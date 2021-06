Matura Engelberg: Alle 17 haben bestanden

Maturafeier Engelberg 17 Champions haben es geschafft Am Freitagabend hatten die Maturanden der Stiftsschule Engelberg allen Grund zum Strahlen. Alle erhielten ihr Maturazeugnis. Marion Wannemacher 12.06.2021, 16.07 Uhr

Da stehen sie vor dem Altarraum der Klosterkirche in festlichen Cocktailkleidern und Anzügen. Hinter ihren Masken strahlen sie vor Glück, mit ihnen ihre Familien, weit verstreut in allen Bänken. 17 Maturanden singen «We are the Champions». Eineinhalb Stunden vorher in den Notenkonferenz hatten bereits ihre Lehrer sowie Alois Amstutz, der Präsident der Maturitätsprüfungskommission, allen Grund zur Freude: Die ganze Maturaklasse hatte bestanden.

Maturafeier 2021 der Stiftschule Engelberg in der Klosterkirche Engelberg. Bild: Roger Zbinden (Engelberg, 11. Juni 2021)

«Olympia 2021» mit dem Titel des gleichnamigen Queen-Klassiker heisst die diesjährige Maturabroschüre. Der Obwaldner Bildungsdirektor Christian Schäli fand diesen äusserst passend. Er hatte den jungen Männern und Frauen eine Fackel mitgebracht, die er mit dem Zitat des Griechen Heraklit entzündete: «Bildung ist nicht das Befüllen von Fässern, sondern das Entzünden von Feuer.»



Olympiade hat die Dauer der gymnasialen Matur

Er erklärte, dass Olympia alle vier Jahre stattfinde und sich die Zeit dazwischen Olympiade nenne. Diese dauere exakt so lange wie die Zeit am Obergymnasium und so lange wie die gymnasiale Matur. In dieser Zeit werde trainiert, würden Vorausscheidungen durchgeführt und am Schluss folgten die olympischen Spiele, die Maturaprüfungen. Die Maturanden befänden sich nun auf dem Zenit oder Olymp ihrer Allgemeinbildung, konstatierte Schäli.



Maturafeier 2021 der Stiftsschule Engelberg in der Klosterkirche Engelberg. Bildungsdirektor Christian Schäli bei der Ansprache. Bild: Roger Zbinden (Engelberg, 11. Juni 2021)

«Zuoberst auf dem Olymp sehen Sie weit. Das ist Privileg, aber auch Verpflichtung zugleich», sagte er an sie gewendet. «Die Welt ist auf Leistungsträgerinnen und Leistungsträger angewiesen, die bereit sind, für die Gesellschaft und die Umwelt Verantwortung zu übernehmen und innovative Lösungen zu entwickeln.» Das Matura-Zeugnis sei ihre Olympia-Medaille. «Geniessen Sie den grandiosen Ausblick vom Olymp und tragen Sie das Feuer in die Welt hinaus! Und geniessen Sie diesen Moment, feiern Sie, vielleicht mit etwas lauter Rockmusik von Queen.»



Auf die Kunst des Zuhörens legte Pater Andri Tuor, der Rektor der Stiftsschule seinen Fokus in seiner Begrüssungsrede. Unzählige Stunden hätte die Maturanden vom Kindergarten bis zum Gymnasium zuhören müssen und müssten es nun noch einmal. Das Zuhören gehöre zu den ganz wichtigen menschlichen Kompetenzen. Tuor wünschte allen ein hörendes Herz, «auch für die kommenden Wochen, Monate und Jahre, um gute eigenständige Wege gehen und Ziele erreichen zu können und zu liebenden Menschen zu werden, Menschen, die fähig sind, Liebe zu verschenken und Liebe zu empfangen.»

Das Beste aus der Situation gemacht

Einen stimmigen musikalischen Rahmen lieferte die Band Goblins on the Moon, hervorzuheben sind die äusserst gelungenen Soli von Melchior Rotzer auf der Trompete. In einer humorvollen Rede in Dialogform bedankten sich Klassensprecherin Sara Hurschler und ihr Klassenkollege Clà Canal bei Lehrern und Schulleitung. Dabei wurden sowohl Klassenstreiche angesprochen oder Themen wie Homeschooling. Einig waren sich beide darin: «Unsere Klasse hat es immer geschafft, das Beste aus der Situation zu machen.»

