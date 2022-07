Ehrenplatz für Engelbergs erfolgreiche Olympioniken

Engelberg Engelbergs Olympioniken sollen einen Ehrenplatz erhalten 15 Medaillen haben Engelbergs Schneesportler bisher an Olympischen Winterspielen gewonnen. Eine einmalige Marke. Doch einen Ehrenplatz für sie sucht man im Klosterdorf vergebens. Das soll sich jetzt ändern. Beat Christen Jetzt kommentieren 31.07.2022, 12.00 Uhr

Thomas Dittrich (rechts) zeigt Talammann Alex Höchli den für die Olympiahelden zur Verfügung gestellten Ehrenplatz im Kurpark. Für die Umsetzung liegt der Ball nun bei der Einwohnergemeinde. Bild: Beat Christen (Engelberg, 29. Juli 2022)

Die Goldmedaille von Michelle Gisin in der alpinen Kombination an den Olympischen Winterspielen in Peking war die 15. Medaille, die eine Engelberger Schneesportlerin oder Schneesportler an Olympia gewonnen hat. Damit dürfte das Klosterdorf gemessen an den Olympiamedaillen die wohl erfolgreichste Gemeinde sein – weltweit.

Das Fest zu Ehren der nunmehr dreifachen Olympiamedaillengewinnerin ist verklungen. Die Tafel am Dorfeingang, welche die Gäste im Dorf der Olympiasiegerin willkommen geheissen hat, ist weggeräumt. Der Alltag hat Einzug gehalten und im Dorf selber erinnert nichts mehr an die grossen Taten der Schneesportler. «Das kann es doch nicht sein», sagte sich Thomas Dittrich, CEO der Han’s Europe AG. Und weil Thomas Dittrich ein Mann der Tat ist, hat er nun die Initiative ergriffen und Talammann Alex Höchli zu einem Besuch in den Kurpark aufgeboten. «Wir stellen der Einwohnergemeinde auf unserer Parzelle zwischen dem Hotel Kempinski Palace und der Sparkasse direkt am Trottoir eine Fläche zur Realisierung eines Ehrenplatzes für unsere Olympioniken zur Verfügung», erklärte Thomas Dittrich dem höchsten Engelberger anlässlich des Augenscheins vor Ort und spielte damit den Ball der Einwohnergemeinde zu.

Entstehen soll nichts Pompöses. «Es soll zu Engelberg passen und so gestaltet sein, dass die einheimische Bevölkerung wie auch die Gäste gleichermassen Freude an diesem Ehrenplatz haben», sind die Vorgaben der Grundstückeignerin an die Einwohnergemeinde. Der zentrale und stark frequentierte Standort sei gut gewählt, meinte ein sichtlich überraschter Talammann. «Die Einwohnergemeinde nimmt dieses Geschenk dankend an und wird sich nun Gedanken in Bezug auf die Umsetzung machen», versicherte Alex Höchli und geht mit Thomas Dittrich einig, «dass unsere Olympioniken einen Ehrenplatz verdient haben.»

Von Beerli bis Gisin

Die Geschichte der Engelberger Olympiahelden beginnt im Jahre 1936. An den Olympischen Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen wird Josef Beerli als Bremser im Viererbob von Pierre Musy Olympiasieger. Als Bremser sitzt Josef Beerli auch im Zweierbob, der von seinem Engelberger Kollegen Fritz Feierabend auf Rang zwei pilotiert wurde. Silber eroberte Fritz Feierabend auch im Viererbob und legte damit den Grundstein dazu, dass er heute noch hinter Vreni Schneider mit sechs Medaillen an Olympia der zweiterfolgreichste Olympiateilnehmer der Schweiz ist. Silber 1948 in St. Moritz und zweimal Bronze 1952 in Oslo lautet die weitere Ausbeute des wohl erfolgreichsten Bobpiloten der Schweiz. Hinzu kommen die zwei Bronzemedaillen von Stephan Waser, der 1952 in Oslo als Bremser im Schlitten von Fritz Feierabend massgeblich zum Erfolg beigetragen hatte.

Ihre erste Sternstunde erlebten die Engelberger Skisportler 1948 in St. Moritz, wo Ralph Olinger in der Abfahrt nach Trainingssturz und Skibruch sensationell Bronze gewinnen konnte. Die Durststrecke war dann lange, wurde aber 2014 in Sotschi mit dem Olympiasieg von Dominique Gisin in der Abfahrt gekrönt. Nur vier Jahre später kehrten Michelle Gisin (Kombination) und Denise Feierabend (Team) als Olympiasiegerinnen nach Engelberg zurück und bescherten Engelberg die Olympiamedaillen Nummer 12 und 13. Doch damit noch nicht genug. An den Spielen der Weltjugend in Peking in diesem Jahr war die Bronzemedaille von Michelle Gisin im Super-G erst der Anfang, um nur wenige Tage später in der Kombination ihre Skisportkarriere mit der Goldmedaille in der Kombination zu krönen. Es war dies die 15. Olympiamedaille für das Klosterdorf. Thomas Dittrich: «Eine Bilanz, die ihresgleichen sucht. Es ist deshalb langsam an der Zeit, den Olympiahelden ein würdiges Andenken im Dorf zu schenken.»

