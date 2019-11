Einzug ins Schulhaus Türli in Sachseln verzögert sich Das neue Schulhaus wird wohl erst vor den Sommerferien bezogen werden können. Franziska Herger 28.11.2019, 19.00 Uhr

Die Nordostfassade des neuen Türli-Schulhauses in Sachseln mit in Beton gegossenen Kinderfotos. Bild: PD

Sie ist schön geworden, die Fassade des neuen Türli-Schulhauses in Sachseln. Neben jedem Fenster schaut dem Betrachter ein Schulkind entgegen, ihre Fotos schwarz-weiss in Beton gegossen. Der Hell-dunkel-Effekt entsteht in einem ausgeklügelten Fotobeton-Verfahren, wobei ein Abbindungsverzögerer in unterschiedlich dicken Schichten verwendet werde und so der Beton unterschiedlich schnell aushärte, erklärt Gemeindevizepräsident Florian Spichtig.