Titlis-Neubauprojekt in Engelberg: Bund genehmigt Richtplan

Engelberg 110-Millionen-Neubau auf dem Titlis: Bund genehmigt Richtplan Neue Seilbahn, neue Bergstation, neuer Aussichtsturm: Das Grossprojekt ist einen Schritt weiter. 21.09.2021, 10.45 Uhr

Der Bund hat den Richtplan für das Neubauprojekt der Bergstation auf dem Titlis genehmigt, wie er am Dienstag mitteilte. Vor gut einem Jahr hatte der Obwaldner Regierungsrat die Richtplananpassung verabschiedet. Auch im Kantonsrat gab es kaum Opposition gegen die Richtplanänderung für das Ausbauprojekt der Titlisbahnen. Die Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis planen unter der Bezeichnung «Projekt Titlis 3020» bis ins Jahr 2025 den Neubau der Bergstation Titlis.

Teil des Projekts sind nach Einsprachen von Umweltverbänden auch umfassende Ersatzmassnahmen. Verbindlich festgelegt hat die Obwaldner Regierung etwa die Geländegestaltung oder den Rückbau von Strommast- und den Betonfundamenten eines stillgelegten Skilifts.

Zusätzlich müssen eine Handvoll weitere Massnahmen geprüft werden. Dabei geht es um die Aufwertung des Eugenisees beim Eingang ins Engelbergertal, der Parkplatzfläche bei der Talstation und des Verbindungswegs zwischen dem Bahnhof und der Talstation. (rem)