An der Viehschau in Engelberg braucht es auch Glück

Engelberg An der Viehschau braucht es für eine Prämierung auch Glück Die alljährliche Viehschau ist einer der Höhepunkte im Kalender der Engelberger Bauern. Einer, der seit Jahren seine Tiere den kritischen Blicken der Experten stellt, ist Werni Hurschler. Beat Christen 14.10.2022, 17.32 Uhr

Viehschautag in Engelberg ist wie andernorts auch ein Bauernsonntag. Entsprechend früh im Jahr wird dieser Tag in der Agenda eingetragen. Auch bei der Familie Hurschler vom Betrieb ober Äschboden. Eine spezielle Vorbereitung erfahren seine zur Auffuhr bestimmten Tiere nicht, sagt Werni Hurschler. «Erst heute Morgen mussten wir entscheiden, dass wir eines unserer Rinder nicht mit an die Schau mitnehmen.» Die Tagesform eines jeden einzelnen Tieres verändere sich laufend. Und so ist dem geübten Auge des seit 37 Jahren den Hof bewirtschaftenden Bauern nicht entgangen, dass sich das nun zu Hause gelassene Tier nicht wohl gefühlt hätte. «Eine Katastrophe ist das nicht. Denn schliesslich steht das Tierwohl über allem.»

Dass die Familie Hurschler ihre Tiere zu Fuss vom Dorfeingang zum Viehschauplatz in der Festi führt, hat Tradition. «Natürlich merken die Tiere, dass dies kein Tag wie jeder andere ist.» Der erste Höhepunkt ist dann die Beurteilung der in verschiedene Kategorien eingereihten Tiere durch die Experten. Werni Hurschler verfolgt dieses Szenario aus einer gewissen Distanz und freut sich, wenn eines seiner Tiere auf einem Spitzenplatz eingereiht wird.

Herz schlägt schneller

Der eigentliche Höhepunkt folgt dann nach dem Mittag mit der Präsentation der besten Tiere im Rahmen der Spezialwettbewerbe. «Das Herz hat schon einen anderen Rhythmus, wenn ein Tier aus unserem Stall mit von der Partie ist.» Sohn Franz kann da seinem Vater nur beipflichten. Läuft alles nach Plan, wird er in rund zwei Jahren den Betrieb von seinem Vater übernehmen und damit eine lange Tradition fortsetzen.

Der Stolz ist Vater und Sohn Hurschler anzusehen, als der Experte in der Kategorie «Original Braunvieh» das Rind mit dem Namen Ragusa auf dem ersten Platz hinstellt. «Damit hätten wir nie gerechnet», sprudelt es aus dem Jungbauern heraus. «Natürlich haben wir zu Hause diskutiert, welches der aufgeführten Tiere Chancen auf einen Spitzenplatz haben könnte. Ragusa war jedoch nicht dabei.» Die Aussage von seinem Sohn quittiert der Vater mit einem Schmunzeln und fügt achselzuckend hinzu: «Die Tagesform von Ragusa hat uns da eines Besseren belehrt.»

Ideale Rasse für Region

Mit 240 aufgeführten Tieren erlebte die diesjährige Engelberger Viehschau eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Ja, er sei sehr zufrieden, lautet das Fazit von OK-Präsident Kaspar Scheuber. Dass dabei Halma aus seinem Stall als Tagessiegerin ausgerufen wurde, setzte für ihn der ganzen Veranstaltung die Krone auf. Und dass Lara aus dem Stall von Andreas Hurschler eine «Original Braunvieh» um den Tagessieg mitkämpfte, überraschte den als Experten im Einsatz gestandene Thomas Schrackmann aus Sarnen nicht. «Man kann die Qualitäten dieses Tieres nicht genug hervorheben. Dieses Tier würde wie die Tagessiegerin auch national vorne mitmischen», ist der Experte überzeugt.

Dass die «Original Braunvieh»-Rasse gerade in den Berggebieten wieder auf dem Vormarsch ist, begründet Thomas Schrackmann damit, «dass diese Rasse gerade für unsere Regionen sehr genügsam ist». Die Tiere wird dies wenig kümmern. Kaum war die Tagessiegerin bekannt, nahmen die ersten Herden wieder den Weg in Richtung heimatlichem Stall unter die Füsse, wo sie wieder in gewohnter Umgebung wieder das machen konnten, was sie am liebsten tun – fressen, wiederkäuen und Milch produzieren.