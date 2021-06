Bild von Willy Amrhein neu im Hotel Kempinski Engelberg

Engelberg «Prinzessin» zu neuem Leben erweckt – dieses Wandbild eines Engelberger Künstlers erfreut künftig die Gäste im Hotel Kempinski Erst eine Ausstellung im Jahre 2010 im Talmuseum Engelberg bringt ein künstlerisches Juwel wieder ans Tageslicht. Jetzt erhält das monumentale Wandbild von Willy Amrhein im Restaurant Cattani des Hotels Kempinski Palace Engelberg ein neues Zuhause. Beat Christen 17.06.2021, 16.30 Uhr

Das grosse Ölgemälde umgibt etwas Geheimnisvolles. Die Quellen darüber, wie und warum es entstanden ist, sind spärlich. Einzig die Signatur unten rechts sagt aus, dass der Engelberger Künstler Willy Amrhein (1873–1926) dieses monumentale Wandbild 1914 fertiggestellt hat. Er hat dabei die südliche Talansicht von Engelberg auf Leinwand gemalt. «Und dies in einer kunsthandwerklich hervorragenden Qualität», attestiert der auf Restaurierungen spezialisierte Wendel Odermatt. In dem von ihm geführten Restaurierungsatelier Stöckli in Stans ist das 215 mal 350 Zentimeter grosse Werk in den letzten Wochen Schlag für Schlag mittels Spannrahmen für seine neue Bestimmung zurechtgemacht worden. Zukünftig wird es die Restaurantbesucherinnen und -besucher im neuen Hotel Kempinski Palace in Engelberg erfreuen.

Dass das Werk von Willy Amrhein in Engelberg bleibt und öffentlich zugänglich gemacht wird, ist der Eigentümerin Marianne Rohrer-Lehmann ein grosses Anliegen. Ihr Vater Edi Lehmann hatte damals beim Abbruch der alten Kuranstalt in den 1960er-Jahren das Amrhein-Werk auf der Mülldeponie entdeckt, wie ein Leintuch zusammengefaltet, nach Hause getragen und im Estrich deponiert. Welchen Schatz da der ehemalige Bergführer Lehmann vom Gründer der SAC Sektion und vom Skiclub Engelberg vor dem endgültigen Verschwinden gerettet hat, wird erst heute so richtig bewusst. Es ist das einzige von Willy Amrhein bekannte Bild von dieser Dimension. Wendel Odermatt ist überzeugt:

«Mit der Amrhein-Ausstellung 2010 und dem jetzt erfolgten Einzug in das Restaurant des Kempinski-Hotels ist eine Prinzessin endgültig zu neuem Leben erweckt worden.»

Werk öffentlich zugänglich machen

Über die Hintergründe der Entstehung des Werkes ist der Faktor Spekulation grösser als jener der Tatsachen. Tatsache ist, dass Willy Amrhein eine enge Beziehung zur Hoteliersfamilie Cattani pflegte. So stammen von ihm nicht nur die Entwürfe für die Ausmalung vom Vestibül in der ehemaligen Kuranstalt, er hat diese auch ausgeführt. Der von Amrhein selber stark geförderte Wintertourismus boomt. 1913 wird die Standseilbahn von Engelberg zur Gerschnialp fertig erstellt und gleichzeitig wird die längste Bobbahn der Schweiz von der Gerschnialp bis zur Talebene in Betrieb genommen. All dies ist zusammen mit der ebenfalls schon wettkampferprobten Skisprunganlage im Sandrain auf einem Werk zu sehen, während die majestätische Bergwelt über dieser Szenerie thront. Klar, diese neuen Infrastrukturen sollen Wintersportbegeisterte nach Engelberg locken. Gut möglich also, dass das Amrhein-Werk wie damals üblich, als grossformatiges Werbeplakat für eine grosse Bahnhofhalle in Luzern oder einer anderen Schweizer Grossstadt vorgesehen war. Gestützt wird diese Annahme dadurch, dass sich der Fluchtpunkt dieses Bildes auf etwa 80 Zentimetern befindet.

Kaum fertigt, beginnt jetzt die Tragik dieses Werkes. Am 28. Juli 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Die Welt gerät aus den Fugen und ist nachher nicht mehr die Gleiche, wie sie es noch vor diesem Tag war. Auch Engelberg hat jetzt ganz andere Sorgen. Die von Amrhein mit Öl bemalte grossformatige Leinwand verschwindet und gerät in Vergessenheit. Unterstrichen wird diese Vermutung durch die Tatsache, dass das Ölgemälde auch nach über 100 Jahren in einem hervorragenden Zustand ist und kaum Firnis aufweist, die man sonst bei Ölgemälden aus dieser Zeit erwarten kann. Gerade auch deshalb ist Wendel Odermatt überzeugt, dass jetzt noch vor den ersten Gästen mit dem Amrhein-Bild eine künstlerische Prinzessin im ersten Fünfsternehotel von Engelberg Einzug hält.