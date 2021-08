Dominik Gasser aus Lungern baut Motorboot von A bis Z selbst

Eigenbau Lungerer baut Motorboot von A bis Z selbst Beruflich stellt der Lungerer Dominik Gasser Holzbrillen her. In seiner Freizeit hat er aus einheimischem Holz ein schickes Boot gebaut. Romano Cuonz 10.08.2021, 17.20 Uhr

Es war reiner Zufall. Auf die Frage, was er denn in seiner Freizeit am liebsten mache, gab der gelernte Lungerer Schreiner Dominik Gasser – er ist mit der Herstellung von Holzbrillen über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt geworden – eine Antwort, die erstaunt: «Ich bin ein passionierter Angler, deshalb habe ich mir an Abenden und Wochenenden in 2200 Arbeitsstunden ein Fischerboot gebaut.»

Dominik Gasser auf seinem selbst gebauten Boot. Bild: Romano Cuonz (Lungern, 3. August 2021)

So etwas macht neugierig. Auf Anfrage hielt André Kathriner, Schiffsexperte am Verkehrssicherheitszentrum Obwalden/Nidwalden, fest: «Das Vergnügungsschiff, das Dominik Gasser vor einiger Zeit zur Prüfung vorgeführt hat, ist seit Jahren das erste von einer Privatperson gebaute Obwaldner Motorschiff.» Dass einer ein Schiff selbst herstelle, komme in der heutigen Zeit höchst selten vor, weil die aktuell geltende EU-Sportbootrichtlinie sehr streng und umfangreich sei. Ab dem Projektstart stand Dominik Gasser in engem Kontakt mit dem Schiffsexperten. So konnte das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden.

Solarpanel ersetzt Stromanschluss

Normalerweise macht Dominik Gasser nicht viel Aufhebens um sein Boot. Auf unsere Bitte zeigte er sich aber bereit, es für eine Probefahrt startklar zu machen. An der Abdeckplane des Schiffs ist ein Solarpanel montiert. Gasser erklärt: «Weil es an meinem Bootsplatz am Lungerersee keinen Stromanschluss gibt, lade ich damit die Batterie.» Und wie Gasser nun die Abdeckung entfernt, sieht man auch warum: Sein Boot verfügt neben einem starken 40-PS-Benzinmotor am Heck auch noch über einen leisen, umweltfreundlichen Elektromotor an der Spitze. «Die Motoren habe ich natürlich gekauft», räumt Gasser ein.

Das Boot wird angetrieben von einem 40-PS-Benzinmotor und einem Elektromotor. Bild: Romano Cuonz (Lungern, 3. August 2021)

Das Boot hingegen – es trägt den Namen Katrin – hat er nach allen Regeln der Kunst selbst geplant und gebaut. Stilvoll – fast wie auf einer Luxusjacht – ist der parkettähnliche Schiffsboden ausgeführt. Auf der Batterieabdeckung entdeckt man eine Intarsie aus Edelholz: eine prächtig gefertigte Windrose. An einem anderen Ort prangt der Schriftzug «Petri Heil!». Was am Motorboot aussenrum sichtbar ist, besteht vollkommen aus einheimischem Eschen- und Lärchenholz. Holzbrillenfabrikant Gasser blieb seinem Credo treu. «Ich bin Schreiner mit Leib und Seele und so war es mein Ziel, das schönste Boot auf dem Lungerersee zu besitzen», schmunzelt Gasser.

Jahrelange, präzise Handarbeit

Kein Zweifel: Dominik Gasser hat sich mit diesem Jahre dauernden Projekt einen grossen Wunsch erfüllt. «Mein Boot kam mich mindestens so teuer zu stehen wie ein Boot aus Aluminium im Handel.» Doch so habe er die Ausstattung mit viel Stauraum für alle nur möglichen Fischerutensilien und sogar einen Grill von A bis Z selbst planen können.

Das Abenteuer begann schon vor rund vier Jahren. Da zeichnete Gasser auf dem 3D-Zeichenprogramm erst einmal Pläne für sein Schiff. Diese legte er – um Statik und Schwimmeigenschaften zu überprüfen – einem professionellen Bootsbauer vor. «Ich erhielt von ihm das Okay, ohne dass er viel hätte ändern müssen», sagt Gasser.

«Als mein Plan feststand, suchte ich zusammen mit dem Förster im Wald geeignete Bäume aus», erzählt er. Später habe er das Holz in einem Lungerer Betrieb sägen und dann drei Jahre trocknen lassen. Erst jetzt konnte Gasser mit dem eigentlichen Bau seines Boots beginnen. Dabei durfte er immer auch wieder auf die Hilfe seiner Familie und von Kollegen zählen. Nach jahrelanger Arbeit war dann das Fischerboot mit seinem schlagfesten Rumpf aus Sperrholz, verstärkt mit Glasfasern, fertig. Und es bestand auf Anhieb auch alle Überprüfungen durch das Verkehrssicherheitszentrum. Die Zulassung auf Schweizer Seen war gewährt. Das Boot wird nicht nur auf dem Lungerer See zirkulieren. «Damit ich das Boot mit dem starken Motor auch fahren darf, musste ich eine Fahrprüfung absolvieren.»

Innovative Pläne auch für Brillen

So schön und seetüchtig das neue Boot auch ist: Die meiste Zeit steht Dominik Gasser immer noch in seiner Werkstatt, wo er in minutiöser Handarbeit Brillen herstellt. Und auch da ist der Lungerer um Ideen nie verlegen. «Als Neustes fabriziere ich Brillen aus dem Holz von oft mehr als hundertjährigen Weinfässern», sagt er. Diese beziehe er beim bekannten Fasstischmacher Walter Amrhyn, einem Zimmermann aus dem luzernischen Buholz.

Für seine Brillen verwendet Gasser nun auch Holz von Weinfässern. Bild: Romano Cuonz (Lungern, 3. August 2021)

Seit einiger Zeit fertigt Gasser auch Brillen an, auf die er noch eine feine Schicht Störhaut montiert. «Dieser Rohstoff kommt ursprünglich aus dem bernischen Frutigen, wo es im Tropenhaus eine Störzucht zur Kaviar- und Fleischgewinnung gibt.» Die Berner Textildesignerin Sabina Brägger lässt die Haut der toten Störe gerben und verwendet sie dann zur Herstellung nachhaltiger Modeartikel. «Als passionierter Fischer war ich natürlich sehr erfreut, dass Sabina Brägger mir ihr Material auch für meine Brillen zur Verfügung stellte, ganz exklusiv.»

Hinweis: Mehr Infos unter www.dominikgasser.ch.