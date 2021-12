Engelberg: Fotograf Daniel Infanger zeigt seine besonderen Werke

Engelberg Der einheimische Fotograf Daniel Infanger zeigt seine ganz besonderen Werke Zum Portfolio des Künstlers Daniel Infanger gehören moderne Porträts und Werke, die mit historischen Fototechniken erstellt wurden. Das Tal Museum Engelberg widmet ihm eine Ausstellung. 08.12.2021, 16.16 Uhr

Kunstfreunde aufgepasst: Diesen Winter widmet das Tal Museum dem Fotografen und Filmemacher Daniel Infanger (1967) eine Einzelausstellung. Daniel Infanger wuchs in Engelberg auf. Nach mehrjähriger Assistenz bei verschiedenen Fotografen eröffnete er 1990 ein eigenes Studio und ist seither als freischaffender Fotograf und Filmemacher tätig. Infanger arbeitet in den Bereichen Werbung, Menschen- und Innenfotografie. Er arbeitet für Werbeagenturen und fotografiert für internationale Kunden. Er lebt und arbeitet in Basel und Zürich. Infanger hat an zahlreichen Gruppenausstellungen teilgenommen: 2014 war er in der Photobastei Zürich mit einer Einzelausstellung «Nira Alpina – artists in residence» vertreten.

Dieses Foto zeigt den Musiker Stephan Eicher. Bild: PD

Im Parterre sind Porträts ausgestellt

In Engelberg präsentiert Daniel Infanger nun eine Ausstellung auf drei Stockwerken, die einen Überblick über seine vielseitigen Projekte gibt. Ein wichtiger Zweig seiner Arbeit bilden Porträts von Musikern, diese zeigt er im Parterre des Museums. Im ersten Stockwerk zeigt sich die Leidenschaft Infangers für historische Fotografie- und Reproduktionstechniken. Seine floralen Cyanotypien (ein fotografisches Edeldruckverfahren, das 1842 erfunden wurde) und Kollodium Wet Plate Fotografien bestechen durch ihre geheimnisvolle Bildsprache. Das Kollodium Wet Plate (Kollodium-Nassplatten Verfahren) wurde 1851/52 erfunden und setzt eine zur Anfertigung der Fotografie zeitnahe Verarbeitung voraus. So musste etwa ein mobil arbeitender Reisefotograf in der Frühzeit der Fotografie immer ein Dunkelkammerzelt mit sich führen. Infanger hat für diese Aufnahmen eine wuchtige und schwere Kamera mitführen müssen. Die lange Belichtungszeit setzt zudem ein fotografisches Gespür und viel Experimentierlust voraus. (pd/AH)