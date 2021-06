Engelberg Die fünf Sterne in Engelberg sollen für alle leuchten ‒ das Kempinski Palace Hotel will auch zum Dorftreffpunkt werden Die Eröffnung des neuen Kempinski Palace Engelberg wird mit Spannung erwartet. Unser Rundgang zeigt, der aufwendige Umbau des historischen Gebäudes ist geglückt, die Vereinigung von Tradition und Moderne ist Konzept. Philipp Unterschütz 05.06.2021, 05.00 Uhr

Andreas Magnus, Hoteldirektor (links) mit

Thomas Dittrich, CEO von Han's Europe, in der Bar des Hotels Kempinski Palace Engelberg. Bild: Nadia Schärli (Engelberg, 1. Juni 2021)

Aufbruchstimmung im brandneuen Kempinski Palace Hotel in Engelberg. Überall im Haus sind sie in Gruppen unterwegs, scharen sich die Mitarbeitenden um Geräte, erhalten Schulungen, trainieren miteinander. Schon in drei Wochen geht es am 25. Juni mit dem Soft-Opening los. Etwa 110 Angestellte sind bereits im Haus, bis zur Eröffnung kommen nur noch wenige dazu. Das Team steht, die Schlüsselpositionen sind besetzt. Auf dem Programm stehen auch noch zwei dreitägige Trainings mit Gästen, welche die Kempinski Gruppe speziell für ihre Häuser entwickelt hat.

Hoteldirektor Andreas Magnus kann es selber kaum erwarten, dass es nun endlich losgeht. «Wir sind bereit», meint er, gibt aber zu, dass schon auch etwas Nervosität da sei. «Jetzt gilt es, cool zu bleiben und die knappe Zeit richtig zu investieren.» Grund zur Anspannung besteht durchaus, schliesslich handelt es sich beim Kempinski Palace in Engelberg um einen kompletten Neueintritt in den Markt. Und die angespannte Lage im Tourismus mit den vielen nach wie vor bestehenden Unsicherheiten erleichtern den Neustart auch nicht.

Wertvolle Rückmeldungen der einheimischen Gäste

Zu Beginn wird das Kempinski Palace in seinen 129 Suiten und Zimmern wohl hauptsächlich Gäste aus der Schweiz begrüssen dürfen, was durchaus als Vorteil gesehen wird. «Schweizer Gäste sind die beste Referenz», erklärt Thomas Dittrich, CEO von Han's Europe, der Bauherrin und Besitzerin des Hauses. «Sie sind kritische Gäste, aber nicht kompliziert, und sie können das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut bewerten.» Und Andreas Magnus ergänzt, dass das Feedback von Schweizer Gästen auch im internationalen Vergleich sehr wertvoll seien.

«Sie nutzen die Möglichkeiten, wollen alle Angebote im Hotel ausprobieren und geben konstruktive Rückmeldungen.»

Für die Eröffnung war ursprünglich ein anderes Drehbuch vorgesehen, erklärt Thomas Dittrich. Corona verunmöglichte die Pläne. «Nun explodiert halt die Freude, aber wir brennen kein Feuerwerk ab.» Nach dem Durchschneiden des roten Bandes gibt es Führungen durch das Haus und einen Apéro im Rahmen der Möglichkeiten. Auf Ansprachen wird verzichtet. Im November soll dann aber das «Grand opening» mit der Bevölkerung gefeiert werden. «In den vergangen zehn Jahren waren so viele Leute in das Projekt involviert und die Einheimischen und die Politik haben uns vieles ermöglicht.» Als Anerkennung für die Bevölkerung in Engelberg, aber auch in Ob- und Nidwalden gibt es jetzt spezielle Sonderangebote, die man direkt beim Hotel erfragen und buchen kann.

Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege hat sich gelohnt

Wie die Führung mit Hoteldirektor Magnus und Han's CEO Dittrich zeigt, hat die Totalsanierung des Gebäudes ein beeindruckendes Ergebnis gebracht. Es ist gelungen, die historische Substanz in den Neubau zu integrieren und damit zu bewahren. «Wir haben aus eigenem Antrieb eng mit der Denkmalpflege gearbeitet», erklärt Thomas Dittrich, der das Haus zehn Jahre lang selber als Hoteldirektor geführt hatte und deshalb bestens kannte. «Vieles war vorher kaschiert oder zurückgebaut. Wir haben die Chance genutzt, so viel wie möglich wiederherzustellen.»

Hoteldirektor Andreas Magnus (rechts) und Han's Europe CEO Thomas Dittrich in der Bar des Kempinski Palace Hotels Engelberg.

Bild: Nadia Schaerli (Engelberg, 1. Juni 2021) Die Lobby.

Bild: Nadia Schaerli (Engelberg, 1. Juni 2021) Die Bar mit den antiken Hubfenstern. Bild: Nadia Schaerli (Engelberg, 1. Juni 2021) Der Infinity-Pool im Spa-Bereich im Dachgeschoss. Bild: Nadia Schaerli (Engelberg, 1. Juni 2021) Ruhebereich im Spa. Bild: Nadia Schaerli (Engelberg, 1. Juni 2021) Blick in einen Teil eines Zimmers. Bild: Nadia Schaerli (Engelberg, 1. Juni 2021) Die Bar mit den nachgebauten Leuchtern. Bild: Nadia Schaerli (Engelberg, 1. Juni 2021) Hoteldirektor Andreas Magnus mit Küchenchefin Michéle Müller im Restaurant Cattani.

Bild: Nadia Schaerli (Engelberg, 1. Juni 2021) Lounge. Bild: Nadia Schaerli (Engelberg, 1. Juni 2021) Gartenterrasse.

Bild: Nadia Schaerli (Engelberg, 1. Juni 2021) So wird das neue 5-Sterne Hotel Palace Engelberg Titlis aussehen. (Visualisierung: PD) Das Hotel Palace Engelberg Titlis steht im Juli 2019 ein gutes Jahr vor der teilweisen Inbetriebnahme. Noch laufen Bauarbeiten auf Hochtouren. (Bild: PD) Der künftige Haupteingang zur Lobby. (Bild: Philipp Unterschütz, Engelberg, 9. Juli 2019) Hoteldirektor Thomas Dittrich und Eberli CEO und VR-Präsident Alain Grossenbacher (re) in den Technikräumen Heizungs- und Lüftungszentrale im UG. (Bild: Philipp Unterschütz, Engelberg, 9. Juli 2019) Die künftige Bar im historischen Teil mit der beeindruckenden Stukkaturdecke und einem der grössten noch erhaltenen Hubfenster der Schweiz (Mitte), das über 100 Jahre alt ist. (Bild: Philipp Unterschütz, Engelberg, 9. Juli 2019) Hoteldirektor Thomas Dittrich und Eberli CEO und VR-Präsident Alain Grossenbacher (li) in der künftigen Bar im historischen Teil. Hinten links eines der grössten noch erhaltene Hubfenster der Schweiz aus der Zeit des Baus vor über 100 Jahren. (Bild: Philipp Unterschütz, Engelberg, 9. Juli 2019) Der Spa- und Wellness Bereich im Dachstock. Links entsteht der Infinity Pool. (Bild: Philipp Unterschütz, Engelberg, 9. Juli 2019) Hoteldirektor Thomas Dittrich (re) und Alain Grossenbacher, CEO und VR-Präsident von Eberli Bau AG in einem künftigen Whirlpool im Spa- und Wellnessbereich im Dachgeschoss. (Bild: Philipp Unterschütz, Engelberg, 9. Juli 2019) Bilder vom Bauablauf: Ein Stahlträger für den Spa und Wellnessbereich im Dachgeschoss wird eingebracht. (Bild: PD) Bild vom Bauablauf: Ein Stahlträger für die Überbrückung des Kursaals wird eingefügt. (Bild: PD) Der historische Kursaal bleibt erhalten. (Bild:PD) Bild vom Bauablauf. Gut sichtbare historische Bausubstanz mit den alten Stahlträgern im ehemaligen Hotel Europäischer Hof. (Bild:PD) Historische Bausubstanz im ehemaligen Hotel Europäischer Hof: Ein über 100-jähriger Stahlträger. (Bild: PD) Um die historische Bausubstanz im ehemaligen Hotel Europäischer Hof zu erhalten, sind teilweise aufwendige Baumassnahmen nötig. So werden historische Decken abgestützt. (Bild: PD)

Da und dort habe man Kompromisse machen müssen, wie bei den Fenstern, die man aus energetischen Gründen nachbauen musste. Die Originaltüren mit den Türfallen wurden als Verkleidung auf die neuen, dicken Zimmertüren aufgebracht. Die geschmiedeten Treppengeländer sind ebenfalls erhalten geblieben, mussten aber etwas angepasst werden, um den heutigen gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu werden.

Bei den Leuchtern handelt es sich bei vielen um Originale. Andere, wie diejenigen in der Bar, wurden nachgebaut. Es gäbe noch viele weitere Beispiele. Und wie weit dieses Konzept des Ineinandergreifens von Moderne und Geschichte reicht, zeigt sich in einem anderen kleinen Detail: Der Kaffee wird in neuen Tassen mit modernstem Design serviert, den Rahm dagegen gibt's in einem antiken Silber-Kännchen aus den früheren Zeiten des Hotels.

Auf der anderen Seite steht der topmoderne Spa-Bereich im Dachgeschoss mit dem Infinity-Pool, verschiedenen Sauna-Möglichkeiten, Behandlungs- und Massageräumen oder dem Fitnesszentrum. An nichts mangelt es auch den Arbeitenden in der Küche, auch dort wurde beim Equipement an nichts gespart.

Das neue Restaurant heisst Cattani

«Kempinski hat verstanden, dass die Geschichte des Hauses der Inhalt des neuen Hotels ist», erklärt Thomas Dittrich, weshalb die Chemie zwischen Han's Europe und der Kempinski Familie so gut stimme.

«Die Geschichte wird wie ein roter Faden bis zum Gast an den Tisch gespannt.» Ein Beispiel dafür sei auch der Name des Restaurants, das zu Ehren des Architekts des Hauses «Cattani» heisst. Arnold Cattani hatte 1902/03 mit dem Bau des palastartigen Hotels Europäischer Hof/Hotel Europe im Belle-Epoque-Stil den Wintertourismus in Engelberg mitbegründet, es war speziell für den Winter gebaut und beheizt. Ein Novum in der damaligen Zeit.

Bald kann sich die Bevölkerung selber ein Bild machen. «Wir wollen ein komfortables Fünfsternehotel für die Region, aber wir wollen auch ein Haus, in dem sich die Einheimischen treffen sollen, wo man einfach mal vorbeikommt. Einen Platz für alle, in dem authentische Erlebnisse angeboten werden», betont Direktor Andreas Magnus. Die Atmosphäre wird locker und sportlich sein. Auch sollen die Lokalitäten mit Kultur bespielt werden. Thomas Dittrich bringt es auf den Punkt:

«Wir haben schliesslich keine heiligen Hallen gebaut!»

