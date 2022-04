Engelberg unterstützt Jugendarbeit von Vereinen

Engelberg Gemeinde unterstützt Jugendarbeit der Vereine Bis Mitte Juni können Vereine Gesuche einreichen. Der Einwohnergemeinderat hat gesamthaft 100'000 Franken für Vereine und Institutionen für Kinder und Jugendliche bereitgestellt. Philipp Unterschütz 22.04.2022, 05.00 Uhr

Das Gemeindehaus Engelberg. Bild: Obwaldner Zeitung

Die Vereine, die dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche ihre Freizeit sinnvoll gestalten, stellen einen wichtigen gesellschaftlichen Bestandteil der Gemeinde Engelberg dar. Wie die Einwohnergemeinde in einer Mitteilung schreibt, soll deshalb durch finanzielle Beiträge die Jugendförderung in Engelberger Vereinen, namentlich in den Bereichen Gesellschaft, Kultur sowie Sport und Freizeit, unterstützt werden. Berechtigt sind Vereine und Institutionen für Kinder und Jugendliche zwischen dem 6. und 18. Lebensjahr mit gesetzlichem Wohnsitz in Engelberg.

Im Speziellen will die Einwohnergemeinde Vereine mit hohen Infrastruktur-Benützungsgebühren entlasten. Der Einwohnergemeinderat stellt für die Jahre 2022 bis 2024 gemäss Beschluss der Talgemeinde vom 23. November 2021 einen jährlichen Beitrag von 100‘000 Franken zur Verfügung, der gemäss Richtlinien auf die unterstützungsberechtigten Vereine verteilt wird. Der Betrag wird in Form von Sockelbeiträgen und in Form einer leistungs-, kosten- und teilnehmerabhängigen Unterstützung ausgerichtet.

Anträge bis 15. Juni 2022 einreichen

Die Antragsformulare und die vom Einwohnergemeinderat erlassenen Richtlinien zur Unterstützung von Vereinen und Institutionen in der Jugendförderung können auf der Website der Gemeinde unter www.gde-engelberg.ch heruntergeladen werden. Interessierte Vereine und Organisationen können ihre Gesuche mit den erforderlichen Belegen bis am 15. Juni 2022 an die Kanzlei der Einwohnergemeinde einreichen. Auch Vereine, die in den Vorjahren ein Gesuch eingereicht haben, müssen ein neues Gesuch mit aktuellen Belegen einreichen. Die Gesuche aus den Vorjahren haben keine Gültigkeit mehr.