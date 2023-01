Obwalden: Notfalltreffpunkte werden im Februar kommuniziert

Energiemangellage Notfalltreffpunkte für den Fall einer Energiemangellage werden im Februar kommuniziert Eine Interpellation befasst sich mit den Folgen einer möglichen Energiemangellage. 26.01.2023, 20.03 Uhr

Guido Cotter (SP, Sarnen) und Mitunterzeichnende hatten sich in einer Interpellation zum Risikomanagement im Fall einer Energiemangellage erkundigt. Cotter stellte aufgrund der Antwort des Regierungsrats am Donnerstag noch weitere Fragen in den Raum. Etwa wie lange Notstromanlagen die Versorgung von systemrelevanten Organisationen aufrechterhalten könnten. Weiter wollte er auch wissen, was den von der Regierung eingesetzten Sonderstab vom kantonalen Führungsstab unterscheide.

Zu letzterem Thema hielt Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wyler fest, dass der Führungsstab erst bei einer tatsächlichen Notlage in Aktion trete. Zuvor sei es Aufgabe des Sonderstabs, mit den betroffenen Stellen zu schauen, welche Vorkehrungen getroffen werden könnten.

Wie lange Notstromanlagen funktionieren, hänge davon ab, was alles betrieben werden soll. Eine Mangellage könne grosse Auswirkungen haben, etwa auf die Trinkwasserversorgung oder die Abwasserbeseitigung. Das Mobiltelefonnetz würde bei einem Stromausfall vielleicht noch eine Stunde laufen. Um dann etwa mit Polizei oder Sanität in Kontakt zu treten, gebe es in allen Gemeinden Notfalltreffpunkte. Diese seien definiert und würden im kommenden Monat kommuniziert. (mu)