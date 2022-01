Fussgängerbrücke beim Sporting Park kostet weniger als erwartet

Engelberg Fussgängerbrücke beim Sporting Park: Der Bau fiel günstiger aus als budgetiert Die neu erstellte Brücke beim Sporting Park Engelberg ist fertig erstellt – und das Projekt nun auch finanziell abgeschlossen. Der gesprochene Kredit von 190'000 konnte um rund 18'000 Franken unterschritten werden. 20.01.2022, 13.24 Uhr

Wie der Einwohnergemeinderat in einem aktuellen Bulletin schreibt, ist die Kreditabrechnung zum abgeschlossenen Bauprojekt kürzlich geprüft worden. Es zeigte sich, dass der an der Talgemeinde vom 25. August 2020 gesprochene Kredit von 190'000 Franken unterschritten werden konnte. Insgesamt wurden für das Projekt 171'842 Franken aufgewendet, was zu einer Kreditunterschreitung von 18'158 Franken führte. Dank einer optimalen Vorbereitung der Bauarbeiten sei die Reserveposition «Unvorhergesehenes» in der Höhe von 20'000 Franken nicht beansprucht worden, schreibt die Gemeinde. Der Einwohnergemeinderat hat die Kreditabrechnung genehmigt, womit das Projekt aus formeller Sicht nun als abgeschlossen gilt. (inf)