Kinderfest mit Globi in Engelberg auf Trübsee und Brunni

Engelberg Globi und Schmuggli laden zum Kinderfest Auf dem Brunni und auf Trübsee finden am 13. und 14. August verschiedene Aktivitäten statt. Kleine und grosse Kinder dürfen sich auf Ponyreiten, Bogenschiessen und Trampolinspringen freuen. 09.08.2022, 14.12 Uhr

Globi und Schmuggli, die Maskottchen der Bergbahnen Titlis und Brunni, werden am Kinderfest vor Ort sein. Bild: Anton Thorin / Titlis Bergbahnen

Am 13. und 14. August führen die Brunni-Bahnen Engelberg AG und die Titlis Bergbahnen ein Kinderfest mit Globi und Schmuggli durch. Das schreiben die beiden Unternehmen in einer Mitteilung. Auf dem Brunni und auf Trübsee finden von 11 bis 16 Uhr verschiedene Aktivitäten für Familien statt.

Auf dem Brunni sind neben Globis Alpenspielplatz und der Rodelbahn weitere Aktivitäten wie Ponyreiten, Schwingen, Bogenschiessen und Kinderschminken geplant. Auf der anderen Talseite bietet das «Trübsee Adventure» Attraktionen wie Schmugglis Erlebniswelt, Slackline, Trampoline, BagJump Tower und eine Hüpfburg. Zum Abschluss findet am Samstag um 17 Uhr im Kurpark in Engelberg eine Show der «Zaubersocken» statt.

Kinderfest soll Zusammenarbeit verstärken

Die beiden Bergbahnen haben in den vergangenen zwei Jahren ihre Zusammenarbeit verstärkt. Dies komme bei den Besucherinnen und Besuchern gut an. Während der Pandieme seien die Besuchszahlen in den Sommermonaten gestiegen, wie es in der Mitteilung heisst. Auch die Zufriedenheit der Gäste sei gemäss der «Studie Best Summer Resorts of the Alps 2021» hoch. Das gemeinsame Ziel der beiden Bergunternehmen sei, Engelberg als Ausflugsziel für Familien mit Kindern alter Altersklassen zu etablieren. «Das Kinderfest soll ein Symbol der konstruktiven Einigkeit sein», wird Roman Barmettler, Geschäftsführer der Brunni Bahnen zitiert. (nae)