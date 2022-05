Strongmanrun Engelberg findet nicht statt – das sind die Gründe

Engelberg Das sind die Gründe für die Absage des Strongmanrun Insbesondere die Namensrechte haben nach dem Ausstieg des Hauptsponsors die Organisation verzögert. Ob der Sportanlass eine Zukunft hat, ist momentan noch offen. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 04.05.2022, 17.47 Uhr

«Der Strongmanrun findet am 11. Juni nicht statt.» Mit dieser Meldung überraschten am Dienstagabend die Veranstalter Invents.ch AG, die Einwohnergemeinde Engelberg und die Engelberg-Titlis Tourismus AG. Zwischen den Zeilen lässt die Mitteilung erahnen, dass die Entwicklung bei den Beteiligten für Unmut sorgte. «Wir wurden tatsächlich überrascht, obwohl wir wussten, dass die Arbeiten etwas spät gestartet hatten», sagt Andres Lietha, Geschäftsführer Engelberg-Titlis Tourismus AG. Sowohl die Tourismus AG als auch die Gemeinde bedauerten die Absage, aber das Ausmass der Probleme sei in der Summe zu gross gewesen, um die Veranstaltung in der gewohnten Qualität gewährleisten zu können.

Die Invents.ch AG hätte dieses Jahr den Strongmanrun seit 2015 zum fünften Mal organisiert (2020 und 2021 fiel er wegen Corona aus). In der Mitteilung hiess es, man sei mit der Organisation zu spät dran gewesen. Manuel Wirz, Geschäftsführer der Invents.ch AG, erklärt auf Anfrage, zur Verzögerung habe auch der Umstand geführt, dass man erst im Dezember vom Inhaber der Namensrechte die Zusage erhalten habe. «Wir waren aufgrund der ganzen Eventausfälle sowieso an der Kapazitätsgrenze und mussten einen Zusatzvertrag verhandeln, dass wir 2022 den Strongmanrun ohne den Zusatz ‹Fisherman's Friend› machen dürfen.»

Im Wechselbad des Strongmanruns. (Bild: Sebastian Schneider / Keystone) Das Leben und das Rennen ist ein Fest. (Bild: Sebastian Schneider / Keystone) Strong and schmutzige Men. (Bild: Sebastian Schneider / Keystone) Eine saubere Rolle. (Bild: Sebastian Schneider / Keystone) Dies ist möglicherweise dann schief gegangen. (Bild: Sebastian Schneider / Keystone) Beim Aufstieg. (Bild: Sebastian Schneider / Keystone) Ich bin. Und ich bin schmutzig. (Bild: Sebastian Schneider / Keystone) Bild: Sebastian Schneider / Keystone Der Weg führt durch diese Rohre. (Bild: Sebastian Schneider / Keystone) Im Ziel! (Bild: Sportograf / Colin Derks) Im Ziel. Mit einer Medaille und einem Souvenir. (Bild: Sportograf / Colin Derks) Alle werden als Finisher beglückwünscht und ausgezeichnet. (Bild: Sportograf / Colin Derks) Bild: Sportograf / Colin Derks Diese Fäden sind so harmlos nicht. Sie führen Strom... (Bild: Sportograf / Colin Derks) Bild: Sportograf / Colin Derks Die Dusche vor der Dusche. (Bild: Sportograf / Colin Derks) Unten durch. In mehrfacher Hinsicht. (Bild: Sportograf / Colin Derks) Autoreifen gehören jedes Jahr dazu. (Bild: Sportograf / Colin Derks) Die Hindernisse hatten es buchstäblich in sich. (Bild: Sebastian Schneider / Keystone) Die Laufenden verlassen den Wassergraben. (Bild: Roger Gruetter / Neue LZ) Den Schmutz muss man verkraften können. Oder sogar mögen... (Bild: Sebastian Schneider / Keystone) Vielleicht wurden die Socken etwas feucht. (Bild: Sebastian Schneider / Keystone) Sport macht Spass. (Bild: Sebastian Schneider / Keystone) Ein bisschen Fasnacht, ein bisschen Sport. (Bild: Sebastian Schneider / Keystone) Ein lustiges Team. (Bild: Sebastian Schneider / Keystone) Bild: Sebastian Schneider / Keystone Schmutz und Freude. (Bild: Sebastian Schneider / Keystone) Schmutz und Freude. (Bild: Sebastian Schneider / Keystone) Ein Team von Strongmen beglückwünscht sich. (Bild: Sebastian Schneider / Keystone) Bild: Sebastian Schneider / Keystone Da musst du durch. (Bild: Sebastian Schneider / Keystone) Bild: Sebastian Schneider / Keystone Strongmen unterwegs. (Bild: Sebastian Schneider / Keystone) Läufer mit lustigem Kostüm. (Bild: Sebastian Schneider / Keystone) Erfolgreiche Strongwomen. (Bild: Sebastian Schneider / Keystone) Im Kostüm ist der Lauf offenbar halb so streng! (Bild: Roger Gruetter / Neue LZ) Bild: Roger Gruetter / Neue LZ Luft anhalten und abtauchen. (Bild: Roger Gruetter / Neue LZ) Fishermen Strongmen Run 2016 in Engelberg. (foto: ro ger gruetter) (Bild: Roger Gruetter / Neue LZ) Eine Horde Strongmen quält sich bei der Engelberger Skischanze den Hang hoch. (Bild: Roger Gruetter / Neue LZ) Die Zuschauer tun ihr Bestes für die Laufenden. (Bild: Roger Gruetter / Neue LZ) Eine lustige Verkleidung scheint dazuzugehören. (Bild: Roger Gruetter / Neue LZ) Die Hindernisse werden geschickt gemeistert. (Bild: Roger Gruetter / Neue LZ) Die Hindernisse werden geschickt gemeistert. (Bild: Roger Gruetter / Neue LZ) Fishermen Strongmen Run 2016 in Engelberg. (foto: ro ger gruetter) (Bild: Roger Gruetter / Neue LZ) Geschafft! (Bild: Roger Gruetter / Neue LZ)

