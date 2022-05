Engelberger Bibliothek feiert Jubiläum

Engelberg Die Schul- und Gemeindebibliothek feiert Jubiläum Seit 25 Jahren bereichert die Bibliothek in Engelberg Jung und Alt. Am Wochenende wird das Jubiläum gefeiert – mit einer Diashow, einer Vernissage und natürlich einem Apéro. 11.05.2022, 13.56 Uhr

12’000 Medien finden sich in der Engelberger Schul- und Gemeindebibliothek. Neben Büchern aus dem Bereich Belletristik und Sachbücher für Kleinkinder bis Erwachsene haben sich vor allem die sehr beliebten Hörbücher und auch DVDs ihren Platz in der Bibliothek gefunden. Der Bestand aber auch die Öffnungszeiten wurden in den vergangenen Jahren immer wieder ausgebaut und erweitert. «Neben der Zusammenarbeit mit der Schule und der Leseförderung der Kinder und Jugendlichen ist es uns ein grosses Anliegen geworden, die Bibliothek immer mehr als einen Ort der Begegnung in unserem Dorf einzurichten», heisst es in einer Mitteilung der Bibliothek. Diverse Veranstaltungen seien so zum festen Bestandteil der Bibliothek geworden.