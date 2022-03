Für Obwaldner Fasnachtswagen gelten auch Regeln

Engelberg Mit dem selbstgebauten Wagen durchs Dorf: Jungen Fasnächtlern droht Verfahren Engelberger Fasnächtler bekamen mit ihrem Fasnachtswagen Probleme mit der Polizei. Diese begründet das Durchgreifen. Matthias Piazza 1 Kommentar 03.03.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Nachmittag auf der Skipiste, am Abend an den Umzug der Brunni-Fasnacht. Man darf zuversichtlich sein, dass dies an der nächsten Fasnacht wieder der Fall ist. Heuer mussten die Engelberger wie auch etwa die Sarner auf ihren traditionellen Umzug verzichten. Ein paar junge Engelberger Fasnächtler gestalteten trotzdem einen Fasnachtswagen, mit dem sie am Samstag durchs Dorf fuhren.