Engelberg Angehörige senden Erlenhaus-Bewohnern ein Licht direkt ins Herz Diesen Moment werden viele betagte Engelberger nicht vergessen. Mit Fackeln schickten ihre Angehörigen ihnen ein Zeichen der Hoffnung. Marion Wannemacher 14.12.2020, 11.42 Uhr

Marie Häcki-Amstutz ist sehr bewegt. «Da gibt es doch noch ein ‹Fünkli› Weihnachten. Was haben wir für eine Anspannung in dieser Zeit. Dass ich das mit meinen fast hundert Jahren noch erleben muss. Aber diese Lichter vorm Haus. Das bedeutet Weihnachten.» An die 30 Fackeln leuchteten durch die dunkle Dezembernacht in Engelberg. Angehörige der Bewohner des Erlenhauses waren der Einladung der Heimleitung gefolgt. «Trotzdem Weihnachten – trotzdem Licht», hiess die Aktion.

«Die gleichnamige Aktion der evangelischen und katholischen Kirche inspirierte uns», erklärt Theres Meierhofer, Betriebsleiterin der Stiftung Erlen. «Wir haben gemerkt, dass wir genau in diesem Advent etwas machen müssen. Weihnachten ist für unsere Bewohner eine wichtige Zeit und nicht immer nur einfach.» Auf dieses Jahr trifft das besonders zu. «Alle sollen das Gefühl haben, dass sie nicht vergessen werden.»

Viel Interesse im Vorfeld, ganze Familien wollten sich anmelden

Und so lud sie die Angehörigen ein, sich am dritten Adventssonntag einzufinden, um rund um den Bergkristall eine Lichterkette mit Fackeln zu bilden. Die Idee stiess auf Begeisterung. «Sehr viele zeigten Interesse, ganze Familien wollten kommen, viele äusserten, das sei aber eine schöne Idee», erzählt sie. Wegen der Beschränkung auf 30 Personen musste die Teilnehmerzahl reduziert werden. Natürlich wurde auf Abstand geachtet, auch draussen herrschte auf dem ganzen Gelände Maskenpflicht.

Der Aufforderung, ihren Lieben im Heim eine Lichterkarte zu schreiben, waren viele gefolgt. «Im Büro stapelten sich Couverts und Karten, die wir direkt nach der Aktion verteilen werden», freut sich Theres Meierhofer. Sie zeigt ein Beispiel einer persönlichen Grusskarte, wunderschön gestaltet mit Bildern von Meisen, Rotkehlchen, Raupen und Grashüpfern: «Lieber Däddi, mir alli dir e scheene Sunntig» steht da zu lesen. Und darunter eine Ermutigung: «Suche das Licht nicht im Aussen, finde das Licht in dir und lasse es aus deinem Herzen strahlen.»



In den Zimmern des Bergkristalls begaben sich pünktlich um 17 Uhr viele Bewohner an die Fenster, um ja keinen Augenblick zu verpassen. Sie ihrerseits leuchten mit elektrischen Kerzen hinaus in die Nacht. Es brauchte weder Musik noch Glühwein. Ein besinnlicher Moment der Stille mit vielen Lichtern. Und die schickten die Angehörigen ihren Liebsten direkt ins Herz.