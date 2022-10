Engelberger Jugendherberge wird zu eigenständigem Betrieb

Engelberg Jugendherberge wird zum eigenen Betrieb Am 27. November 2022 beginnt für die Jugendherberge Engelberg eine neue Ära. Der Betrieb wechselt von einem Franchise- zu einem Eigenbetrieb der Schweizer Jugendherbergen (SJH). 26.10.2022, 13.50 Uhr

Die Jugendherberge in Engelberg. Bild: PD

Am 16. Oktober bestritt die langjährige Betriebsleitung Petra und Fredy Liem nach 18 Jahren den letzten Arbeitstag in der für die Region bedeutenden Jugendherberge Engelberg. Fredy Liem hat laut einer Medienmitteilung seine Gäste als hervorragender Koch verwöhnt und als geschickter Handwerker das Haus rundherum in Stand gehalten. Petra Liem managte die Administration und war als Personalverantwortliche und herzliche Gastgeberin präsent. «Gemeinsam haben sie grosse Veränderungen gemeistert und sich flexibel den wechselnden Herausforderungen gestellt. Dafür gebührt ihnen ein grosser Dank», wünscht ihnen Erich Muff, Präsident der Genossenschaft Berghaus Engelberg, viel Erfolg für den neuen Weg, den sie nun einschlagen wollen.

Betriebsleiterin aus den eigenen Reihen

Die Jugendherberge Engelberg legte nach der Schlüsselübergabe am 17. Oktober 2022 in eine kurze Saisonpause ein. Mit der Wiederaufnahme des Betriebs Ende November, beginnt für das 1928 eröffnete Berghaus auch eine neue Ära. Die Genossenschaft Berghaus Engelberg vermietet das Haus ab Start der Wintersaison am 27. November 2022 an die Schweizer Jugendherbergen, die es ab dann als eigenen Betrieb führen werden. «Die Genossenschaft ist sehr glücklich, diese Lösung mit den Schweizer Jugendherbergen gefunden zu haben», sagt Erich Muff. Die Mehrheit des Teams wird in der neuen Konstellation weiterbeschäftigt. Neue Betriebsleiterin der Jugendherberge Engelberg wird Isabel Urbanski. Die 39-jährige gebürtige Deutsche arbeitet seit 18 Jahren in der Schweiz, davon knapp ein Jahr in der Jugendherberge Engelberg und ist somit bestens mit der DNA des Hauses vertraut und hervorragend in der Region vernetzt.

Schlüsselübergabe der scheidenden Gastgeber Petra und Fredy Liem an die neue Betriebsleiterin der Jugendherberge Engelberg Isabel Urbanski (Mitte). Bild: PD

Das 114 Betten-Hostel bietet seinen Gästen Zweierzimmer mit Dusche, sowie Familien- und Gruppenzimmer mit vier bis zwölf Betten, ideal für Familienferien, Klassenlager und Vereinsausflüge. Auch Individualtouristen schätzen das idyllisch am Dorfrand von Engelberg gelegene Haus. «Wie alle anderen Betriebe in unserem Netzwerk ermöglicht die Jugendherberge Engelberg insbesondere auch Menschen mit kleinem Budget den Zugang zu einem erschwinglichen Übernachtungs- und Verpflegungsangebot. Wir sind sehr glücklich, das Hostel weiterhin in unserem Netzwerk zu wissen und freuen uns sehr, den Betrieb künftig selber zu verantworten», sagt Janine Bunte, CEO der Schweizer Jugendherbergen. Neu befinden sich im Netzwerk des Vereins 43 eigene und sechs Franchisebetriebe.

Die Region Engelberg Titlis ist eine beliebte Ferienregion, die im Winter mit einem schönen und modernen Skigebiet sowie vielseitiger Sport- und Freizeitinfrastruktur für Langlauf-Fans, Winterwanderfreunde aber auch Erholungssuchende punktet. Die attraktive Bergwelt in der Umgebung und der nahe Vierwaldstättersee sorgen auch im Sommer für ein vielfältiges Angebot. Preisbeispiel: Übernachtung im Mehrbettzimmer mit Lavabo inkl. Frühstücksbuffet ab 44 Franken pro Person. (pd/mu)

Mehr Informationen unter www.youthhostel.ch.