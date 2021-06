In einer Gondel im Brunni-Gebiet übernachten

Engelberg Auf einem Felsen im Brunni-Gebiet: Besondere Übernachtung in der Tiny House Gondel Auf dem Brunni in Engelberg kann noch bis zum 31. Oktober 2021 in einer Kabine der ehemaligen Luftseilbahn Engelberg-Ristis übernachtet werden. Das Tiny House bietet Aussicht auf Engelberg und die umliegende Berglandschaft. 15.06.2021, 14.22 Uhr

Für eine Übernachtung im Tiny House muss man schwindelfrei sein. Bild: Brunni-Bahnen

Die Kabine der ehemaligen Luftseilbahn Engelberg-Ristis wurde vom Ehepaar Valeria und Adrian Rüedi von Littlecity.ch zu einem detailreichen Tiny House umgebaut, welche diesen Sommer zurück in das Brunni-Gebiet gekommen ist. Sie wurde direkt am Abgrund aufgestellt und kann nur mit einem 20-minütigen Fussmarsch von der Bergstation des Sessellifts aus erreicht werden, schreiben die Brunni-Bahnen in einer Mitteilung.