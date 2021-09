Den Ruhestand kennen die drei Engelberger Kloster-Jubilare nicht

Engelberg Den Ruhestand kennen die drei Klosterjubilare nicht Eine eiserne, eine diamantene sowie eine goldene Profess: Gemeinsam bringen es Pater Leonhard Kessler, Pater Eugen Bollin und Bruder Gabriel Egloff auf 175 Jahre Mönch-Sein im Kloster Engelberg. Beat Christen 30.09.2021, 14.06 Uhr

Im Beisein der Klostergemeinschaft erneuern die beiden Patres Leonhard Kessler (links) und Eugen Bollin vor Abt Christian Meyer ihre vor 65, respektive 60 Jahren abgelegte Profess. Bild: Beat Christen (Engelberg, 29. September 2021)

Tritt ein Mönch in den Benediktinerorden ein, legt er zuerst eine zeitliche, und dann die ewige Profess ab. Mit diesem Akt geht der Mönch die definitive Bindung mit dem Kloster Engelberg ein. Bei besonderen Jubiläen erneuert der jubilierende Mönch seine Profess – so auch am Mittwochmorgen während des Gottesdienstes. Im Beisein der Klostergemeinschaft erneuerten Pater Leonhard Kessler nach 65 Jahren und Pater Eugen Bollin nach 60 Jahren vor Abt Christian Meyer ihr Gelübde, so wie dies schon zu Monatsbeginn Bruder Gabriel Egloff getan hat. Er hatte vor 50 Jahren die Profess abgelegt.

Man kennt sie alle drei im Dorf und darüber hinaus: Bruder Gabriel Egloff als umsichtiger Leiter des Blumenladens, die beiden Patres Leonhard Kessler und Eugen Bollin unter anderem als Lehrer an der Stiftsschule.

Kürzertreten kommt nicht wirklich in Frage

Die drei Jubilare haben längst das Pensionsalter überschritten. Kürzertreten kommt für sie allerdings nur bedingt in Frage. Bruder Gabriel Egloff feierte am 8. September das goldene Profess-Jubiläum. Für ihn ist die tägliche Arbeit im Blumenladen nicht nur Arbeit, sondern auch eine Berufung. Dazu gehört auch die Verantwortung für den Blumenschmuck in der Klosterkirche. Und wenn dann, wie jetzt, die Herrichtung der Gräber für Allerheiligen ansteht, findet man den profunden Pflanzenkenner bei jedem Wetter auf dem Friedhof an.

Sie haben vor dem im Hintergrund stehenden Heiligen Kreuz von Engelberg ihre Profess abgelegt: von links Bruder Gabriel Egloff, Pater Leonhard Kessler und Pater Eugen Bollin. Bild: Beat Christen (Engelberg, 29. September 2021)

Ruhiger nimmt es auch Pater Eugen Bollin nicht, der am Mittwoch seine diamantene Profess feiern konnte. Für den über die Innerschweiz hinaus bekannten Künstler ist die tägliche Arbeit in seinem Atelier Pflicht. In wie vielen Schülerinnen und Schülern der Stiftsschule er die Liebe und Freude an der Kunst wecken konnte, ist nicht überliefert. Gelernt haben sie auf jeden Fall sehr viel von dem heute noch einzigen künstlerisch tätigen Pater im Kloster Engelberg. Sei es über Kunstgeschichte oder die Anwendung der verschiedenen Maltechniken. Auch mit über 80 Jahren ist er voller Ideen. Am liebsten setzt er sich mit dem Thema Engel auseinander. Besucher seines Ateliers machen dabei unweigerlich Bekanntschaft mit diesem in den unterschiedlichsten Techniken verewigten himmlischen Wesen.

Er unterrichtete die Olympiasiegerin in Physik

Am selben Tag wie Künstler Eugen Bollin feierte der Physiker und Mathematiker Pater Leonhard Kessler ebenfalls seine Profess – die eiserne. Ruhestand ist auch für ihn ein Fremdwort. Beginnt man das Gespräch mit dem Jubilar über seine Arbeit, winkt er mit der Feststellung ab, «das ist nicht so wichtig». Dabei hatte Pater Leonhard Kessler massgeblich an der Programmierung der ersten Steuerung für die damals noch ohne Kreisel den Verkehr leitende Ampelanlage bei der Kreuzstrasse in Stans mitgewirkt.

Etwas ganz Besonderes muss sein Physikunterricht an der Stiftsschule gewesen sein. Wird Olympiasiegerin Dominique Gisin die Frage gestellt, warum sie Physik studiere, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: «Pater Leonhard. Er hat in mir das Feuer und die Leidenschaft für die Physik entfacht, wie das meine Eltern für den Skisport getan haben. Dass ich nach meiner Karriere in diese so faszinierende Welt eintauchen konnte, ist ein riesengrosses Privileg. Dafür bin ich ihm unendlich dankbar.» So unterschiedlich die drei Profess-Jubilare als Persönlichkeiten sind, haben sie bereits heute eigene Kapitel im Stammbuch des Benediktinerklosters Engelberg hinterlassen.