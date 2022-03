Ausstellung: Das Kloster Engelberg öffnet seine Schatzkammer.

Engelberg Gold, Silber und kunstvolle Stickereien – Kloster präsentiert Prachtstücke aus fünf Jahrhunderten Öffnet das Kloster Engelberg seine Schatzkammer, bleibt einem nur das Staunen. Liturgische Gewänder und Gegenstände sind eine Pracht. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 17.03.2022, 18.42 Uhr

Das Sprichwort «Unterm Krummstab ist gut leben» ist schon sehr alt. Es stammt aus Zeiten, in denen bäuerliche Untertanen im geistlichen Umfeld der Abteien mehr Rechtssicherheit und bessere Lebensbedingungen hatten als jene, die von Grossgrundbesitzern bestimmt waren. Zudem gab es im Klosterjahr mehr Feiertage als in den weltlichen Gebieten. Und genau an diese Tugenden erinnerte sich – bis zu den Coronajahren 2020 und 2021 – das Kloster Engelberg Jahr für Jahr. Der 21. März, Festtag des heiligen Benedikt, ist in Engelberg seit eh und je ein Feiertag. Dies ist landesweit einzigartig. Während vieler Jahre hat man den Benediktstag in ähnlicher Form begangen: Die Tal-Bevölkerung wurde nach dem festlichen Gottesdienst stets auch zu «Pasta und verschiedenen Saucen» eingeladen und am Nachmittag wurde ihr etwas geboten. Turmbesuche, Besuche in der Bibliothek oder Workshops.

Wunderschönes Reliquiengefäss und gotische Monstranz um 1500 und barocke Kelche. Bild: Romano Cuonz (Engelberg, 16.3.2022)

Nach zwei Jahren Pause nehmen nun Abt Christian Meyer, Sakristan Bruder Domenico und Kurator Beat Christen die Tradition wieder auf. Zwar bleibt das Mittagsmahl oder Zabig wegen der erneut ansteigenden Coronazahlen nochmals aus, dafür aber öffnet das Kloster seine Schatzkammern und zeigt der Bevölkerung von nah und fern einzigartig schöne und wertvolle Paramente und liturgische Gegenstände. Ein Teil der Ausstellung ist den Schwestern vom befreundeten Frauenkloster Maria-Rickenbach gewidmet. Sie haben für die Engelberger Mönche während fast 150 Jahren gezeichnet, gestickt, genäht und gewoben und so viele sehr schöne Paramente – so nannte man kunstvolle Messgewänder und andere textile Gebrauchsgenstände – hergestellt.

Barockmonstranz und Pontifikalpantoffel

Die Pracht an sakralen Gewändern und Gegenständen, die Beat Christen und Bruder Domenico im würdigen Barocksaal für drei Tage entfalten, lässt einen aus dem Staunen kaum mehr herauskommen. Die Tore der Schatzkammer des Klosters wurden wieder einmal weit geöffnet: 66 liturgische Gegenstände und Paramente sind sorgfältig hergerichtet, wunderschön präsentiert und genau beschrieben. Selbst dem gleichermassen volksnahen wie theologisch gelehrten Abt Christian Meyer war das Staunen anzusehen, als er durch die sorgfältig gestaltete Ausstellung ging. Bei den Insignien seines berühmten Vorgängers, Abt Leonhard Bösch (1956 – 1988) – dem goldenen Abtstab, hergestellt von Goldschmied Meinrad Burch-Corrodi, den Pontifikalpantoffeln, Mitra, Abtring und Brustkreuz – schmunzelte der väterliche Vorsteher des Klosters. Dann spürte er nach Jahren wieder einmal sein anderes Talent als Laien-Theaterspieler: Er nahm den Stab zur Hand und probierte sogar die Pontifikalpantoffeln seines Vorgängers, die er selber wohl kaum je anziehen würde. Sie waren ihm dann auch zu klein!

Abt Christian Meyer und Kurator Beat Christen präsentieren ein Prachtstück: den von Meinrad Burch-Corrodi gefertigten Abtstab für Abt Leonhard Bösch. Bild: Romano Cuonz (Engelberg, 16.3.2022)

Blick zurück auf fünf Jahrhunderte

Man muss es mit eigenen Augen sehen, um es glauben zu können: Wie gross und kunstvoll die Vielfalt an liturgischen Gewändern der Geistlichen, die Ausstaffierung der Altäre, Kanzeln und sonstigen Behängen für den kirchlichen Gebrauch war und ist. Kurator Beat Christen sagt: «Die Paramente waren besonders im Spätmittelalter oft hervorragende Leistungen des kirchlichen Kunstgewerbes.» Bereits im 12. Jahrhundert sei der liturgische Farbkodex entstanden. Farben entsprechen den Zeiten im Kirchenjahr oder der Besonderheit jeweiliger liturgischer Handlungen. Nur zwei Beispiele: Weiss-Gelb wurde an Festtagen getragen, Schwarz bei Totenmessen. Etwas ganz Besonderem begegnet man da in der Ausstellung: Engelberg besitzt neben heute gängigen Messgewändern auch sogenannte «Bassgeigenkaseln». Die beiden ältesten Exponate an der Ausstellung sind ein solches Gewand mit Totenschädeln von 1550 und ein Chormantel, Brienzer Ornat von 1500. Letzteres haben Brienzer Geistliche dem Kloster Engelbert übergeben, in der Hoffnung, dass die Reformation nur eine Zeiterscheinung sein möge.

Sehr schön präsentiert: ein Beerdigungsornat, ein Chormantel und eine Bassgeigenkasel. Bild: Romano Cuonz (Engelberg, 16.3.2022)

In der Ausstellung sind auch Rauchmäntel zu sehen. Solche kreisförmige Umhänge legten sich die Priester bei Segnungen und Flurprozessionen über die Schultern. Zu bewundern gibt es an der Ausstellung auch viele eigens für die Priester oder Äbte des Klosters angefertigte liturgische Gegenstände wie Kelche oder Monstranzen, Abtstäbe wie auch Mitras aus verschiedenen Epochen. Ein Abtstab sticht einem besonders in die Augen: jener von Abt Adelhelm, dem ersten Vorsteher des Benediktinerklosters Engelberg. Die Nachbildung ist ein Geschenk vom Schwesterkloster Conception im US-Bundesstaat Missouri. Das Holz stammt von jenem Baum, den die beiden ersten Engelberger Mönche Adelhelm Odermatt und Frowin Conrad aus der alten Heimat mitgenommen und 1873 in Conception gepflanzt hatten!

Paramenten-Ausstellung im Barocksaal des Klosters Engelberg. Samstag, 19. März, und Sonntag, 20. März: 10 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr. Montag, 21. März, 13 bis 16 Uhr. www.kloster-engelberg.ch

