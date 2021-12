Engelberg Strongman-Run soll nächstes Jahr wieder stattfinden – ohne den bisherigen Hauptsponsor Nach der coranabedingten Zwangspause ist der nächste Strongman-Run auf den 11. Juni angesetzt. Die Organisatoren sind zuversichtlich. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 20.12.2021, 16.00 Uhr

Der Strongman-Run fiel wegen Corona zweimal aus. Bild: PD

18,5 Kilometer, 46 Hindernisse. Rauf und runter, durch Schlamm, Gehölz und Wasser. Nach einer coronabedingten Zwangspause soll der Strongman-Run am 11. Juni wieder stattfinden. Über 7500 Teilnehmende und 15'000 Schaulustige haben in früheren Jahren in Engelberg teilgenommen – am grössten Hindernislauf der Schweiz, dem Rennen der Extreme, das den Sportlern alles abverlangt. Seit der ersten Engelberger Austragung 2013 war Fisherman's Friend der Hauptsponsor. «Nach 12 Jahren und zahlreichen Highlights sowie unzähligen ‹Hero-Moments› geht die Kultmarke neue Wege», schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Nun wolle sich Fisherman's Friend weiterentwickeln und dieses Engagement in neue aufregende Ideen und Projekt stecken.

Auf die Durchführung des Strongman-Runs habe dies keinen Einfluss, beteuert das Unternehmen. Das bestätigt auch Manuel Wirz von Invents, jener Event-Agentur, welche den Anlass schon seit Jahren durchführt. Er beteuert:

«Die Teilnehmer merken, abgesehen vom unterschiedlichen Branding, nicht, dass Fisherman's Friend nicht mehr an Bord ist. Der Hindernislauf soll qualitativ gleich stark wie in früheren Jahren daherkommen.»

Der Anlass, bei dem eine Teilnahme zwischen 79 und 135 Franken koste, sei nicht vom ehemaligen Namensgeber abhängig, sondern könne auf zahlreiche Partner zählen. So steuern die Gemeinde Engelberg und Engelberg-Titlis-Tourismus jährlich je 50'000 Franken bei. Wie stark sich Fisherman's Friend als Erfinder des Strongman-Runs jeweils am Anlass, der rund 750'000 Franken koste, finanziell beteiligt hat, will Manuel Wirz nicht sagen.

Zuversichtlich für nächstes Jahr

Es ist nicht das Geld, das den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung machen könnte, sondern die Pandemie. Sie war der Grund, dass der Strongman-Run 2020 und dieses Jahr abgesagt wurde. «Im vergangenen Jahr waren Veranstaltungen im Sommer gar nicht erlaubt und dieses Jahr verzichteten wir auf Geheiss von Fisherman's Friend auf die Durchführung», begründet Manuel Wirz.

Nun sei man guter Dinge, dass am 11. Juni kommenden Jahres wieder ein Strongman-Run stattfindet. «Allerdings gibt's eine Garantie leider nie, bei dieser dynamischen Entwicklung der Pandemie.» Wer sich für die Austragung 2020 angemeldet hat, habe das Startgeld zurückerhalten. Leute, die dieses Jahr hätten teilnehmen wollen, hätten einen Startplatz für nächstes Jahr erhalten. Die Vorzeichen stünden gut.

«Wir spüren die Vorfreude.»

Als Veranstalter müsse man flexibel sein unter den gegebenen Umständen. Mit dem Anmelden könne man gut auch noch zuwarten, Anmeldeschluss sei erst am Tag vor dem Event.

Geschätzt wegen hoher Wertschöpfung

«Neben dem Skispringen ist der Strongman-Run der wichtigste Anlass in Engelberg», meint Andres Lietha, Direktor Engelberg-Titlis-Tourismus AG, zum Stellenwert. «Er geniert eine hohe Wertschöpfung für die Engelberger Gastronomie und Hotellerie.» Er hoffe darum sehr, dass der Anlass im nächsten Jahr wieder durchgeführt werden könne. Dass Fisherman’s Friend ausgestiegen sei, bedauert er.

«Es ergeben sich jedoch auch Chancen, da wir freier in der Weiterentwicklung des Anlasses sind.»

Auch Talammann Alex Höchli spricht von einer hohen Wertschöpfung und würde sich über eine weitere Ausgabe im nächsten Jahr freuen. «Der Strongman-Run war immer ein sehr angenehmer professioneller Anlass mit sympathischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das unterstützen wir gerne.»

Die Bilder der letzten Austragung 2019:

Die Bilder der letzten Austragung 2019:

