Engelberg: Fredy Miller hat grosse Pläne für die Brunni-Bahnen

Engelberg «Ich möchte die Leute nicht enttäuschen» – Fredy Miller präsidiert neu den Verwaltungsrat der Brunni-Bahnen Der neue Verwaltungsratspräsident spricht über seine Hingabe zum Unternehmen, eine mögliche Fusion mit den Titlis-Bahnen und anstehende, grössere Projekte. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 19.02.2022, 20.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gut eine Stunde und 30 Minuten dauert die Wanderung von Engelberg bis ins Ristis, wo die Bergstation der Brunni-Bahnen steht. Insbesondere im Sommer steht ein Ausflug auf das mit einer hohen Sonneneinstrahlung gesegnete Ristis bei zahlreichen Feriengästen in Engelberg auf dem Programm. Bei Fredy Miller steht eine Wanderung auf das Ristis sogar fast wöchentlich auf dem Plan. «Ich verbringe einen grossen Teil meiner Freizeit am Brunni und wandere beinahe jeden Sonntagmorgen auf das Ristis», sagt er. Im Winter sei er des Öfteren auf der Skipiste am Brunni anzutreffen.

Der neue Verwaltungsratspräsident der Brunni-Bahnen Engelberg AG, Fredy Miller. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 7. Februar 2022)

Seit etwas mehr als elf Jahren ist Fredy Miller Mitglied im Verwaltungsrat der Brunni-Bahnen Engelberg AG. An der Generalversammlung Ende Oktober vergangenen Jahres wurde er zum Nachfolger des abgetretenen Verwaltungsratspräsidenten Albert Infanger gewählt. Er habe nicht gezögert, als er angefragt wurde, ob er das Präsidium im Verwaltungsrat übernehmen wolle, sagt Fredy Miller. «Herzblut ist zwar ein sehr inflationärer Begriff», meint er. «Aber ich engagiere mich wirklich mit Herzblut für das Brunni, bin überzeugt vom Unternehmen und schätze die Mitarbeitenden sehr.»

Während knapp zehn Jahren Tourismusdirektor in Engelberg

Seit 24 Jahren lebt Fredy Miller nun schon in Engelberg. Von 1999 bis 2009 arbeitete er als Tourismusdirektor von Engelberg, weshalb er auch die Destination Engelberg bestens kennt. «Mir hat Engelberg schon immer sehr gut gefallen», sagt Miller, der Engelberg früher dank einem Pfadilager kennen gelernt hatte. Und bekräftigt: «Ich habe vor, den Rest meines Lebens hier in Engelberg zu verbringen.»

Seitdem Miller das Präsidium des Verwaltungsrates der Brunni-Bahnen innehat, ist das Pensum gestiegen. «Ich arbeite intensiv mit dem Geschäftsführer Roman Barmettler zusammen», sagt Miller, der beruflich in Langenthal als Direktor der Aare Seeland mobil AG tätig ist. Trotz des engen Austausches mit dem Geschäftsführer stellt Fredy Miller klar:

«Ich will mich nicht operativ einbringen, sondern Roman Barmettler in den kommenden Projekten unterstützen und begleiten.»

Eine neue Seilbahn soll bald auf das Brunnistöckli führen

In den nächsten Jahren stehen bei den Brunni-Bahnen grössere Projekte an. So soll etwa das Beherbergungsangebot in der Berglodge Ristis vergrössert werden. «Die 41 Betten, die wir aktuell haben, sind jeweils sehr gut ausgelastet, weshalb wir dort einen Ausbau planen», erklärt Miller. Ein weiteres grosses Projekt der nächsten Jahre ist der Bau einer Ersatzanlage des Skilifts Schonegg. «Uns schwebt vor, in diesem Bereich eine Seilbahn zu bauen», verrät Fredy Miller. Die Seilbahn soll auch im Sommer Gäste auf das Brunnistöckli transportieren. «Wir wollen vermehrt Investitionen tätigen, die uns im Sommer und im Winter von Nutzen sind. Zudem eignet sich das Brunnistöckli im Sommer sehr gut zum Wandern, Klettern und als Startpunkt für das Gleitschirmfliegen», so Miller. Hinzu kommen kleinere Projekte wie das Ausbauen und Modernisieren des «Yeti Parks», des Ski-Erlebnis-Parks für Kinder, oder der Ausbau der Bushaltestelle an der Talstation.

Die Brunni-Bahnen Engelberg AG konnte im letzten Geschäftsjahr das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte des Unternehmens schreiben. Auch mit dem aktuellen Geschäftsjahr, das noch bis Ende April dauert, könne man laut Fredy Miller bisher sehr zufrieden sein: «Die Brunni-Bahnen machen etwa einen Drittel ihres Umsatzes in der Gastronomie und zwei Drittel durch die Verkehrserträge. Beide Umsatzzahlen entwickeln sich aktuell nach oben», so der Verwaltungsratspräsident. Man sei zuversichtlich, dass man auch die anstehenden Projekte in den kommenden Jahren nachhaltig finanzieren könne.

Fredy Miller engagiert sich mit Herzblut für das Unternehmen. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 07. Februar 2022)

Fusion mit den Titlis-Bahnen? Momentan kein Bedarf

Angesprochen auf eine mögliche Fusion mit den Titlis-Bahnen, sagt Miller: «Aktuell ist kein Druck da, dass man fusionieren müsste.» Gerade auch finanziell seien die Brunni-Bahnen momentan trotz der Pandemie sehr gut aufgestellt. Denn das Unternehmen war nicht auf die Staatshilfe angewiesen, konnte den Covid-Kredit umgehend zurückzahlen und auch Dividenden konnten ausgezahlt werden. Wichtig sei Miller aber eine gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Bergbahn-Unternehmen:

«Den Gästen, die nach Engelberg kommen, spielt es keine Rolle, welches Unternehmen hinter einem Angebot steht. Bestenfalls möchten sie ein Ticket, mit dem sie die gesamte Infrastruktur in Engelberg nutzen können.»

Fredy Miller hat vor, mindestens während der Umsetzung der geplanten Projekte in den nächsten Jahren Präsident des Verwaltungsrates zu bleiben. «Ich will dafür sorgen, dass Fehlplanungen um jeden Preis verhindert werden können», betont er. Immer wieder kriege er zu spüren, wie sehr man sich in Engelberg für das Brunni interessiere. «Dies gibt mir eine gewisse Verantwortung. Ich möchte die Leute nicht enttäuschen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen