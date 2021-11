Baubeginn der neuen Dreifachsporthalle Engelberg im Frühjahr 2022

Engelberg Neue Dreifachsporthalle ist in Planung Im Frühjahr 2022 soll mit dem Bau der Dreifachsporthalle begonnen werden. Für den Bau und Betrieb der Halle ist die neu gegründete Sporthalle Engelberg AG zuständig. 10.11.2021, 13.18 Uhr

Die Einwohnergemeinde Engelberg, das Kloster Engelberg und die Schweizerische Sportmittelschule Engelberg haben mit der Gründung der Sporthalle Engelberg AG einen weiteren Schritt zur gemeinsamen Realisierung einer neuen Dreifachsporthalle geleistet, wie die Einwohnergemeinde Engelberg in einer Medienmitteilung schreibt. Nachdem die Engelberger Stimmbevölkerung anlässlich der Abstimmung vom 13. Juni 2021 dem Projekt einer neuen Dreifachsporthalle klar zugestimmt hat, wurden in den vergangenen Wochen die Vorbereitungsarbeiten für die Gründung der Aktiengesellschaft vollzogen. Am 2. November 2021 konnte die neue Sporthalle Engelberg AG nun offiziell gegründet werden.