Ehe für alle: Kein Ansturm auf Standesamt in Nid- und Obwalden

Eheschliessung «Ich habe schon das Gefühl, dass einige darauf gewartet haben»: Das ändert sich durch die «Ehe für alle» in Nid- und Obwalden Ab dem 1. Juli dürfen in der Schweiz gleichgeschlechtliche Paare heiraten. In Obwalden und Nidwalden sind bis anhin insgesamt zehn Paare zur Trauung angemeldet. Die Mehrheit davon möchte ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ab dem 1. Juli kein Wunschdenken mehr: Die «Ehe für alle» wurde im September 2021 vom Schweizer Stimmvolk angenommen. Symbolbild: Sandra Ardizzone

Am 26. September 2021 sagten in Obwalden 8780 Menschen Ja zur «Ehe für alle». Über 59 Prozent der Stimmbeteiligten sprachen sich für die Abstimmungsvorlage aus und ebneten somit den Weg zur Eheschliessung gleichgeschlechtlicher Paare.

Für mindestens drei Obwaldner Pärchen ist diese Gesetzesänderung von grosser Bedeutung: Sie wollen ihre eingetragenen Partnerschaften in ein Ehebündnis umwandeln lassen. Eines davon gar gleich am 1. Juli, jenem historischen Tag, an dem dies in der Schweiz erstmals möglich sein wird.

Laut dem Zivilstandsamt Obwalden liegen die Zahlen im Rahmen des Erwarteten. Man habe im Vorfeld einige Anfragen gehabt, angemeldet hätten sich schliesslich drei Paare, Tendenz steigend. Auch könne es sein, dass die Nachteile einer Heirat überwiegen.

Eingetragene Partnerschaften sind bald nicht mehr möglich

So könne etwa die Errungenschaftsbeteiligung ein Grund sein, keine Eheschliessung eingehen zu wollen, wie das Amt mitteilt. Diese regelt die Vermögensverhältnisse während und vor allem nach der Ehe. Andererseits gebe es auch Vorteile, wie etwa eine erleichtere Einbürgerung des Ehemannes oder der Ehefrau.

Für jene Paare, die derzeit in einer eingetragenen Partnerschaft leben und keine Ehe schliessen wollen, ändert sich nichts. Sie werden diesen Zivilstand auch nach dem 1. Juli beibehalten können. «Man kann lediglich keine neuen eingetragenen Partnerschaften in der Schweiz eingehen», so die Erklärung.

Aus administrativer Sicht sei die Neuerung aufwendig. «Wir erhalten in ein paar Jahren ein Update des Zivilstandsregisters», so das Amt. Die Ehe gleichgeschlechtlicher Paare werde erst in diesem Update integriert, weswegen der technische Prozess derzeit mit grösserem Aufwand verbunden sei. Aber: «Davon kriegen die Leute natürlich nichts mit.» Man rechne künftig mit jährlich zwei bis drei Eheschliessungen gleichgeschlechtlicher Paare.

Umwandlung kann auch ausserhalb des Wohnkantons vorgenommen werden

Auch in Nidwalden kommt das neue Gesetz Anfang Juli erstmals zur Anwendung. Die Vorlage wurde mit 10’963 Ja-Stimmen und demnach mit über 61 Prozent Zustimmung angenommen. Anders als im Nachbarkanton werden in Nidwalden aber nicht nur eingetragene Partnerschaften in Ehen umgewandelt, sondern auch neue Ehen geschlossen.

Drei Paare werden sich laut Doris Leutwyler, Leiterin des Zivilstandsamts Nidwalden, in einigen Wochen das Jawort geben. Vier weitere Paare lassen ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln. Mit diesen Zahlen liege man auch in Nidwalden im Rahmen des Erwarteten.

Wie sich die Zahlen der gleichgeschlechtlicher Ehen künftig entwickeln werden, sei schwierig zu sagen. «Ich habe aber schon das Gefühl, dass einige darauf gewartet haben», so Leutwyler. Sie gehe davon aus, dass sich weitere Paare melden werden.

Eine Einschätzung sei aber vor allem deshalb schwierig, weil die Umwandlung einer eingetragenen Partnerschaft in eine Ehe nicht vom Wohnort abhängig sei. «Wer bereits in einer eingetragenen Partnerschaft lebt, kann diese in jedem Zivilstandsamt der Schweiz umwandeln lassen», erklärt Leutwyler.

Für insgesamt zehn Paare in Nid- und Obwalden wird ab dem 1. Juli etwas möglich, das vor einigen Jahren noch kaum zur Debatte stand. Doch durch die deutliche Zustimmung der Schweizer Stimmbevölkerung im September – über 64 Prozent sagten Ja zur «Ehe für alle» – können sie sich bald auf dem Zivilstandsamt das Jawort geben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen