Energiemangellage So bereiten sich Nidwalden und Obwalden auf einen allfälligen Strommangel vor Die Kantone würden sich nicht genug auf eine allfällige Strommangellage vorbereiten, war kürzlich in den Medien zu lesen. Auch wenn sie noch keine konkreten Massnahmen erlassen haben, sind Nidwalden und Obwalden am Thema dran. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

«Die Kantone verschlafen die Energiekrise». Dieser Titel zierte den «Blick» am Wochenende. Hintergrund war eine Blitzumfrage, die der Verfasser bei Kantonen gemacht hat. Weil nur gerade zwei Kantone angaben, dass sie in den kommenden Monaten die Temperaturen in ihren Verwaltungsgebäuden senken würden, hiess es im Artikel weiter: «Was aber unternehmen die Kantone, damit es gar nicht erst zur Mangellage kommt? Damit die Bankomaten eben nicht abgeschaltet werden und bei niemandem die Sicherungen durchbrennen?», fragt der Artikel in alarmistischem Ton. Antwort:

«Die Mehrheit verhält sich passiv. Statt Energie wird mit Ideen gespart.»

Die Nachfrage bei den Kantonen Nid- und Obwalden ergibt zwar noch keine konkreten Massnahmen, es laufen aber sehr wohl Vorbereitungen für eine allfällige Mangellage. Beide Kantone weisen aber darauf hin, dass der Bundesrat im Fall von Massnahmen und Einschränkungen bei der Energieversorgung als Entscheidungsträger in der Führungsrolle sei. Die Kantone hätten diese dann umzusetzen.

Nidwalden prüft Sparmöglichkeiten der Verwaltung

Der Kanton Nidwalden legt zurzeit die Strukturen der Organisation fest, die sich in nächster Zeit intensiver mit dem Szenario einer Stromknappheit auseinandersetzt, «und prüft den Handlungsbedarf, um den täglichen Energieverbrauch innerhalb der Verwaltung zu reduzieren». Dies sollten auch Unternehmen und Private jetzt tun. Eine Informationskampagne des Bundes werde die Bevölkerung dabei unterstützen. «Sie wird diese Woche lanciert. Wenn alle einen Teil zum Stromsparen beitragen, sinkt das Risiko von Versorgungsengpässen im Winterhalbjahr.»

Die Kantone Obwalden und Nidwalden bereiten sich auf eine mögliche Strommangellage vor. Bild: Pius Amrein (Malters, 22. November 2021)

Weiter überarbeitet Nidwalden aktuell zusammen mit den Gemeinden und dem kantonalen Elektrizitätswerk seine Notfallplanung «Stromausfall». Damit soll sichergestellt werden, «dass er über die neuesten Erkenntnisse zur Bewältigung eines längeren Stromausfalls verfügt und die Stromversorgung von geschäftskritischen Stellen innerhalb der Verwaltung im Ernstfall gewährleistet bleibt». Zudem würden die Notstromversorgungen weiterer kritischer Infrastrukturen wie Feuerwehr, Spital, Abwasserreinigungsanlagen, Pflegeheime usw. geprüft und bei Bedarf optimiert.

Obwalden bereitet verschiedene Szenarien vor

«Dem Kanton ist die Bedeutung der Energie und möglicher Mangellagen bewusst, weshalb auch Vorbereitungen auf eine Strommangellage auf verschiedenen Ebenen bereits laufen», schreibt Obwalden. So habe der wichtigste Netzbetreiber, das Elektrizitätswerk Obwalden (EWO), in seiner Kundenzeitschrift bereits im März 2022 über die Situation informiert (siehe Link). Es würden diverse Szenarien vorbereitet, die sich an den Vorgaben der Organisation für Stromversorgung in Ausserordentlichen Lagen (Ostral) orientieren.

Alle relevanten Stellen seien zudem Teil des Kantonalen Führungsstabs, der sich mehrmals jährlich treffe und sich bereits im Rahmen der Sicherheitsübung 2014 mit einer Strommangellage befasst habe, heisst es weiter von Seiten des Kantons Obwalden. Das Stabstraining 2022 setze sich zudem erneut mit der Thematik auseinander.

Aufgrund der Kleinräumigkeit des Kantons ist auch der bilaterale Austausch zwischen den relevanten Stellen jederzeit unkompliziert gewährleistet. «In den nächsten Wochen finden Gesprächsrunden mit Vertretern der Wirtschaft, des Gewerbeverbands, des EWO, der Gemeinden und des Kantons statt. Auch werden innerhalb der Verwaltung im Rahmen des betrieblichen Kontinuitätsmanagements die geschäftskritischen Prozesse identifiziert und Massnahmen getroffen, um diese vor einem Ausfall zu schützen, zum Beispiel sämtliche Informatikdienste.»

