Wichtige Etappe beim Erlenhaus Engelberg ist erreicht

Engelberg Das sanierte «Erlenhaus» füllt sich wieder mit Leben: «Ich will nichts anderes mehr» Nach zwei Jahren Umbauzeit konnten die Bewohnerinnen und Bewohner ins «Erlenhaus» zurückkehren. Nun steht eine weitere Etappe bevor. Matthias Piazza 05.04.2022, 16.00 Uhr

Heimleiterin Theres Meierhofer (links) und Pflegefachfrau Meida Ramic im sanierten Erlenhaus. Bild: Matthias Piazza (1. April 2022)

«Wir haben's hier doch schön und gut. Es ist wirklich wunderschön, ich will nichts anderes mehr», schwärmt Vreni Infanger von ihrem Zimmer, in das sie vor kurzem einziehen durfte, nach zwei Jahren im Provisorium. In dieser Zeit wurde ihr Zimmer, wie auch das gesamte Alters- und Pflegeheim, gründlich renoviert. Nun freue sie sich auf den Park, der zurzeit noch vor ihrem Fenster entsteht. Die rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner fanden zuvor «Asyl» im damals gerade fertiggestellten, benachbarten Neubau Bergkristall, wo nun Alterswohnungen geplant sind.

Vreni Infanger (links) mit Heimleiterin Theres Meierhofer in ihrem sanierten Zimmer. Bild: Matthias Piazza (Engelberg, 1. April)

Auch Pflegefachfrau Meida Ramic ist des Lobes voll über ihren neu gestalteten Arbeitsplatz. Seit 26 Jahren arbeitet sie im «Erlenhaus». «Es gefällt mir sehr gut, für mich ist dies wie ein Neuanfang», meint sie lachend. Sie lobt die übersichtliche und helle Gestaltung, die sanierten Zimmer, die nun alle ein WC und eine Dusche haben.

Lichthof im Zentrum

Der Preis des zweijährigen «Exils» scheint sich für Bewohnende und Mitarbeitende gelohnt zu haben. Nebst Dusche und Bad für alle Zimmer kommen auch die anderen Räume in einem neuen Kleid daher. Naturfarben wie Grün und Braun vermitteln den Gängen und Zimmern ein wohnliches Ambiente. Um einen Lichthof herum sind das Stationszimmer, die Küche und der Essbereich angeordnet. Von hier gehen die zwei Gänge ab, die zu den Zimmern führen. Das Restaurant Erlenstube im Erdgeschoss können künftig auch auswärtige Gäste nutzen und es gibt einen Saal für Geburtstagsessen oder ein Leidmahl.

Heimleiterin Theres Meierhofer. Bild: Matthias Piazza (Engelberg, 1. April 2022)

Bewohnende mit Demenz erhalten einen eigenen Tagesablauf, nach welchem sie auch gemeinsam kochen, und einen Demenzgarten. Sie wohnen aber integriert im Pflegeheim. «Wir wollen bewusst keine ständige Demenzabteilung», sagt Heimleiterin Theres Meierhofer. «Menschen mit Demenz sollen nachts wie alle anderen in der Pflegeabteilung oder bei ihren Partnern in den Alterswohnungen schlafen.» Tagsüber werden sie dann gemeinsam betreut.

Als weiteres Schmuckstück erwähnt sie den neugestalteten Raum der Stille. «Die Sonnenstrahlen zaubern die Bilder der alten Blumenfenster auf den Parkettboden.» Das Küchenpersonal freut sich indessen über moderne Geräte und verbesserte Arbeitsabläufe. Im Personalzimmer ziehen Elektriker noch die letzten Kabel ein.

Umzug neben Pflegebetrieb

«Der Umzug der Bewohnenden mit ihrer ganzen Zimmereinrichtung war ein Kraftakt gewesen, zusätzlich zum Pflegebetrieb, der ja nicht beeinträchtigt werden durfte», blickt Theres Meierhofer auf die vergangenen Wochen zurück. «Jede Abteilung musste ja gleichzeitig auch noch ihr eigenes Wirkungsfeld zügeln und neu organisieren.»

Auch im Hintergrund ist viel passiert. Die Gebäudehülle, die Fenster und das Dach wurden saniert, die Lüftungs- und Heizungsanlagen, das sanitäre System und ein grosser Teil der elektrischen Anlagen ersetzt. Auch der Brandschutz und die Erdbebensicherheit wurden auf den neusten Stand gebracht.

Im «Bergkristall» gibt's Alterswohnungen

Mit der Sanierung des 1983 erstellten Baus ist das 29-Millionen-Franken-Projekt aber noch nicht ganz abgeschlossen. Nun steht noch die letzte Etappe an. Der Neubau Bergkristall, der in den vergangenen zwei Jahren als Provisorium für die Bewohnenden diente, wird nun für die eigentliche Bestimmung umgebaut. Die Alterswohnungen im Bergkristall bieten dereinst Platz für rund 35 bis 45 Personen in Studios, 2,5- und 3,5-Zimmer-Wohnungen, die um einen hellen Innenhof herum angelegt sind.

Die Nachfrage sei gross. «Mehr als die Hälfte der Wohnungen ist vermietet», weiss Theres Meierhofer. Sie spricht von marktgerechten Preisen. Ziel sei, dass sich auch jemand mit Ergänzungsleistungen eine der kleineren Wohnungen leisten könne. Die Wohnungen, die ab 1. Juli dieses Jahres bezugsbereit sind, werden an Menschen vermietet, die älter sind als 75 Jahre oder bereits früher gesundheitsgerechten und betreuten Wohnraum beanspruchen müssen. Sie müssen selbstständig und selbstverantwortet wohnen können.

2015 hatte die Engelberger Bevölkerung der Anschubfinanzierung von 7,3 Millionen Franken für Sanierung und Neubau zugestimmt, mit Gesamtkosten von 29 Millionen Franken. Den Rest finanziert die 2015 gegründete Stiftung Erlen Engelberg.

