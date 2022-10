Obwalden: Schüler wandern Kantonsgrenze ab

Einmal um Obwalden Sie lagern in ihren Ferien nicht die Füsse hoch: Wanderprojekt bringt Jugendliche an die Grenzen Drei Tage lang wandern Obwaldner Jugendliche entlang der Grenze ihres Heimatkantones. Trotz einer Distanz von gut 40 Kilometern konnten die Organisatoren 25 Schülerinnen und Schüler für das Projekt begeistern. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 05.10.2022, 17.00 Uhr

Drei Tage lang wanderten Obwaldner Jugendliche entlang der Grenze ihres Heimatkantones. Video: Marcel Jambé / Tele 1

Die ersten Sonnenstrahlen finden ihren Weg über den Grat der Erzegg und offenbaren den Dunst, der langsam vom Boden in den Himmel aufsteigt. Während Flora und Fauna auf der Melchsee-Frutt langsam wieder zum Leben erwachen, finden nach und nach auch die 25 Schülerinnen und Schüler aus dem «Bärghuis» an die kühle Morgenluft. Die verschlafenen Gesichter der Jugendlichen müssen sich erst noch an das Sonnenlicht gewöhnen.

Diese Jugendlichen wollen in ihren Herbstferien an ihre eigenen und an die Obwaldner Grenzen gehen. Bild: Manuel Kaufmann (Melchsee-Frutt, 4. Oktober 2022)

Dass die Gruppe aus Obwalden, gemischt aus Sekundarschülerinnen und -schülern der Schulen Alpnach, Giswil und Sachseln, noch etwas müde wirkt, hat zwei Gründe. Zum einen haben die Jugendlichen vom Vortag eine fünfstündige Wanderung vom Brünigpass bis zur Melchsee-Frutt und damit eine Distanz von gut 18 Kilometern in den Beinen. Zum anderen handelt es sich trotz anspruchsvollem Programm um ein Ferienlager – und da gehört frühes Einschlafen selten zu den Plänen von Jugendlichen.

Ein kurzes Einwärmen bring die Gruppe wieder auf Betriebstemperatur –und dann erfolgt auch schon der Start zur zweiten von drei Etappen. Das Ziel: die 14 Kilometer und fünf Stunden entfernte Oberlachenalp ob dem Melchtal. Wie bereits am ersten Tag führt der Weg heute entlang der Obwaldner Kantonsgrenze. Denn die 25 Jugendlichen und ihre Begleitpersonen haben nichts anderes vor, als die Grenze ihres Heimatkantons abzuwandern.

Start der zweiten Etappe beim Melchsee. Bild: Manuel Kaufmann (4. Oktober 2022)

Interesse am Projekt nimmt zu

«Grenzerfahrung» nennt sich das Projekt, das von den drei Sekundarstufenlehrpersonen Patrick Berwert (Schule Sachseln), Stefan Durrer (Giswil) und Otti Küng (Alpnach) ins Leben gerufen wurde. Als begeisterte Wanderer wollen sie den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, den eigenen Kanton besser kennen zu lernen und körperlich an die Grenzen zu gehen.

Organisator Patrick Berwert. Bild: Manuel Kaufmann

Dabei können sie auf die Unterstützung vom Verein Obwaldner Wanderwege zählen, deren Mitglieder – heute begleiten Christoph Bissig und Walti Wallimann – «kaum zu übertreffen sind, was das Wissen über die Obwaldner Bergwelt angeht», wie Otti Küng, Lehrer aus Alpnach und Präsident des Vereins, sagt.

Über Berge, vorbei an Flüssen und durch Wälder geht es für die Obwaldnerinnen und Obwaldner. Bild: Manuel Kaufmann (4. Oktober 2022)

Bereits vor den Sommerferien nahmen die drei Lehrer mit einer Gruppe von 21 freiwilligen Schülerinnen und Schülern in drei Tagen die rund 50 Kilometer vom Pilatus bis zum Brünigpass erfolgreich in Angriff. Viele der 21 Jugendlichen und einige neue meldeten sich nun auch für den zweiten Teil des Projekts an, um mit der Strecke vom Brünigpass bis zur Ächerlialp die Umrundung des Kantons Obwalden – ausgenommen Engelberg – zu komplettieren. «Eine Bestätigung für uns, das Projekt weiterzuziehen», sagt Patrick Berwert.

Die Wanderung führt teilweise bei atemberaubender Aussicht über schmale Wege. Bild: Manuel Kaufmann (4. Oktober 2022)

Nicht alle wandern gerne in der Freizeit

Zwei dieser Jugendlichen sind die 15-jährigen Enea Csomor und Justin Fiala aus Sachseln. «Die Beine sind schon etwas müde von gestern», sagt Justin Fiala.

«Doch wenn man mit Freunden unterwegs ist und etwas zum Reden hat, merkt man gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht.»

Für die beiden sei nach dem ersten Teil klar gewesen, dass sie gleich die ganze Strecke meistern wollen. Für Enea Csomor hat die Wanderung zusätzlich einen emotionalen Stellenwert: «Ich möchte damit meinen verstorbenen Grossvater ehren, der die Bergwelt geliebt hat.»

Enea Csomor (links) und Justin Fiala schätzen, dass man auf der Wanderung auch mit Lehrern persönlicher interagieren kann. Bild: Manuel Kaufmann (4. Oktober 2022)

Die Strecke führt die Gruppe über die Bettenalp. Viele der Jugendlichen scheinen die Landschaft bereits aus der Skisaison zu kennen, wie sich aus den Gesprächen über den Schwierigkeitsgrad der Pisten oder den Baum, in den eine Teilnehmerin schon gefahren sein soll, schliessen lässt.

Die Alpnacherinnen Yamina Rodriguez, Sara von Atzigen, Carla Durrer und Liv Achermann (von links) kennen das Gebiet, weil sie im Winter dort Ski fahren. Bild: Manuel Kaufmann (4. Oktober 2022)

Für die Wanderung opfern die Schülerinnen und Schüler drei Tage ihrer Herbstferien. Da liegt die Annahme nicht fern, dass Wandern auf der Liste der Hobbys weit oben steht. «Eigentlich nicht wirklich», sagt Ellie Widmann (14) aus Sachseln. Aber in einer Gruppe unterwegs zu sein und dabei nichts studieren zu müssen, gefalle ihr.

Begleitet wird sie von der Giswilerin Ladina Zumstein (14). Die beiden gehen an unterschiedliche Schulen, kannten sich jedoch schon vorher. Trotzdem finden sie das Wanderprojekt ideal, um neue Leute aus den anderen Gemeinden kennen zu lernen.

Ladina Zumstein (links) und Ellie Widmann nutzen die Zeit, um den Kopf abzuschalten. Bild: Manuel Kaufmann (4. Oktober 2022)

In Zukunft, so die Pläne der Organisatoren, könnten auch die Schulen der weiteren vier Obwaldner Gemeinden an dem Projekt teilnehmen. Ladina Zumstein und Ellie Widmann versprechen: «Wir wären auf jeden Fall wieder dabei!»

