Matura und Lehre: Sportmittelschule Engelberg feiert 25 Diplome

Engelberg Mit dem Diplom zum Börsengang: Alle Absolventinnen und Absolventen der Sportmittelschule dürfen feiern Was für ein Tag für die Maturandinnen und Maturanden sowie für die Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger. Die Sportmittelschule Engelberg überreicht 25 Diplome, alle haben bestanden.

Schulleiter Thomi Heiniger von der Sportmittelschule Engelberg zeigt sich letzten Freitag ausserordentlich stolz, dass von den 12 Maturandinnen und Maturanden und von den 13 Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern (EBA und EFZ) alle ihre Prüfungen bestanden haben. «Das nennt man 100 Prozent Trefferquote, ‹25 out of 25› oder ‹éffacé tous les neufs›. Während den drei, vier oder fünf Jahren habt ihr alle euren ganz persönlichen, individuellen Rucksack gepackt», sagte Heiniger bei der Begrüssung hocherfreut und ergänzt:

«Darin steckt eine riesige Portion Ehrgeiz, Beharrlichkeit, Durchhaltewillen, Motivation, Fokussiertheit, Disziplin, Teamgeist, aussergewöhnliche Leistungsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, Begeisterung und Humor.»

Die Maturi und Maturae haben allen Grund zum Feiern. Bild: Diego Schläppi/PD (Engelberg, 24. Juni 2022)

Wie auch die EFZ- und EBA-Absolventen. Bild: Diego Schläppi/PD (Engelberg, 24. Juni 2022)

Sie haben ihre Zeugnisse erhalten Die Maturi und Maturae Michelle Hurni, Unterseen BE (1. Rang mit der Note 5.31)

Flavio Gross, Münchenstein BL (1. Rang mit der Note 5.31)

Delia Carmen Durrer, Oberdorf NW (2. Rang mit 5.27)

Alessia Bösch, Engelberg (3. Rang mit 5.08)

Jan Arnold, Ennetbürgen NW

Kilian Feiss, Allenwinden ZG

Lenz Hächler, Oberwil ZG

Michaela Imhasly, Büren NW

Janik Joos, St.Niklausen LU

Loris Kaufmann, Dürnten ZH

Jlian Lang, Engelberg

David Murer, Beckenried NW Lernende EBA und EFZ Bianca Buholzer, Schwarzenberg LU (1. Rang mit der Note 5.5)

Nikki van Welie, Altendorf SZ (2. Rang mit der Note 5.2)

Ramon Riebli, Giswil OW (2. Rang mit der Note 5.2)

Sue Fuchs, Meiringen BE (2. Rang mit der Note 5.2)

Livia Rossi, Altendorf SZ (3. Rang mit der Note 5.1)

Kilian Abplanalp, Meiringen BE

Matteo Amstutz, Sachseln OW

Alexandra Arnold, Engelberg

Mario Kamer, Ibach SZ

Reto Mächler, Thalwil ZH

Laura Nauer, Wilen b. Wollerau SZ

Alina Odermatt, Buochs NW

Armando Spaeti, Horw LU

In Notsituationen könnten nun alle auf das ganz spezielle «Sportmittelschule Notfallkitt» zurückgreifen. Dann würden nämlich ganz bestimmt Flexibilität und Improvisationskunst weiterhelfen. «Mit euren Skills und euren Kompetenzen, mit ebendiesem ‹Sportmittelschule-Rucksack› werdet ihr überall gefragt sein, in eurer weiteren schulischen Ausbildung, in eurer weiteren sportlichen Karriere oder in der Berufswelt», fügt Thomi Heiniger an.

Die 25 Diplomempfängerinnen und Diplomempfänger wüssten genau, was es heisst, beissen zu können, Ausserordentliches zu leisten oder auf den Punkt Leistung abzurufen. Zudem hätten sie gelernt, wie man Siege gebührend feiert oder mit Niederlagen umgeht. Ganz nach dem Motto: «Never give up», ergänzt Thomi Heiniger. Er wünscht allen den richtigen Fokus, die richtige Einstellung und das richtige Mindset. Gleichzeitig erinnert Heiniger daran: «Auf dem Weg zum Erfolg gibt es keine Abkürzung.» Die Laudatio hielt der Bildungs- und Kulturdirektor des Kantons Obwalden, Regierungsrat Christian Schäli und überreichte die Zeugnisse.

