Engelberg: Gemeinde übernimmt Erhebung der Tourismusabgaben

Engelberg Die Einwohnergemeinde erhebt die Tourismusabgaben künftig selbst Bisher hat diese Aufgabe die Engelberg-Titlis Tourismus AG übernommen. Die neue Praxis soll effizienter sein. Florian Pfister 03.03.2022, 16.19 Uhr

Der Einwohnergemeinderat Engelberg hat beschlossen, dass die Tourismusabgaben zukünftig von der Einwohnergemeinde selbst veranlagt werden. Wie die Gemeinde mitteilt, habe sich in den letzten Monaten gezeigt, dass die bisherige Praxis überdenkt werden müsse. Momentan ist es die Engelberg-Titlis Tourismus AG (ETT AG), welche die Tourismusabgaben veranlagt und einzieht. Diese bestehen in Engelberg aus der Beherbergungsgebühr und der Tourismusförderungsabgabe. 20 Prozent der Abgaben werden der Einwohnergemeinde für den Betrieb und den Unterhalt der touristischen Infrastruktur weitergeleitet. Das Tourismusreglement sieht vor, dass die Veranlagung und der Bezug an eine juristische Person des privaten oder des öffentlichen Rechts delegiert werden kann. Davon hat der Einwohnergemeinderat Engelberg nun Gebraucht gemacht.