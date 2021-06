Engelberg: Kempinski Palace holt sich das Dorfleben ins Hotel

Engelberg «Kempinski Palace» lässt Momente des Dorflebens in den Hotelzimmern neu aufleben In Stansstad ist in den letzten Wochen das entstanden, was in Zukunft die Gäste in den Zimmern im neuen Hotel in Engelberg erfreuen soll. Mit historischen und heutigen Fotoaufnahmen hat Oliver Fuchs das Dorfleben ins Hotel geholt. Beat Christen 25.06.2021, 05.00 Uhr

Eliane Wallimann und Oliver Fuchs führten oft intensive Diskussionen über die Umsetzung der Werke. Bild: Beat Christen (Stansstad, 14. Mai 2021)

Auf der Fotovergrösserung lächelt der ehemalige Engelberger Bobfahrer Fritz Feierabend den Betrachter an. Die Aufnahme ist vor über 80 Jahren anlässlich der Olympischen Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen entstanden und zeigt die Bobfahrerlegende kurz vor dem Start. Die damals entstandene Schwarz-Weiss-Aufnahme ist Kult. Vorne auf dem Bob sticht neben den olympischen Ringen der Schriftzug von Engelberg hervor. Bis auf ein paar wegretuschierten Kratzern oder Stockflecken bleiben sämtliche historischen Fotos so, wie sie angeliefert worden sind.

Fast schon ehrfürchtig verpasst Oliver Fuchs mit ein paar Pinselstrichen dem Werk einen dezenten Farbtupfer. Mit roter Farbe hebt der Künstler das Schweizer Kreuz hervor. Der Rest der Fotografie bleibt unverändert. «Das ist schon fast eine der einfacheren Aufgaben.» Dabei zeigt Oliver Fuchs auf weitere, in seinem Atelier in Stansstad herumstehende Aufnahmen. Sie alle sind, wie die legendäre Bobaufnahme, schwarz-weiss und auf original Leinwände gedruckt, wie sie Maler für die Herstellung von Gemälden verwenden.

Aufnahmen von einst und heute

«Oliver setzt mit seinem Team genau das um, was wir uns in Bezug auf das Art-Design im Hotel Kempinski Engelberg vorgestellt haben.» Thomas Dittrich ist begeistert. Gemeinsam mit einem Kollegen hat der Geschäftsführer der Bauherrschaft das Konzept entwickelt. «Ziel war es, das Dorfleben ins Hotel zu holen», erzählt Thomas Dittrich. Dabei sollen sich Fotografien aus der Frühzeit dieses neuen Mediums mit Aufnahmen von heute die Waage halten.

«Dorfansichten sind ebenso zu sehen wie Menschen, wie sie vor 100 Jahren mühsam die Berge erklommen haben, oder heute mit waghalsigen Tricks mit Ski die Hänge rund um Engelberg herunterbrettern.»

Dass dabei die modernen Fotos ebenfalls schwarz-weiss sind, gehört zum Konzept. «Es gehörte zur Aufgabe von Oliver Fuchs und seinem Team, mit den farbigen Elementen für den Überraschungseffekt zu sorgen.»

Weniger ist mehr: Ein Teil des Konzepts

Wie viele Farbe darf es denn sein? Mit dieser Frage haben sich Oliver Fuchs, Eliane Wallimann und Jan Schweizer immer wieder aufs Neue auseinandersetzen müssen.

Der Nidwaldner Oliver Fuchs gestaltet mit seinem Team von Fuchs Design AG Stansstad das Art-Design für das neue Fünfsternehotel Kempinski Palace in Engelberg. Bild: Beat Christen (Stansstad, 14. Mai 2021)

Nach den ersten Entwürfen kristallisierte sich immer mehr das Thema «Weniger ist mehr» heraus. Mal sind es nur die Seitenwangen der Ski, mal ist es die farbig ausgestaltete Blume auf dem Hut einer Bergsteigerin oder ein andermal nur die im Kupferton gehaltene Schnalle beim Trageriemen einer Kuhglocke. Oliver Fuchs sagt:

«Wir wollen beim Betrachten der Bilder Überraschungsmomente erzielen.»

Verborgene Details mit Farbe dezent hervorheben und damit den Blick auf diesen Bildteil lenken, ist Teil des Konzepts. Bei einem Grossteil der Fotos nimmt der Betrachter die Veränderung erst beim zweiten, dritten oder gar auch vierten Hinsehen wahr.

Die von Oliver Fuchs und seinem Team gelieferten Werke entsprechen genau den Vorstellungen, die uns schon bei der Ideenfindung immer wieder im Hinterkopf begleitet haben», ist Thomas Dittrich des Lobes voll über die Arbeit des Stansstader Designer-Unternehmens. Zum Art-Design gehört auch die Ausstattung in den Korridoren des Hotels. Hier können die zukünftigen Hotelgäste ehemalige Plakate besichtigen, die einst ausserhalb des Tals Werbung für den Kurort Engelberg machten.

Jedes Werk ist ein Unikat

Viele haben sich um das Art-Design im Hotel beworben. Darunter auch namhafte Designer aus Italien. «Doch am Ende haben die Herangehensweise an die gestellte Aufgabe und vor allem auch die Qualität der Arbeit überzeugt. Jetzt, wo wir das Endprodukt an den Wänden in den Zimmern betrachten können, war der Entscheid richtig, ein Unternehmen aus der Region für diese anspruchsvolle Arbeit zu beauftragen.»

Gegen 200 exklusive Werke sind so entstanden, die nun alleine oder paarweise in den Hotelzimmern die zukünftigen Gäste erfreuen sollen. Dabei ist jedes Werk ein Unikat. «Eine gewaltige Aufgabe, die mich und mein Team so richtig herausgefordert hat», zieht Oliver Fuchs Bilanz. Und noch etwas freut den Künstler: «Dass ich nach dem Design der Bekleidungen für die Schweizer Olympiateilnehmer, der Sonderbriefmarke für das Engelberger Kloster-Jubiläum nun auch das Art-Design für das neueste Hotel in Engelberg umsetzen konnte, erfüllt mich mit grossem Stolz.»