Diplom mit immensem Wert

Christian Schäli zeigt seine persönliche Aktie der Sportmittelschule und sagt: «Dieses Stück Papier ist ein Wertpapier. Euer Zeugnis, das ihr heute erhalten werdet, ist keinem Geldpapier zugeordnet, aber von immensem Wert.» Der in den fünf Jahren angeeignete Erfahrungsschatz sei der Grundwert des Diploms. Die 25 Schülerinnen und Schüler hätten viel Zeit in die Ausbildung und den Sport investiert sowie Freud und Leid geteilt. Dazu ergänzt Christian Schäli:

«Das Diplom ist euer Schatz und eure Grundlage bedeutet eine Kurssteigerung für den künftigen Börsengang. Der Kurs kann nicht immer steigen und niemand ist vor Abstürzen gefeilt.»

Für heitere Lacher sorgten Lenz Hächler, Kilian Feiss und David Murer mit ihren Anekdoten. Schon der Rückflug von der Maturareise ab Barcelona endete nicht wie geplant in Zürich, sondern in Stuttgart. Da war viel Improvisation gefragt und die Maturafeier stand kurz auf Messers Schneide. Die letzten Teilnehmer seien erst am Donnerstagabend oder am Tag der Maturafeier zurückgekehrt.

In der Coronazeit hätten auch mal einige von ihnen beim Teamcorner den ganzen Tag gequatscht. Im Winter seien auch mal Schneebälle in die offenen Fenster der Stiftschule geflogen. Im Bildnerischen Gestalten passierte es einmal, dass einer eine bessere Note als gewöhnlich erhielt, ohne eine Arbeit abgegeben zu haben. Lustige Pizzawetten wurden ab und zu mit dem sportlichen Leiter Oliver Koch abgeschlossen und es sei durchaus denkbar, dass da noch offene Rechnungen bestünden.

Thomi Heiniger dankte abschliessend den Eltern, den Lehrpersonen, den Internatsmitarbeitenden, den Trainerinnen und Trainern und Praktikumsbetrieben.

Die beste Maturandin: Michelle Hurni

Die beste Maturandin Michelle Hurni träumt von der Skikarriere. Bild: Ruedi Wechsler (Engelberg, 24. Juni 2022)

Michelle Hurni aus Unterseen mit der Note 5.31 und den fünf Beinbrüchen: «Ich freue mich sehr über die gute Note und es war nicht mal mein Ziel, als Klassenbeste dazustehen. Der grosse Aufwand hat sich gelohnt. Ich kam vom Gymnasium Interlaken an die Sportmittelschule Engelberg. Nächste Saison setze ich voll auf den Skirennsport und versuche im Europacup vor allem in den Speed-Disziplinen Fuss zu fassen. Später möchte ich dann Medizin studieren. Mit vier Jahren brach ich mir zum ersten Mal das Bein und in der Saison 2020/21 das Schienbein. Egal was passiert, ich versuche mich immer zurückzukämpfen, um meinen Traum einer Skikarriere verwirklichen zu können. Das Zusammenleben an der Sportmittelschule werde ich nie vergessen.»

Die Beste der Lernenden EBA und EFZ: Bianca Buholzer

Bianca Buholzer aus Schwarzenberg mit der Note 5.5: «Ich verbrachte fünf Jahre im Internat und absolvierte in den ersten drei Jahren den schulischen Teil, es folgten dann zwei Jahre Praktikum bei den Titlis Bergbahnen im Bereich Dienstleistung und Administration. Der Aufwand hat sich gelohnt und mit dieser Note ist es umso schöner. Je einen halben Tag konnte ich mich der Schule und dem Langlaufsport widmen. Nun wechsle ich von den Juniorinnen zu den Damen und mein Ziel ist es, mittelfristig in den Weltcup aufzusteigen. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich habe von den Titlis-Bahnen den Entscheid erhalten, dass ich weiter mit einem 40 Prozent-Arbeitspensum weiterarbeiten darf. Das Leben in der Sportmittelschule fand ich echt cool und wir waren alles junge Leute, die mit der identischen Leidenschaft den Alltag bewältigten. Hier fand ich ein professionelles Umfeld, das sich stetig ergänzt, erneuert und dem Puls der Zeit anpasst.»

Die Klassenbeste mit EFZ Bianca Buholzer will mittelfristig in den Langlaufweltcup. Bild: Ruedi Wechsler (Engelberg, 24. Juni 2022)

