Engelberg Chligrüessli Engelberg: Endlich wird das «Loch» zugebaut – von einem Australier In Engelberg haben viele sehnlichst darauf gewartet: Nach jahrelangem Stillstand entsteht etwas auf der Parzelle Chligrüessli ob Engelberg. Die Quartierplanänderung für ein neues Projekt liegt auf. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 28.10.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als «Schandfleck» wurde das Grundstück Chligrüessli an bester Lage oberhalb des Dorfs Engelberg auch schon bezeichnet. Ursprünglich wollte der schwerreiche Russe Dmitry Yakubovskiy dort eine Villa bauen und zog dafür bis vor Bundesgericht. Doch nach seinem plötzlichen Rückzug aus der Schweiz 2016 passierte nichts mehr. Das Grundstück, auf dem bereits erste Betonarbeiten ausgeführt worden waren, blieb eine Bauwüste und wurde schliesslich an eine Immobilienfirma aus Stäfa verkauft. Auch aus Plänen der neuen Besitzerin wurde nichts. Schliesslich kaufte der australische Reeder Glen Moroney die Parzelle, um dort für seine Familie ein neues Heim zu bauen. Die Familie Moroney ist bereits seit sieben Jahren in Engelberg zu Hause.

Visualisierung des Projekts, das der australische Reeder Glen Moroney auf dem Grundstück Chliigrüessli in Engelberg bauen will. Bild: PD

Was von vielen Anwohnern sehnlichst erwartet wurde, scheint nun auf gutem Weg. Mit einer Quartierplanänderung, die seit Donnerstag in Engelberg öffentlich aufliegt, wird der erste Schritt für ein neues Projekt gemacht. «Die neue Eigentümerschaft hat ein eigenes Projekt verfolgt und wollte nicht jenes vom Vorgänger übernehmen. Das neue Projekt ist nicht mit dem alten Quartierplan kompatibel, weshalb es eine Änderung am Quartierplan braucht», erklärt Bendicht Oggier, Geschäftsführer der Gemeinde Engelberg.

Bevor der Einwohnergemeinderat den Quartierplan formell genehmigen kann, ist die öffentliche Auflage durchzuführen. Diese dauert bis am 17. November, die Akten können auf dem Engelberger Bauamt eingesehen werden. Anschliessend berät der Einwohnergemeinderat allfällige Eingaben. Auch der Regierungsrat muss den Quartierplan genehmigen. Sobald auch diese Genehmigung vorliegt, kann abschliessend über das Baubewilligungsgesuch entschieden werden.

Grundstück soll alpinen Charakter erhalten

Entworfen wurde das neue Projekt von Lötscher Architektur in Meggen. Es sei das erste Mal, dass sie mit Glen Moroney zusammengearbeitet hätten, erklärt das Architekten-Team Stephan Lötscher und Peter Wagner. Man habe aber schon diverse vergleichbare grosse Projekte und Kunden betreuen dürfen. «Wie immer war die Herausforderung, die Wünsche des Bauherrn umzusetzen. Erfreulicherweise haben wir es schon mit dem ersten Wurf geschafft, die Familie Moroney abzuholen.» Es sei eine intensive Zusammenarbeit vorausgegangen, bis das Projekt schliesslich bewilligungsfähig geworden sei.

Wie die Visualisierung zeigt, soll eine dreiteilige Villa mit Wohnbereich, Wellnessbereich mit Aussenpool und Gästezimmern entstehen. Es ist ein moderner Bau mit viel Naturstein und einem fliessenden, sanften Übergang in die Peripherie. «Glen Moroney hat besonders grosse Freude am Hahnen, er wollte einen alpinen Charakter schaffen», erklärt Peter Wagner. So würden die Flachdächer intensiv mit einheimischen Pflanzen begrünt. Die Gebäude sind von aussen sichtbar maximal zwei Geschosse hoch.

Einwohnergemeinderat unterstützt das Projekt

Wie im Baugesetz vorgesehen, erfolgte auch bereits eine Orientierung der direkten Nachbarn. Schon im Vorfeld hätte es zudem Einzelgespräche gegeben und die Anwohner konnten die Moroneys bereits kennen lernen. «Mein Eindruck ist, dass das Projekt grundsätzlich sehr positiv wahrgenommen wird. Wir hatten viele gute Reaktionen, auch weil sich viele freuen, dass nun endlich etwas auf dem lange brach liegenden Grundstück entsteht», sagt Peter Wagner.

Das brach liegende Grundstück Chligrüessli in Engelberg. Bild: PD

Auch der Einwohnergemeinderat unterstütze das vorliegende Projekt der Bauherrschaft, sagt Talammann Alex Höchli. «Eine Überbauung der bestehenden Brache ist für die Gemeinde, die Nachbarschaft und das Ortsbild positiv. Das vorliegende Projekt gliedert sich aus Sicht des Einwohnergemeinderates sehr gut in die Landschaft ein.» Der Einwohnergemeinderat freue sich, dass die Familie am Chligrüssli den neuen Wohnsitz plant und langfristig in Engelberg zuhause bleiben möchte.