Engelberg Gastgeber des «Bärghuis Jochpass» verabschieden sich – neue Wirtsleute werden gesucht Trudy und Erwin Gabriel beenden nach rund 23 Jahren ihr Engagement als Wirte des «Bärghuis Jochpass». Bis nächstes Jahr führen sie aber noch ihre Nachfolger ein. 11.10.2021, 15.07 Uhr

Trudy und Erwin Gabriel beenden nach über zwei Jahrzehnten ihr Engagement als Gastgeber des «Bärghuis Jochpass». «Nach rund 23 Jahren herrlicher Bergluft und unzähligen sagen­haften Momenten ist es nun an der Zeit, den ‹Alpabzug› anzutreten und das ‹Bärghuis Jochpass› in neue Hände zu übergeben», heisst es in einer Mitteilung der Vereinigung der acht Nidwaldner Gemeinalpen. Am 1. Juni 1998 durften Trudy und Erwin Gabriel damals das «Bärghuis Jochpass» als neue Gastgeber übernehmen.