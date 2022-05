SVP will Solaranlage auf dem aufgestockten BWZ

Energiepolitik in Obwalden Keine Solaranlage auf Eigenbau des Kantons Obwalden geplant - SVP kritisiert «Vogelstrausspolitik» Bei der Aufstockung des Berufs- und Weiterbildungszentrums Sarnen soll der Kanton eine Fotovoltaikanlage aufs Dach bauen. Die SVP reicht am Donnerstag eine dringliche Motion im Kantonsrat ein. Philipp Unterschütz 1 Kommentar 18.05.2022, 12.24 Uhr

Visualisierung des Berufs- und Weiterbildungszentrums Obwalden (BWZ) nach der Aufstockung. Bild: PD

Erst noch schrieb der Obwaldner Regierungsrat in seiner Antwort auf eine Interpellation zur Fotovoltaik, dass er seit über einem Jahrzehnt eine aktive Energiepolitik betreibe, mit welcher er den Energiebedarf und die Treibhausgasemissionen im Kanton Obwalden senke. Die Förderung der Solarenergie sei im kantonalen Richtplan festgeschrieben. Bis 2035 soll Solarenergie mindestens um den Faktor 25 gesteigert werden. Dafür sei insbesondere ein starker Zubau von Fotovoltaikanlagen erforderlich.

Das klingt gut, doch nun muss der Kanton Kritik einstecken. Denn ausgerechnet bei seinem eigenen Projekt «Aufstockung des Berufs- und Weiterbildungszentrums Sarnen», für das der Regierungsrat beim Parlament einen Kredit von 2,45 Millionen Franken beantragt, fehlt auf dem Dach eine Fotovoltaikanlage.

Parlament soll Regierung klare Regeln auferlegen

Die SVP reicht deshalb an der Kantonsratssitzung am Donnerstag eine dringliche Motion von Kantonsrat Albert Sigrist (Giswil) ein, deren Text unserer Zeitung bereits vorliegt. Es sei völlig unverständlich, dass der Staat als Bauherr in eigener Sache so wenig Verständnis und Engagement für die Solarenergie habe, heisst es darin. «Es darf nicht akzeptiert werden, dass der Kanton bei Eigenbauten sämtliche gängigen energetischen Massnahmen bei Um- oder Neubauten ausser Kraft setzt. Für Private und Firmen gelten bei Um- und Neubauten strengste Vorgeben im Bereich vom energetischen Bauen 2022.»

Mit dieser Motion habe der Kantonsrat Obwalden bei Zustimmung die Möglichkeit, die Energiewende auch bei staatlichen Bauten umzusetzen und dem Regierungsrat klare Regeln aufzuerlegen, auch für die Zukunft. Mit der Motion würde die Regierung beauftragt, mit der Planung und Ausführung einer Fotovoltaikanlage (FA) auf das neue Dach der geplanten Erweiterung beim BWZ sofort zu starten. Eine Kostenschätzung von total 500’000 Franken (abzüglich Bundesbeitrag von 70’000 Franken) habe das Baudepartement bereits geliefert.

«Der geplante Start der Erweiterungsarbeiten von Januar 2023 darf durch diesen Auftrag nicht beeinträchtigt werden. Notfalls müssen bei den Erweiterungsarbeiten alle Anschlüsse für eine FA so vorbereitet werden, dass die Anlage auch einige Monate nach Abschluss der Erweiterungsarbeiten installiert werden kann», so die dringliche Motion weiter.

Versprechen genügen nicht

Kantonsrat Albert Sigrist hofft, dass er mit seiner letzten Motion vor seinem Austritt aus dem Kantonsrat nochmals Erfolg haben wird. Schon in der vorbereitenden Kommission sei man irritiert über das Fehlen der FA gewesen. Der Kanton habe signalisiert, dass man das Anliegen aufnehmen wolle. «Versprechen genügen aber nicht, es muss eine Verpflichtung sein, die Anlage bei der Sanierung zu bauen», sagt Albert Sigrist.

«Aus unserer Optik kann es nicht sein, dass der Staat mit Vorschriften und neuen Energieberatungsfachstellen die sogenannte Energiewende zelebriert, aber wenn er selber baut, sämtliche guten Vorsätze aussen vorlässt. Dieser ‹Vogelstrausspolitik› schauen wir nicht länger zu.»

1 Kommentar Boris Macek vor 28 Minuten Es macht mich langsam etwas aggressiv, dass das nicht längst einfach selbstverständlich ist. Zumal es ja auch wirtschaftlich Sinn macht. So viele Menschen jeweils involviert: Kanton, Architekt etc. und keiner kommt auf die Idee, dass da eine Photovoltaikanlage hingehört? Das ist einfach unglaublich. Wie sollen wir so die Stromlücke füllen? Danke für den Vorstoss! Alle Kommentare anzeigen