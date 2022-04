Stiftsschule Engelberg im Westschweizer Fernsehen

Engelberg Die Stiftsschule zu Gast im Westschweizer Fernsehen Ein 45-minütiger Beitrag zeigt den Alltag im Internat und auch das Leben im Kloster. Philipp Unterschütz 17.04.2022, 09.30 Uhr

Zusammen mit der IOS der Gemeindeschule, der Schweizerischen Sportmittelschule und der Stiftsschule beherbergt das Kloster Engelberg auch einen Bildungscampus. Bild: PD

Im September letzten Jahres gastierte das Westschweizer Radio und Fernsehen mit der Sendung «Caravane FM» an der Stiftsschule des Benediktinerklosters Engelberg. Neben der damals während zwei Tagen von den beiden in der Romandie beliebten Comediens Lionel Frésard und Jean-François Michelet aus dem Campingbus live moderierten Radiosendung, beobachtete ein Fernsehteam das Geschehen.

In der Zwischenzeit wurden die Aufnahmen zu einem Beitrag von 45 Minuten Dauer verarbeitet, welcher am 20. April 2022, um 20.10 Uhr auf dem Kanal des Westschweizer Fernsehens RTS 1 ausgestrahlt wird. Im Beitrag kommen neben den Schülerinnen und Schülern der Stiftsschule, der IOS und der Schweizerischen Sportmittelschule auch Abt Christian Meyer und Talammann Alex Höchli zu Wort. «Neben den Gesprächen geben die damals entstandenen Reportagen Einblicke in den Alltag unserer Stiftsschule mit Internat, aber auch in das Leben im Kloster», verrät Pater Andri Tuor, Rektor der Stiftsschule.

Nach der Ausstrahlung auf RTS 1 wird die Sendung während 90 Tagen auf der Webseite des Westschweizer Radio und Fernsehens zu sehen sein. Mit dem Projekt «Caravane FM» versuchen die beiden Comediens sowie das Fernsehteam die Seele eines Ortes zu spüren. Die dabei zu Wort kommenden Menschen erzählen ihre ganz persönlichen Geschichten, teilen Erinnerungen oder hören ganz einfach Musik. «Caravane FM war für unsere Schule eine tolle Erfahrung», bilanziert Pater Andri Tuor und ist nun gespannt auf das filmische Endprodukt. (pd)