Wie sehr die diesjährigen Schulabgänger von der Pandemie betroffen waren, machte die einfühlsame Rede ihres Klassenlehrers Frank Emde deutlich. Corona habe die Klasse Klassenfahrten und Festivitäten verpassen lassen. «Wir konnten euer Miteinander nicht so fördern, wie wir es gerne wollten», äusserte er und bekannte: «Das tut mir persönlich sehr leid.» Er hoffe, dass die Gruppe in den kommenden Tagen einiges nachholen könne und ermutigte sie: «Lasst es krachen!»



Bildungsdirektor Christian Schäli gratuliert Lia Schraner. Bild: Roger Zbinden (Engelberg, 11. Juni 2021)

Emde betonte ausserdem: «Wenn wir als Lehrerinnen und Lehrer einzelne von Euch irgendwo und irgendwie erreicht haben, Euch Hilfe sein konnten, etwas zu finden, in dem ihr glänzen dürft, sind wir glücklich. Jeder kann auf seine Weise ein Stern sein, der vom Himmel leuchtet.» Er stellte vor, wer in der Klasse welche Berufsziele verfolgt. Unter den Maturanden werden zwei Absolventen Jura studieren, zwei Landwirtschaft und Agrarwissenschaft, drei Medizin oder Tiermedizin, drei Wirtschaft, zwei Psychologie und einer Sportwissenschaft. Noch unentschieden sind drei Abgänger.



Die drei Besten: Sara Hurschler, Lia Schraner und Sofia Marccucci (von links). Bild: Roger Zbinden (Engelberg, 11. Juni 2021)

Als Beste ihrer Klasse haben Lia Schraner aus Engelberg mit 5,46, Sofia Marcucci aus Italien mit 5,36 und Sara Hurschler aus Engelberg mit 5,1 abgeschnitten.

Lia Schraner, Beste der Maturanden 2021 in Engelberg. Bild: Roger Zbinden (Engelberg, 11. Juni 2021)

Lia Schraner freut sich über ihren Abschluss als Beste ihres Jahrgangs, betont jedoch: «Ich bin sehr froh, dass es so gut geklappt hat, aber es ist nicht mein Ziel gewesen. Ich wollte einfach gute Noten haben und keinen Stress am Schluss. Schule ist nicht alles und ich brauche einen Ausgleich. Wenn ich arbeite, arbeite ich effizient und nachher kann ich mein Leben geniessen.» Neben dem Studium an der Hochschule St. Gallen habe sie noch Ambitionen, im Turnierreiten mit ihrem Pferd weiter zu kommen.

Sofia Marccucci, Zweitbeste. Bild: Roger Zbinden (Engelberg, 11. Juni 2021)

Sofia Marccucchi wusste zwar aus den Vorjahren, dass sie immer gute Leistungen erbracht habe. «Aber es ist so viel Stoff, am Schluss weisst du nicht, ob du alles im Griff hast.» Auf die Frage nach Lerntipps gibt sie weiter, sich auf das zu konzentrieren, worin man gut sei und in den anderen Fächern trotzdem zu versuchen, das Beste zu geben. Für sie sei das Spezielle gewesen, sich als Italienerin in eine andere Kultur zu integrieren. Sie habe hier aber definitiv Freundschaften fürs Leben gefunden. «Ich habe schöne Erinnerungen an Engelberg und an die Zeit hier», sagt sie.

Sara Hurschler, Drittbeste. Bild: Roger Zbinden Engelberg, 11. Juni 2021)

Sie habe sicher nicht mit einem solchen Ergebnis gerechnet, berichtet Sara Hurschler. Natürlich habe sie gelernt dafür, aber nicht durchgängig: Es hat auch noch ein bisschen Freizeit gebraucht, sagt sie. Auf die Frage, was sie in Engelberg fürs Leben gelernt habe, sagt sie: «Ich war Klassensprecherin und habe viel mit Organisieren zu tun gehabt. Das hat mir Spass gemacht. Und auch so habe ich einiges fürs Leben gelernt.» Als Klasse wolle man nun zunächst miteinander feiern und dann auf Maturareise nach Italien gehen.