Engelberg: Neue Corona-Testcenter der Safetest AG bewilligt

Nid-/Obwalden Nach Schliessung in Stans: Zwei neue Testcenter der Safetest AG erhalten Bewilligung in Engelberg Die Safetest AG hat nach vier Wochen die Bewilligung für das Betreiben der beiden Testcenter in Engelberg erhalten. Mitte Dezember wurde ein Testcenter derselben Firma in Stans von der Nidwaldner Gesundheitsdirektion geschlossen. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Obwaldner Gesundheitsamt hat der Safetest AG die Bewilligung für den Betrieb der beiden Covid-19-Testcenter in Engelberg erteilt. Seit dem 13. Dezember wird an den beiden Standorten bei der Titlis-Talstation und im Stimmlokal des Gemeindehauses täglich getestet. «Die Betreiber haben nun die notwendigen Unterlagen zu unserer Zufriedenheit und innerhalb der geforderten Frist eingereicht, weshalb wir die Bewilligung erteilt haben», sagt auf Anfrage Olivier Gerber, Leiter des Obwaldner Gesundheitsamtes.

Mitte Dezember wurde ein Testcenter der Safetest AG an der Engelbergstrasse in Stans von den Behörden geschlossen. Bild: Manuela Jans-Koch (Stans, 16. Dezember 2021)

Um in der Schweiz ein Testcenter zu betreiben, bedarf es einer Bewilligung des Kantons. Die Testcenter in Engelberg waren bereits vier Wochen lang in Betrieb, bevor das Gesundheitsamt die Bewilligung erteilte. Olivier Gerber sagt:

«In dieser Zeit führten wir regelmässig Stichproben durch und auch die Engelberger Hausärzte überzeugten sich vereinzelt vom ordnungsgemässen Zustand der Testcenter.»

Die Safetest AG stehe im stetigen Austausch mit den Arztpraxen in Engelberg. «Auch das Gesundheitsamt Obwalden wird weiterhin Kontrollen durchführen», stellt Gerber klar.

Die Safetest AG, die weitere Testcenter in verschiedenen Kantonen in der Schweiz betreibt, hatte zuletzt für negative Schlagzeilen gesorgt. So wurde Mitte Dezember eines ihrer Testcenter in Stans und neulich auch eines in Solothurn von den Behörden geschlossen. Auch Olivier Gerber war zu Beginn etwas besorgt und hatte deshalb sehr viel Wert auf die Stichproben gelegt: «Die Betreiber haben uns aber gezeigt, dass sie die Sache sehr ernst nehmen und professionell und sauber arbeiten.» Über die Festtage liessen sich bereits viele Leute in Engelberg testen. Gerber erklärt:

«Bei uns sind keine Reklamationen eingegangen und die Rückmeldungen waren sogar positiv.»

Ohne die beiden privaten Testcenter würden die Testkapazitäten in der Tourismus-Destination Engelberg laut Gerber wohl nicht ausreichen.

Nidwalden schliesst erneute Zusammenarbeit mit Safetest AG nicht aus

Im Kanton Nidwalden sind seit der Schliessung des privaten Testcenters in Stans noch jenes des Spitals Nidwalden sowie das kantonale Testcenter im alten Zeughaus in Oberdorf in Betrieb. Um der erhöhten Nachfrage an Tests über die Festtage gerecht zu werden, wurden die Öffnungszeiten im kantonalen Testcenter ausgedehnt. Diese Woche sind die Testzeiten nochmals erweitert worden. Wenn ein privater Anbieter wieder ein Testcenter im Kanton Nidwalden eröffnen wolle, stehe dem grundsätzlich nichts im Weg – «sofern die erforderlichen Kriterien erfüllt werden», hält Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger auf Anfrage fest.

«Zurzeit gehen wir aber davon aus, dass die bestehenden Testkapazitäten grundsätzlich ausreichen.»

Die Safetest AG, deren privates Testcenter aufgrund gesundheitspolizeilicher Mängel vom Gesundheitsamt geschlossen wurde, hat die Möglichkeit, Beschwerde gegen die Schliessung einzureichen. Bisher sei eine solche aber noch nicht eingetroffen. Dass die Firma mit Sitz in Zug einen neuerlichen Betrieb in Nidwalden prüft, sei nicht auszuschliessen, aber eher unwahrscheinlich. «Wenn die Firma in Nidwalden wieder ein Testcenter betreiben wollte, würden wir auch dort die notwendigen Unterlagen, die fachlichen Anforderungen und die Betriebseinrichtung prüfen», so Michèle Blöchliger. Man lege dabei grossen Wert auf zuverlässige Abläufe bei den Tests und der Ausstellung von Zertifikaten sowie auch auf die Einhaltung der Hygienevorschriften.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen