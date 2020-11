Energiespeicher und Öltank fürs Alpnacher Holzheizwerk angeliefert Das Holzheizwerk der Korporation Alpnach erhält eine neue Ölheizung. Die Versorgungssicherheit bei grösseren Störungen verbessert sich dadurch markant. Robert Hess 19.11.2020, 19.25 Uhr

Das Holzheizwerk Chilcherli in Alpnach wird mit zwei je rund 16 Tonnen schweren und rund elf Meter hohen Energiespeichern ausgerüstet. Diese wurden nun angeliefert. Mit einem Fanger-Kran wurden die Speicher von den Sattelschleppern angehoben und beim Brennholzlager deponiert. Bild: Robert Hess (Alpnach, 18. November 2020)

Rekordverdächtige drei Fanger-Pneukräne standen am Mittwoch in der Gemeinde Alpnach gleichzeitig im Einsatz. Zwei davon waren bei der Montage des Baukrans bei der Pilatus-Zahnradbahn in Alpnachstad «an der Arbeit» (Ausgabe von gestern). Der dritte hob zwei je 16 Tonnen schwere Energiespeicher von den Sattelschleppern auf den Holz-Lagerplatz sowie einen 30'000-Liter-Öltank in den vorbereiteten Tankraum auf dem Areal des Holzheizwerkes Chilcherli. Sattelschlepper hatten die Behälter in der Nacht auf Mittwoch von Bonaduz/GR nach Alpnach transportiert. Für den Schwertransport mussten die Tunnels am Walensee aus Platzgründen zeitweise gesperrt werden.