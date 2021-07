Kloster Engelberg führt neu wieder das Herrenhaus Grafenort

Engelberg Herrenhaus Grafenort: Nun übernimmt das Benediktinerkloster Engelberg wieder die Leitung Ob Seminare, Hochzeiten oder öffentliche Veranstaltungen: Das Herrenhaus Grafenort ist ein beliebter Veranstaltungsort. Seit dem 1. Juli wird der Betrieb wieder von der Eigentümerin selbst, dem Benediktinerkloster Engelberg, geführt. 01.07.2021, 15.11 Uhr

Das 300-jährige Herrenhaus in Grafenort ist ein beliebter Treffpunkt für Seminare und Veranstaltungen. Bild: PD

Seit Abschluss der Renovationsarbeiten am Herrenhaus Grafenort im Jahre 1997 hat die Stiftung «Lebensraum Gebirge» das stattliche Haus im Besitz des Benediktinerklosters Engelberg geführt. Die letzten acht Jahre war Maya Murer für die Geschäftsführung des Herrenhauses zuständig, trat Ende Juni nun aber in Pension (wir berichteten). Dies und die Wiedereröffnung der Wirtschaft Grafenort haben den Stiftungsrat und das Benediktinerkloster dazu bewegt, die Geschäftsführung neu zu organisieren, wie das Kloster Engelberg in einer Mitteilung schreibt.

Seit dem 1. Juli zeigen sich deshalb die Kloster-Gastbetriebe für die Führung des 300-jährigen Barockhauses zuständig. «Unser gemeinsames Ziel ist es», so Daniel Amstutz, Geschäftsführer des Benediktinerklosters Engelberg, «dass wir dadurch einen grossen Synergieeffekt zwischen den verschiedenen Gastronomiebetrieben und dem Bereich Seminargeschäft erreichen.» Das Barockhaus ist ausgestattet mit einer professionellen Seminar- und Tagungsinfrastruktur und bietet Platz für Veranstaltungen und Seminare aller Art. Äusserst beliebt ist auch der Abteiraum für Ziviltrauungen. Mit der Neuorganisation, so heisst es von Seiten des Klosters, rücken die Heilig-Kreuz Kapelle, die Wirtschaft Grafenort und das Herrenhaus Grafenort wieder zu einer Einheit zusammen, wie dies in früheren Jahren schon der Fall gewesen ist.

Die Stiftung «Lebensraum Gebirge» ihrerseits wird sich in Zukunft auf die Organisation von Veranstaltungen im Herrenhaus Grafenort konzentrieren. Dazu gehören auch die seit Jahren sehr beliebten Vorträge. (inf)