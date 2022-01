Restaurant Spannort in Engelberg öffnet wieder seine Türen

Engelberg Nach fast vier Jahren: Das traditionsreiche Restaurant Spannort öffnet wieder seine Türen André Keller und sein Team empfangen wieder Gäste im Restaurant Spannort an der Engelberger Dorfstrasse. Ihr Ziel ist es, mit lokalen Produkten und interessanten Gerichten wieder zum Treffpunkt der Einheimischen zu werden. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 02.01.2022, 18.00 Uhr

Am Eingang der Fussgängerzone in der Dorfstrasse in Engelberg und somit an optimaler Lage befindet sich seit über hundert Jahren das Restaurant Spannort. Wer in den letzten vier Jahren durch die Dorfstrasse schlenderte, musste jedoch feststellen, dass aus dem einst sehr beliebten Gasthaus keine Stimmen mehr drangen und darin kein Licht mehr brannte. Denn der Betrieb des renommierten Restaurants war eingestellt. Ein Trauerspiel, das nun ein Ende nahm: Nachdem bereits im April 2021 die Alpapartments Management AG das Gebäude von der Familie Brunqvist übernommen hatte, konnten auch neue Betreiber für das Restaurant gefunden werden. André Keller und sein Team begrüssen seit Anfang Dezember endlich wieder Gäste im «Spannort».

Das Team des Restaurants Spannort in Engelberg mit Gastgeber André Keller (2. v. r.). Bild: PD

Die Hausbesitzer des «Spannorts», Frank Kurer und Mladen Vorinski von der Alpapartments Management AG, die unter anderem bereits das «Grand Hostel & Bar» in Engelberg und nun auch das Gasthaus Spannort betreiben, sind auf der Suche nach einem geeigneten Wirtepaar für das Restaurant Spannort bei André Keller und seiner in Engelberg aufgewachsenen Ehefrau, Jacqueline Hafner, fündig geworden. Der neue Gastgeber, André Keller, wuchs in Alpnach auf und machte dort eine Lehre als Elektriker bei der Ettlin AG. Später entschied er sich, eine zweite Lehre als Koch zu machen, um seiner Kreativität freien Lauf lassen zu können. «Mit einer Weiterbildung als Chefkoch wuchs dann das Verlangen nach einem eigenen Restaurant», lässt der 33-Jährige auf der Website des Restaurants verlauten.

Restaurant soll zum Treffpunkt der Einheimischen werden

Bereits den Sommer über stand André Keller in einem Imbisshäuschen vor dem Restaurant Spannort in der Dorfstrasse und betrieb die Terrasse an der Fussgängerzone. «Diese Zeit war als Vorbereitung auf die Wiedereröffnung sehr wertvoll», sagt der Wirt. «Ich kam mit den Leuten ins Gespräch, konnte mir einen guten Eindruck vom Standort verschaffen und hatte die Gelegenheit, meine Ideen und Pläne unter das Volk zu bringen.» Während dieser Zeit wurden im Innenbereich des Restaurants Renovationen vorgenommen. «Nach vier Jahren ohne Betrieb musste vor allem in der Küche einiges gemacht werden», so Keller.

Der neue Gastgeber, André Keller. Bild: PD

Die Vorfreude war gross bei André Keller, die Ambition vorhanden: «Wir wollen, dass das Restaurant das ganze Jahr hindurch gut läuft und nicht nur von den Touristen lebt, sondern auch zum Treffpunkt für die Einheimischen wird.» Dazu soll auch das Essen beitragen. «Wir bieten einfache Gerichte an, die jeweils mit interessanten Komponenten versehen sind», so der Vater von Töchterchen Elenore. Das marinierte Forellentatar werde beispielsweise mit den aufwendigen schwarzen Baumnüssen serviert. Auf Regionalität der Produkte werde viel Wert gelegt, «sei es bei Fleisch und Käse oder dem Kaffee und Bier». Wer nur etwas trinken will, sei auch herzlich willkommen. Zudem soll ein Bereich für Vereine und Apéros zur Verfügung stehen. «Ganz im alten Stil», so Keller.

Dass die Neueröffnung eines Restaurants in dieser Zeit ein gewisses Risiko darstellt, ist André Keller bewusst. «Aber ich finde, man muss auch in der Gastro-Branche zuversichtlich sein und mögliche Chancen nutzen.» In den ersten Wochen konnte das Spannort-Team bereits viele Gäste im neuen Lokal willkommen heissen. «Viele Leute, die das Restaurant früher schon kannten, wollten das neue ‹Spannort› einmal ausprobieren», stellte Keller fest. Die Freude der Kundinnen und Kunden sei spürbar gewesen, die Rückmeldungen sehr positiv.

Dorfzentrum wird attraktiver

Alex Höchli, Talammann von Engelberg. Bild: Matthias Piazza (Engelberg, 16. April 2021)

Von einem «erfreulichen Ereignis» spricht auch der Engelberger Talammann Alex Höchli. Die Pläne der Gemeinde Engelberg, das Dorfzentrum zu attraktivieren, könnten stark von der Wiedereröffnung des traditionsreichen Restaurants profitieren. «Der Hausbesitzer Frank Kurer, der auch der Kommission Attraktivierung Dorfzentrum angehört, hat viel zur Wiedereröffnung des ‹Spannorts› beigetragen», lobt Alex Höchli. Der Talammann kannte das Restaurant Spannort stets als «gemütlichen Treffpunkt für Jung und Alt». Auch an den legendären Stammtisch, an dem politische und gesellschaftliche Themen heiss diskutiert wurden, erinnert sich der Gemeindepräsident noch gut. «Diese Kultur könnte nun vielleicht wieder aufleben – ich würde es den Betreibern des ‹Spannorts› sehr gönnen.»

