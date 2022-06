Mountainbikeszene tritfft sich in Engelberg zum Austausch

Engelberg Die regionale Mountainbikeszene holt sich wertvolle Inputs Die Bikegenossenschaft Zentralschweiz traf sich zum ersten Mal zu einem Austausch. Die Teilnehmenden liessen sich in Engelberg inspirieren. Ruedi Wechsler Jetzt kommentieren 14.06.2022, 16.49 Uhr

Die kürzlich in Luzern gegründete Bikegenossenschaft Zentralschweiz ist Gastgeber und Dienstleister zugleich und vertritt die Zentralschweiz als Bikeregion. Sie schafft mit anderen Bikegenossinnen und Bikegenossen ein attraktives Angebot für Mountainbiker. Durch die Zusammenarbeit über Orts- und Kantonsgrenzen hinaus entstehen überregionale Angebote, welche die kulturelle und landschaftliche Vielfalt der Zentralschweiz in Szene setzen. Am Montag wurden die 40 Teilnehmenden in zwei Gruppen aufgeteilt. «Dabei standen der Trailbau, der Unterhalt und die Entflechtung im soeben eröffneten Gebiet Gerschnialp im Fokus», so Geschäftsführer Thomy Vetterli und fügte an:

«Gleichzeitig informierten wir über die Regionalentwicklung im Bereich Mountainbike. Mit dabei war auch ein Hotel, das die Identifikation im Bereich Freeriden aufzeigt.»

Am Dienstag erfolgte der wichtige Austausch unter den 50 Teilnehmenden und mit zwei Infrastrukturprojekten, dem Wheelpark Sarnen und der Sportbahnen Marbachegg. Eines der drei Mitglieder im operativen Bereich ist die Engelbergerin Martina Müller. Sie ist Qualifikantin im Freeride-Worldcup und begeisterte Bikerin. Sie studierte Tourismus an der HF in Luzern und aktuell absolviert sie das Studium Sportmanagement. Ihre Diplomarbeit schrieb Martina Müller über das Potenzial der Bikedestination Zentralschweiz: «Mir ging es um die politische Situation, die ich nicht ganz verstand. Ich fragte mich, was dahintersteht und ob man das nicht einfacher umsetzen kann.» Sie kontaktierte Thomy Vetterli und er erklärte ihr die ganze Situation.

«Mit der Gründung der Bikegenossenschaft Zentralschweiz und dem zweitägigen Anlass ist für uns alle der Traum wahr geworden. Unsere Auftraggeber sind die verschiedenen Tourismusorganisationen der Zentralschweiz», erzählte Martina Müller freudestrahlend. Die sieben Gründungsmitglieder bilden sogleich den Vorstand. Thomy Vetterli, Martina Müller und Dario Küffer führen die operative Geschäftsstelle. Mit im Boot sind die Tourismusdestinationen Luzern, Schwyz, Uri, Ob- und Nidwalden sowie die Unesco Biosphäre Entlebuch und Andermatt.

Dario Küffer (links) und Martina Müller und Thomy Vetterli (rechts) tauschten sich in Engelberg aus. Bild: Ruedi Wechsler (Engelberg, 13. Juni 2022

Der Verein will dem Gast die Bikedestination Zentralschweiz näherbringen und mit den Kantonen und Gemeinden enger zusammenarbeiten. Ebenso mit den Bahnen, Bikehotels, Bikeshops, Bikeschulen und den Guides. Die Leistungsträger sollen zusammenwachsen und das Angebot darf nicht bereits in Engelberg, sondern überregional enden. Pirmin Kündig ist Trailbauer, technischer Leiter und Präsident des Bikeclubs Engelberg. Er hat auf der Lenzerheide, Grächen und Engelberg diverse Trails gebaut. Für ihn sind noch einige Hürden zu überwinden:

«Das Thema Biken ist politisch und bürokratisch. Es sind viele Gespräche erforderlich und wir wollen langfristig gemeinsam agieren und Lösungen finden.»

Dazu zählen Kantone, Gemeinden, Behörden, Landbesitzer, Jagd und Forst. «Messungen an weniger frequentierten Wegen haben gezeigt, wo künftig Wegsperrungen während der Jagd oder zeitliche Beschränkungen nötig sind», so Pirmin Kündig. Der Engelberger Tourismusdirektor Andres Lietha sagte, dass das sportliche Publikum ein entsprechendes Angebot erwartet und man künftig mehr Gäste generieren will. «Sie wollen wandern, biken oder klettern. Der Richtplan steht und der Endausbau ist definiert. Die Gefahr von Konflikten ist relativ klein und es ist ein stetiger Verhandlungsprozess mit den verschiedenen Partnern und Gruppierungen.»

