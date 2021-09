Engelberg «Glaube an den Standort und dessen Zukunft»: Die neue Dorfkäserei folgt einer Vision Käsermeister Walter Grob träumt davon, nach dem Auszug aus dem Kloster Engelberg in seinem neuen Betrieb irgendwann alle Milch aus Engelberg zu verarbeiten. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 28.09.2021, 18.00 Uhr

Visualisierung der geplanten neuen Käserei Engelberg im Gebiet Espen, die Käser Walter Grob nach seinem Auszug aus der Klosterkäserei realisieren will. Bild: PD

Die Engelberger Kühe liefern jedes Jahr etwa 2,4 Millionen Liter feinste Milch, was etwa 240 Tonnen Käse ergeben könnte. Doch nicht einmal die Hälfte wird auch in Engelberg verarbeitet. Zwar konnte Käsermeister Walter Grob mit seiner «Käserei Engelberg AG» im Kloster in den vergangenen fünf Jahren die verarbeitete Milchmenge von 650'000 Litern auf eine Million Liter steigern und heute die Milch von 15 Lieferanten abnehmen. Das heisst aber auch, dass 1,4 Millionen Liter aus Engelberg mit Tankwagen weggefahren und auswärts verarbeitet werden.

Walter Grob, Käsermeister und Inhaber der Käserei Engelberg AG. Bild: Philipp Unterschütz

Doch der als Bauernbub in der Ostschweiz aufgewachsene Walter Grob hegt schon lange einen Traum. Seine Vision: Alle Milch aus Engelberg soll auch vor Ort verarbeitet werden. Walter Grob erklärt:

«Damit könnte unnötige Logistik mit bis zu 180 Tankwagenfahrten pro Jahr vermieden werden. Und die einheimischen Bauern würden bei der Verarbeitung in unserer Käserei Engelberg von einem besseren Milchpreis profitieren.»

Im Sommer 2023 soll eröffnet werden

Nun kommt Walter Grob der Umsetzung seines Traums immer näher. Im Gebiet Espen ist das Projekt seiner neuen Käserei bereits ausgesteckt, das Baugesuch liegt bis am 4. Oktober öffentlich auf, beim Quartierplan läuft heute die Einsprachefrist ab.

Hier im Gebiet Espen soll die neue Käserei Engelberg entstehen. Bild: Philipp Unterschütz (Engelberg, 28. September 2021)

Walter Grob ist optimistisch, den sportlichen Plan zur Realisierung einhalten zu können. Bereits im Sommer 2023 möchte er eröffnen. Grob ist überzeugt:

«Wenn man sieht, was für ein nachhaltiges Projekt wir umsetzen, kann man ja eigentlich gar nicht dagegen sein.»

Das Einhalten des Zeitplans ist wichtig, weil die Käserei bis Ende September 2023 aus dem Kloster ausziehen muss.

Die Aussteckung im Gebiet Espen zeigt die eindrücklichen Dimensionen. «In den neuen Räumlichkeiten werden wir doppelt so viel produzieren können wie die heutigen 100 Tonnen pro Jahr. Die Kapazität für Produktion und Käselager ist so ausgelegt, dass wir tatsächlich alle Engelberger Milch verarbeiten könnten», so Walter Grob. Im Untergeschoss des dreistöckigen Gebäudes befinden sich neben der Tiefgarage die Lagerkeller für Halbhart- oder Hartkäse, die von drei Monaten bis zwei Jahre reifen müssen. Im Parterre wird Halbhart- und Weichkäse produziert, dort liegt auch der Reifungsraum für den Weichkäse. Im ersten Stock werden Spezialitäten hergestellt wie Joghurt oder Fondue.

Walter Grob, Käsermeister und Inhaber der Käserei Engelberg AG beim Abfüllen einer Steinpilz-Fonduemischung in der Produktion im Kloster. Im Hintergrund Mitarbeiterin Claudia Braun. Bild: Philipp Unterschütz (Engelberg, 28. September 2021)

Es gibt neben den Sozialräumen auch einen Ausstellungs- und Besucherraum sowie die für eine Käserei enorm wichtigen technischen Anlagen für Kälte und Klima. Im zweiten Obergeschoss befinden sich drei Mietwohnungen und ein Studio.

Käserei und kein Restaurant

Weniger wichtig als heute im Kloster wird der Restaurationsbereich sein und auch die Schaukäserei wird nicht mehr in der Form wie heute betrieben. Die Produktion kann man aber vom Laden aus durch eine Glasscheibe mitverfolgen und es wird am Mittwochnachmittag und Sonntagvormittag Führungen geben. «Die Restauration gehört jedoch nicht zu unseren Kernkompetenzen, wir sind eine Käserei», betont Walter Grob. Zudem habe man das Restaurant Espen in unmittelbarer Nachbarschaft, das er nicht konkurrenzieren, sondern mit dem er zusammenarbeiten wolle. Im neuen Laden wird es zwar drei Tische haben, die aber eher für Degustationen gedacht sind.

Walter Grob zeigt die Bauabsteckung, die Baubewilligung ist öffentlich aufgelegt bis am 4. Oktober 2021. Bild: Philipp Unterschütz (Engelberg, 28. September 2021)

Walter Grob ist erst 30 Jahre alt, dennoch wagt er sich ein grosses Projekt, das auch mit einem gewissen Risiko behaftet ist. Der Investitionsbedarf für die Gebäude beträgt über 10 Millionen Franken. Die Käserei, der Laden und die nötige Technik machen fast die Hälfte davon aus.

«Ich bin schon sechs Jahre in Engelberg und glaube an den Standort und dessen Zukunft.»

Er sei sich sicher, dass seine Stammkundschaft weiter treu bleibe, auch wenn sein neuer Betrieb nicht mehr so zentral gelegen sei. Dafür darf er sicher mit Individualtouristen rechnen, von denen wohl etliche bei der Heimfahrt bei seinem Laden direkt an der Strasse halten und sich beispielsweise noch ein Fondue für den gemütlichen Schluss des Skitages kaufen.