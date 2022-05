Engelberg «On Air»: Radio6390 begeistert die Schülerinnen und Schüler Seit Montag senden die Kinder der Gemeindeschule Engelberg live von ihrem Pausenplatz aus. Das Projekt zeigt: Selbstständiges Arbeiten motiviert die Schülerinnen und Schüler. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.00 Uhr

Kinder tanzen auf dem Pausenplatz zur Musik, die aus den Boxen dröhnt. Es läuft Radio6390. Die Lieder haben die Schülerinnen und Schüler aus Engelberg selbst gewünscht.

Die Zweitklässlerin Ariam Senay und der Erstklässler Aaron Magnus fuchteln vor dem mobilen Radiostudio mit Zetteln herum. Bald dürfen sie das Wunschkonzert live abmoderieren. Nervös sind sie vor ihrem Auftritt aber nicht. «Wir haben den ganzen Morgen geübt», sagen sie. Mit den Schlusssätzen «jetzt ist die Stunde vorbei, danke, dass ihr zugehört habt», und «auf Wiederhören beim Radio6390» meistern sie die Abmoderation problemlos.

Sobald Mariel Diez (links) das Zeichen gibt, können Ariam Senay (Mitte) und Aaron Magnus (rechts) zu ihren Zuhörerinnen und Zuhörern sprechen. Bild: Pius Amrein (Engelberg, 9. Mai 2022)

Die Gemeindeschule Engelberg macht Radio, die ganze Woche von sieben bis sieben. Die freie Sendezeit, die jede Klasse vom Kindergarten bis zur 3. IOS zur Verfügung hat, nutzen die Erst- und Zweitklässler der US a für ein Wunschkonzert. Dafür haben sie vorgängig ihre Mitschülerinnen und Mitschüler aufgezeichnet, wie diese einen Gruss aussprechen und das nächste Lied wünschen. Eingespielt werden die Aufzeichnungen zwischen den Songs von Mariel Diez vom Powerup-Radio-Team. Sie sitzt vor dem Schulhaus im Radiobus und sorgt dafür, dass zur richtigen Zeit Lieder, Aufzeichnungen oder die Mikrofone für Livegespräche laufen.

Kinder sind hoch motiviert

Wie Leim auf den Kopf eines Lehrers und Schaum in das Becken des Schwimmbads kam: Diese und weitere Anekdoten aus dem Schulalltag hat die erste IOS für die Hörerschaft zusammengetragen, erzählen Martha Füssenich und Heidi Tschümperlin aus der ersten IOS. Die beiden haben es sich zusammen mit anderen Kindern und einigen Gästen beim Radio6390-Café gemütlich gemacht und lauschen dem Radio. Eine «coole Sache», finden sie das Radioprojekt. Was den beiden am besten gefallen hat, war das Erstellen der Musikplaylist. «Wir durften in der Schule Musik hören», erzählen sie begeistert.

Wer Radio6390 vor Ort hören will, kann dies bei Kaffee und Kuchen im Radio6390-Café (hinten) tun. Bild: Pius Amrein (Engelberg, 9. Mai 2022)

Die Erst- und Zweitklässler der US c hatten bereits letzte Woche alle Hände voll zu tun. Sie besuchten das Talmuseum Engelberg, um für ihre Sendezeit einen Hörrundgang durch das Museum vorzuproduzieren, verrät Kathrin Breitenfellner. Die Klassenlehrerin hat während dieser und letzter Woche beobachtet: «Die Kinder sind hoch motiviert für das Projekt.» Der Beitrag der US c ist am Mittwochmorgen zwischen 11 und 12 Uhr zu hören.

Beim Radio spielen Noten, Aussehen und Kleider keine Rolle

Die Schülerinnen und Schüler und das Lehrerteam aus Engelberg werden vor Ort von einem vierköpfigen Powerup-Radio-Team der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi unterstützt. Seit über zwanzig Jahren führt die Stiftung Radiowochen mit Schulen durch. Dabei besucht das Powerup-Radio-Team mit dem Radiobus Schulen in der ganzen Schweiz oder veranstaltet Lagerwochen im Kinderdorf in Trogen (AR).

In der ganzen Schweiz unterwegs: Der Radiobus der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi. Hier auf dem Pausenplatz vor dem Schulhaus Mühlematt in Engelberg. Bild: Pius Amrein (Engelberg, 9. Mai 2022)

Mitarbeiterin Samantha Kuster ist nicht überrascht, dass die Kinder vom Projekt begeistert sind.

«Sie können zusammen etwas Tolles schaffen und frei darüber entscheiden, wie sie es machen wollen.»

Die Schülerinnen und Schüler lernen auf eine meist noch unbekannte Art und Weise, Verantwortung zu übernehmen, zusammenzuarbeiten und zu recherchieren. Es könne vorkommen, dass ein Kind vergisst, was es sagen wollte, sobald das Mikrofon lauft. Halb so schlimm, meint Samantha Kuster: «Im Notfall nehmen wir nach einer Liedpause einen neuen Anlauf.»

Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi setzt sich für Kinderrechte ein. Ihr geht es bei ihren Projekten darum, die Stimmen der Kinder hörbar zu machen. «Sie sollen sich überlegen: Was will ich der Welt sagen?», erklärt Samantha Kuster. Dazu eignet sich das Hörmedium ideal. Während den Projekten der Stiftung setzen sich Schülerinnen und Schüler zudem mit Themen wie Rassismus, Ausgrenzung und Zivilcourage auseinander. «Beim Radio spielt es keine Rolle, wo ein Kind in der Schule steht, wie es aussieht oder welche Kleider es trägt», sagt Samantha Kuster.

Hinweis: Radio6390 ist in Engelberg live auf der Frequenz 87.7 Megahertz zu hören und online unter www.powerup.ch. Das Projekt dauert bis Freitag, 13. Mai um 16.00 Uhr. Am Donnerstag, 12. Mai ab 17.30 Uhr findet auf dem Schulareal zudem ein Radio-Fest mit Livekonzerten statt.

