im Juni 2020 sogar mehr Übernachtungen von Schweizern gezählt als 2019. Die Zahl stieg von knapp 12'500 auf fast 13'900.

Was alle drei Kantone feststellen: Vor allem die Westschweizer entdecken unsere Region. Obwalden Tourismus reagiert umgehend und wird im Verlauf des Winters diverse Dokumentationen und die Website auf Französisch übersetzen, in Engelberg prüft man diesen Schritt noch.

Wertschöpfung pro Tourist steigt

Die zahlreiche Präsenz von Schweizern führt zu einer positiven Entwicklung: Die Gäste übernachten zwar teilweise weniger lang im Hotel. Insgesamt sind sie aber ausgabefreudiger, wie sämtliche Tourismusverantwortlichen feststellen. Thomas Christen von Andermatt-Urserntal Tourismus spürt bei den Betrieben «eine positive Zufriedenheit». Andres Lietha sagt, in Engelberg hätten kleinere Hotels im Juli bereits mehr Übernachtungen gezählt als 2019. «Die Restaurants sagen sogar unisono, der Betrieb laufe besser. Das zeigt: Die Wertschöpfung ist zwar insgesamt tiefer. Sie verteilt sich jedoch etwas anders und auf mehr Betriebe.»