Impressionen aus dem Jahr 2018

Kein grosser Teil des Budgets weggebrochen

Im Dezember 2021 war bekannt geworden, dass Fisherman's Friend in Engelberg als Hauptsponsor ausgestiegen ist. «Normalerweise hätten wir schon im vergangenen Spätsommer mit der Organisation begonnen», sagt Manuel Wirz. Aufgrund der pandemiebedingten Verschiebung von 2020 und 2021 war die Beibehaltung des Namens «Strongmanrun» essenziell. Zur Verzögerung hätten zudem auch personelle Rotationen während der Corona-Pandemie beigetragen. Die bisherige Projektleiterin des Strongmanrun 2019 habe die Firma 2020 verlassen und man habe sich in Kurzarbeit befunden.

Manuel Wirz verneint, dass nach dem Ausstieg des Hauptsponsors auch finanzielle Probleme den Ausschlag für die Absage gegeben hätten. «Die Unterstützung von Fisherman’s Friend war in erster Linie die Vergabe der Franchiserechte und in Form von Promotion. Von Fisherman's Friend floss kein substanzieller Beitrag ins Budget. Wir bekamen dadurch die Veranstaltungsrechte für den Anlass, der auch in anderen Ländern durchgeführt wird, für die Schweiz.» Natürlich hätte das Image des Konzerns und dessen Werbung ideal zum Anlass gepasst.

«Es ist unser Versäumnis, dass wir wichtige Partner und Grundeigentümer zu spät kontaktiert haben, wodurch die entsprechenden Infrastrukturen nicht mehr zur Verfügung gestellt werden konnten. Die Leute brauchen eine genug lange Vorlaufzeit», so Wirz.

Engelberg will weiterhin einen Anlass in dieser Art

Der Strongmanrun hatte sich seit der ersten Durchführung 2013 prächtig entwickelt. In den vergangenen Jahren nahmen jeweils rund 7000 Sportlerinnen und Sportler den anspruchsvollen Hindernislauf unter die Füsse, angefeuert von über 15'000 Zuschauenden. «Neben dem Skispringen ist der Strongmanrun der wichtigste Anlass in Engelberg», meint Andres Lietha, Direktor Engelberg-Titlis-Tourismus AG, zum Stellenwert. «Er generiert eine hohe Wertschöpfung für die Engelberger Gastronomie und Hotellerie.» So steuern die Gemeinde Engelberg und Engelberg-Titlis-Tourismus auch jährlich je 50’000 Franken ans Budget von etwa 750'000 Franken bei.

Wie es mit der Veranstaltung nun weitergeht, ist offen. Klären soll das ein runder Tisch, an dem Einwohnergemeinde, Engelberg-Titlis Tourismus AG und die Veranstalterfirma teilnehmen. «Wir wollen weiterhin unbedingt einen Anlass dieser Art in Engelberg veranstalten», sagt Andres Lietha, lässt aber alles Weitere offen. Der Vertrag zwischen den Beteiligten wäre nach der Veranstaltung im Juni ausgelaufen und hätte sowieso neu verhandelt werden müssen. Manuel Wirz seinerseits hofft auf eine weitere Chance für die Invents.ch AG. «Wir wollen beweisen, dass wir den Event wie bisher gut organisieren können. Wir wären sogar in der Lage, noch dieses Jahr etwas auf die Beine zu stellen.»

Weitere Impressionen:

